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«Общайтесь нормально»: в Тагиле водитель маршрутки побил пассажирку, небрежно кинувшую ему деньги за проезд

«Общайтесь нормально»: в Тагиле водитель маршрутки побил пассажирку, небрежно кинувшую ему деньги за проезд

Автор:
12 января 2024 14:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Девушка   Такси   водитель   драка   маршрутка   полиция   тагил   хамство   
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Девушка ждёт извинений, а в деле разбирается полиция.

Студентка техникума возвращалась с подругой из кино. Они сели в маршрутное такси и сцепились с водителем. Дальнейшее разбирательство было уже на улице - мужик обматерил девчонок, а одной ещё и якобы надавал «лещей».

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Со слов мужчины, девушка швырнула ему плату за проезд, несколько монет упало на пол. Потом нахамила. Он этого не потерпел и вытолкал нахалку на мороз. Популярно объяснил ей, что так делать нельзя и поехал дальше.

Обиженная студентка говорит, что всё было не так - деньги она передавала аккуратно, это водитель их как-то неправильно взял, вот и уронил.

Я спокойно дала ему деньги, но из-за того, что руку он поставил боком, несколько монет скатились. Он на меня начал материться, я сказала: «Общайтесь нормально!» Но это задело его, и он вылетел выяснять. Клевета, что послала его, такого не было.

Как заявила пострадавшая, водила «не просто покрыл матом и избил, он ещё порвал куртку, сумку и испортил паспорт». Как умудрился испортить паспорт - не объяснила, но заявление в полицию написала.

Вещи, которые испортились, жалко. Жду возмещения ущерба и извинений. В полиции пока берут показания.

Это подтвердили в пресс-службе регионального МВД:

Сотрудники полиции из ОП 18 проводят по данному факту проверочные мероприятия, по их итогам будет принято обоснованное решение.

Пока водитель продолжает работать, поэтому дама маршруткой не пользуется и пересела на такси.

Источник:

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Метки: Видео   Девушка   Такси   водитель   драка   маршрутка   полиция   тагил   хамство   
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6  комментариев
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3k
STRiX Полчаса назад
«не просто покрыл матом и избил, он ещё порвал куртку, сумку и испортил паспорт»
А еще изнасиловал, взял кредит на ее имя пока портил паспорт, съездил домой подразнил собаку, да так что у собаки теперь стресс, и уходя нассал и насрал в лифте, пока спускался со второго на первый этаж.
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459
Кристофер Робин 3 минуты назад
Новость из серии:
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1k
Сергей 10 минут назад
Да не факт, что девушка говорит правду, вообще не факт. Сейчас в автобусах камеры, надо смотреть что как было на самом деле
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3k
Deniss 24 минуты назад
Фишки - развлекательный портал ??
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459
Кристофер Робин Deniss 2 минуты назад
Вам не весело?
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7k
tamin 50 минут назад
О боже, опять таксюга. И главное трусоватый они. Когда мужик едет здоровый, они аж допу ему готовы лизать. А с девчонками можно позволить себе руки распускать
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