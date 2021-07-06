"Ты недоношенный, и ты сдохнешь": в Новосибирке пьяная пассажирка избила слабослышащего водителя

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Женщина просто не хотела платить за проезд.
Пострадавшим в нем, как это часто случается в последнее время, стал сотрудник сервиса. Мужчина довёз женщину с улицы 25 лет Октября до ул. Фрунзе, но оплаты за поездку так и не дождался.
Вместо нее взрослая дама обматерила и отпинала ногами слабослышащего и почти не говорящего водителя Дмитрия Кривошеева.
Кстати, в машине есть табличка, что водитель - глухой. Что именно стало причиной конфликта - инвалидность таксиста или непомерная для женщины сумма за проезд (207 рублей), не ясно. Заявления на буйную пассажирку Дмитрий писать не стал, зато инцидентом после того, как видео с регистратора засветилось в Сети, заинтересовалась полиция. "Все обстоятельства устанавливаются, после чего будет принято решение в соответствии с действующим законодательством" - сообщил представитель ГУМВД по Новосибирской области.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика
Реакция соцсетей
Видео инцидента впервые было опубликовано в местном паблике в ВК, и новосибирцы в один голос заявили, что им стыдно за такую реакцию пассажирки. А кто-то даже захотел возместить водителю недополученные от пассажирки деньги.
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А вот кто инвалид - так это та корова которая считает что раз у человека физический изъян, тотему можно и не платить, несмотря на то что тот изъян совсем не мешает выполнять качественную работу. Искренне сочувствую водителю, через что он должен пройти чтобы его считали полезным для общества. И ведь я уверен, что та корова что на видео не единственная неадекват, с которым приходилось сталкиваться этому мужику...
Ну и зря...
наверняка кто то узнал в ней коллегу по работе или соседку , было бы неплохо при встрече не здороваться а говорить ей её же слова - "недоношенная,ты скоро сдохнешь!"
Водители вполне себе адекватные и машины в хорошем состоянии (класс "Стандарт").