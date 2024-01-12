«Общайтесь нормально»: в Тагиле водитель маршрутки побил пассажирку, небрежно кинувшую ему деньги за проезд

Девушка ждёт извинений, а в деле разбирается полиция.
Студентка техникума возвращалась с подругой из кино. Они сели в маршрутное такси и сцепились с водителем. Дальнейшее разбирательство было уже на улице - мужик обматерил девчонок, а одной ещё и якобы надавал «лещей».
Со слов мужчины, девушка швырнула ему плату за проезд, несколько монет упало на пол. Потом нахамила. Он этого не потерпел и вытолкал нахалку на мороз. Популярно объяснил ей, что так делать нельзя и поехал дальше.
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Обиженная студентка говорит, что всё было не так - деньги она передавала аккуратно, это водитель их как-то неправильно взял, вот и уронил.
Я спокойно дала ему деньги, но из-за того, что руку он поставил боком, несколько монет скатились. Он на меня начал материться, я сказала: «Общайтесь нормально!» Но это задело его, и он вылетел выяснять. Клевета, что послала его, такого не было.
Как заявила пострадавшая, водила «не просто покрыл матом и избил, он ещё порвал куртку, сумку и испортил паспорт». Как умудрился испортить паспорт - не объяснила, но заявление в полицию написала.
Вещи, которые испортились, жалко. Жду возмещения ущерба и извинений. В полиции пока берут показания.
Это подтвердили в пресс-службе регионального МВД:
Сотрудники полиции из ОП 18 проводят по данному факту проверочные мероприятия, по их итогам будет принято обоснованное решение.
Пока водитель продолжает работать, поэтому дама маршруткой не пользуется и пересела на такси.
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А еще изнасиловал, взял кредит на ее имя пока портил паспорт, съездил домой подразнил собаку, да так что у собаки теперь стресс, и уходя нассал и насрал в лифте, пока спускался со второго на первый этаж.