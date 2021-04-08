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Водитель такси в Воронеже, показавшийся пассажирке неадекватным, умер от инсульта

Водитель такси в Воронеже, показавшийся пассажирке неадекватным, умер от инсульта (5 фото + 1 видео)

Автор:
08 апреля 2021 13:03
Сообщество : Таксисты
Метки: видео   водитель   инсульт   пассажиры   такси   человечность   
1923
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Женщина сняла на видео засыпающего за рулем водителя, обвинив его и "Яндекс. Такси" в неадекватности. Оказалось, что причиной спутанной речи и странного поведения мужчины был инсульт. После поездки тот скончался. В соцсетях интересуются: запостить видео у женщины время нашлось, а спросить мужчину, не нужна ли ему помощь - нет. Как же так?

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Метки: видео   водитель   инсульт   пассажиры   такси   человечность   
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26k
MatveiVainrub Час назад
По всему видно , что товарищ под героинычем . Провалы в сон - клевание , почёсывание носа , да и мимика лица ( хоть и видно его секундами ) говорит об этом . А потом он просто золотой приход словил .
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20k
Мерзавец... MatveiVainrub Час назад
По своим ощущениям судишь идиотина? Ты хоть раз видел приступы инсульта? Эта дрянная болезнь приходит и не спрашивает когда! Надеюсь на себе эту херню испытаешь и станешь овощем!
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6k
Сгусток позитива Полчаса назад
жаль мужика
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34k
Example 6.2.6 38 минут назад
Мой дед так же умер, шёл с завода (работал на пенсии), упал возле входа в метро, прям рядышком в сугроб завалился..и ничего сказать не мог. Умер от инсульта. Люди мимо шли, по камерам видеонаблюдения было видно, что он что-то там руками ещё шевелить пытался,голову поднять.. Все думали что пьяный, тока чз 30 мин какой-то мужчина подошёл, начал тормошить по щекам бить.. наверное подумал что пьяного в чувство привести надо, чтоб не околел в снегу. Он же скорую и милицию вызвал.
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2k
Ivan 50 минут назад
Я бы тоже принял его за обдолбана. Если человека так ломает и он не обращается к врачу-значит неспроста. Поэтому к женщине нет никаких вопросов. Сам бы поступил так же.
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959
Kruma Ivan 18 минут назад
Так вот всем пох, а если она видела что он засыпает за рулем должна была в полицию звонить! она вышла и ушла по своим делам. Он мог еще кого-то сбить и уже потом бы выяснилось обдолбан он или реально человеку плохо. От 1 ее звонка решилось бы несколько жизней (в данном случае он бы выжил). А если был бы обдолбан не убил бы или не сделал бы дтп. но ведь ей пофиг она же опаздывала.....
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2k
Ivan Провокатор 17 минут назад
Поступали. Я подскользнулся, упал, пробил голову, лежал без сознания, народ проходил мимо. И что? Я от этого должен теперь врачом стать, чтоб невменоса от инсультника отличать? Человек ведет себя как невменос, двигается, как невменос, и за рулем в таком состоянии, как и поступает невменос. Какая помощь? Ментам звонок, что она и сделала. Инсультник? Упс. Бывает.
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1k
Провокатор Ivan 16 минут назад
Звони в полицию. И сообщай о пьяном за рулём.
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2k
Ivan Провокатор 14 минут назад
Цитата:"Я отправила видео и все данные о водителе в ГИБДД"
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2k
Варг Ivan Минуту назад
это все изза необразованности, очень много роликов про инсульт, там три очевидных фактора: попросить улыбнуться, говорить, поднять руку... все это при инсульте будет выглядеть неестественно.
А по поводу почему он не вызвал врача, там сбой в голове.
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900
Moon24 Час назад
Сука она . Ее домашние будут умирать на ее глазах тоже обвинит их в неадекватности ? Были явные признаки что человеку плохо и он нуждается в помощи
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651
Злодей Moon24 51 минуту назад
В защиту её скажу,что лично я бы усмотрел в данном поведении тоже странности. И, скорее всего, попросился бы остановить авто и выйти. Вы, судя по всему медик и сможете отличить инсульт от прихода. Но не все такие.
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7k
amrita Час назад
Самое главное ДОВЕЗ... (( вспомнился эпизод из фильма "В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ" ... приземлился и умер.. но самолет не разбил...
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1k
Инквизитор РФ Час назад
Мне кажется это не симптомы инсульта
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1k
BAMBRA Час назад
К женщине сложно какие-то претензии предъявить, водителя тоже жаль. Может пора наводить порядок в такси-бизнесе. Раньше без медконтроля хрен бы на линию выпустили. Уж давление померять, это как минимум.
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63
Darkwing Duck BAMBRA 42 минуты назад
Какой медконтроль в современной России? Некогда, надо бабки зарабатывать. У нас на предприятии поставили автоматизированный комплекс предсменной проверки (давление, температура, пульс, алкотестер). Так вот я своими ушами неоднократно слышал, что на смену допускали людей, кому этот комплекс показывал давление 160/100, 170/100 и т.д. Передышка 10 минут и всё, допуск на смену. Не отстранили никого. Вот и думай, то ли комплекс всякую лажу показывает (а нафиг он тогда нужен?), то ли вся эта предсменная проверка не более чем показуха.
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