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Женщина сняла на видео засыпающего за рулем водителя, обвинив его и "Яндекс. Такси" в неадекватности. Оказалось, что причиной спутанной речи и странного поведения мужчины был инсульт. После поездки тот скончался. В соцсетях интересуются: запостить видео у женщины время нашлось, а спросить мужчину, не нужна ли ему помощь - нет. Как же так?
Несколько дней назад в пабликах Воронежа стало вирусным видео, на котором мужчина еле ведет авто, то и дело наклоняясь к рулю. Со стороны может показаться, что водитель безуспешно борется со сном. Этот ролик, снятый местной жительницей, вызвал массу споров.
Масла в огонь подливал и комментарий автора видео:
"Как бывает обычно, по крайней мере у меня часто, спешишь, стоит такси, усадила дочь, села, сама в телефон смотришь успеваем или нет... Понимаю, что отъехали и виляем странно, прошу остановить, не останавливает, в итоге проехали меньше 5 минут, вышли сразу за ЖД мостом перед Остужева. Так с меня сняли 400 ₽ за, внимание, СОВЕРШЕННУЮ ПОЕЗДКУ! Человек, который за 5 минут несколько раз засыпал на руле и не мог внятно ответить на мои вопросы, доехал до места и нажал «готово». Я отправила видео и все данные о водителе в ГИБДД, пожаловалась в Яндекс.Такси. В итоге в такси ответили, что поездка совершена и я не могу доказать, что вышла на Остужева, так как там я села в такси припаркованное на остановке. А из ГИБДД пришёл официальный ответ: по вашей заявке выехавший на место (интересно какое, так как я указывала данные машины и водителя, а не место) патруль среди ВОДИТЕЛЕЙ правонарушений не обнаружил."
"Как бывает обычно, по крайней мере у меня часто, спешишь, стоит такси, усадила дочь, села, сама в телефон смотришь успеваем или нет... Понимаю, что отъехали и виляем странно, прошу остановить, не останавливает, в итоге проехали меньше 5 минут, вышли сразу за ЖД мостом перед Остужева. Так с меня сняли 400 ₽ за, внимание, СОВЕРШЕННУЮ ПОЕЗДКУ! Человек, который за 5 минут несколько раз засыпал на руле и не мог внятно ответить на мои вопросы, доехал до места и нажал «готово». Я отправила видео и все данные о водителе в ГИБДД, пожаловалась в Яндекс.Такси. В итоге в такси ответили, что поездка совершена и я не могу доказать, что вышла на Остужева, так как там я села в такси припаркованное на остановке. А из ГИБДД пришёл официальный ответ: по вашей заявке выехавший на место (интересно какое, так как я указывала данные машины и водителя, а не место) патруль среди ВОДИТЕЛЕЙ правонарушений не обнаружил."
После того, как видео стало популярным в Сети, правоохранители провели проверку по факту случившегося. Оказалось, что мужчина, подвозивший эту женщину с ребенком, умер от инсульта, который, видимо, случился в тот самый момент. Кстати, водитель не употреблял алкоголь, а спутанная речь и неадекватное со стороны поведение было следствием нарушенного кровообращения. Собственно, в видео явно слышно, как водитель жалуется на голову, которая "сейчас лопнет".
И если первые отклики на ролик были исключительно с негативным настроем в адрес "неадекватов", "пьяни" за рулем, то после сообщения о смерти водителя тональность комментирующих сменилась. Многие задумались о человечности. В самом деле, если бы мужчине вовремя оказали медицинскую помощь, он мог бы жить.
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А по поводу почему он не вызвал врача, там сбой в голове.