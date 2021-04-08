Масла в огонь подливал и комментарий автора видео:

"Как бывает обычно, по крайней мере у меня часто, спешишь, стоит такси, усадила дочь, села, сама в телефон смотришь успеваем или нет... Понимаю, что отъехали и виляем странно, прошу остановить, не останавливает, в итоге проехали меньше 5 минут, вышли сразу за ЖД мостом перед Остужева. Так с меня сняли 400 ₽ за, внимание, СОВЕРШЕННУЮ ПОЕЗДКУ! Человек, который за 5 минут несколько раз засыпал на руле и не мог внятно ответить на мои вопросы, доехал до места и нажал «готово». Я отправила видео и все данные о водителе в ГИБДД, пожаловалась в Яндекс.Такси. В итоге в такси ответили, что поездка совершена и я не могу доказать, что вышла на Остужева, так как там я села в такси припаркованное на остановке. А из ГИБДД пришёл официальный ответ: по вашей заявке выехавший на место (интересно какое, так как я указывала данные машины и водителя, а не место) патруль среди ВОДИТЕЛЕЙ правонарушений не обнаружил."