«Общайтесь нормально»: в Тагиле водитель маршрутки побил пассажирку, небрежно кинувшую ему деньги за проезд

Обиженная студентка говорит, что всё было не так - деньги она передавала аккуратно, это водитель их как-то неправильно взял, вот и уронил.

Я спокойно дала ему деньги, но из-за того, что руку он поставил боком, несколько монет скатились. Он на меня начал материться, я сказала: «Общайтесь нормально!» Но это задело его, и он вылетел выяснять. Клевета, что послала его, такого не было.

Как заявила пострадавшая, водила «не просто покрыл матом и избил, он ещё порвал куртку, сумку и испортил паспорт». Как умудрился испортить паспорт - не объяснила, но заявление в полицию написала.

Вещи, которые испортились, жалко. Жду возмещения ущерба и извинений. В полиции пока берут показания.

Это подтвердили в пресс-службе регионального МВД:

Сотрудники полиции из ОП 18 проводят по данному факту проверочные мероприятия, по их итогам будет принято обоснованное решение.

Пока водитель продолжает работать, поэтому дама маршруткой не пользуется и пересела на такси.