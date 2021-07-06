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"Ты недоношенный, и ты сдохнешь": в Новосибирке пьяная пассажирка избила слабослышащего водителя

"Ты недоношенный, и ты сдохнешь": в Новосибирке пьяная пассажирка избила слабослышащего водителя (7 фото + 1 видео)

Автор:
06 июля 2021 12:22
Сообщество : Таксисты
Метки: видео   водитель   драка   избиение   инвалид   конфликт   такси   
934
7
1
Женщина просто не хотела платить за проезд.

Источник:

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Метки: видео   водитель   драка   избиение   инвалид   конфликт   такси   
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25  комментариев
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1k
Алексей Заг 2 часа назад
Это п.здец. 15 суток такой надо давать.
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1k
Moon24 9 минут назад
Оттаскать за волосы , все их вырвав , и хорошенько побить
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4k
Dedushka 14 минут назад
А теперь,как всегда,ждём-с извинений.Через день-два увидим,как она сопли размазывает,просит прощения и говорит что её не так поняли. Сколько же этой мрази развелось...
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28k
Acu900 15 минут назад
Человек с физическим изъяном не сидит на шее у государства и не попрошайничает. Он зарабатывает себе на жизнь полезным для общества трудом, а именно подвозит людей с одного места в другое. За деньги естественно и это нормально, так как водитель тоже хочет и имеет право кушать и жить.
А вот кто инвалид - так это та корова которая считает что раз у человека физический изъян, тотему можно и не платить, несмотря на то что тот изъян совсем не мешает выполнять качественную работу. Искренне сочувствую водителю, через что он должен пройти чтобы его считали полезным для общества. И ведь я уверен, что та корова что на видео не единственная неадекват, с которым приходилось сталкиваться этому мужику...
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17k
KOSTELLO Полчаса назад
Заявления на буйную пассажирку Дмитрий писать не стал

Ну и зря...
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898
GoInDown Полчаса назад
Мразь, закрыть ее лет на 20, бл...ще чтобы сд...хла в тюрьме. и показывать ее в камере онлайн 24x7 как она там гниет. ска чтобы остальным не повадно было
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1k
Fara Zolkin Полчаса назад
Предлагаю найти её друзьям и коллегам этой падали, и облить несмываемой краской, и написать на лице все её слова...
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33k
Alex 38 минут назад
Вот ведь мразь...
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9k
Шурум-бурум 40 минут назад
такой бухой биомусор надо сжигать живьем
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719
Олег Шишкин 44 минуты назад
Какая прекрасная женщина, мать, хранительница семьи и совесть нации... Вот всегда мне родители говорили, что женщина - это святое. Пойду покажу им это видео.
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−16
с миру по нитке 44 минуты назад
у русских баб видимо в днк встроено что водителей такси или постояльцев гостиниц можно куями закрывать что не день то баба закатывающая истерики.
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3k
ТАНЬКА - ПРИЗРАК ХРЕНОДЕЛА ))) 53 минуты назад
ждём видео, где она будет причитать и винить во всём усталость и говорить что она совсем не хотела обидеть человека...
наверняка кто то узнал в ней коллегу по работе или соседку , было бы неплохо при встрече не здороваться а говорить ей её же слова - "недоношенная,ты скоро сдохнешь!"
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8k
ScorpionDS 54 минуты назад
Недавно, буквально в течении недели попал на двух глухих водителей. В первый раз, еще подумал какой странный ник "Не слышит, Феликс" (примерно так) в приложении, сел, поздоровался и начал подсказывать как выехать со двора (двор запутанный), когда понял, что меня не понимают, стал указывать рукой. В общем ни каких проблем не было. Со вторым водителем, также все было хорошо, оплата у меня была с карточки, так что сдачу обсуждать не надо было, добавил чаевых.

Водители вполне себе адекватные и машины в хорошем состоянии (класс "Стандарт").
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887
AGold 58 минут назад
она-то явно переношенная
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68
⛔ Александр ⛔ 59 минут назад
Я аж прослезился, парня жалко.
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1k
Viktor 59 минут назад
Эту тварь уже заставили выплатить 207000 р. компенсации ?
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40k
Элек Мек Час назад
Старая профура.
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23k
Vazari Час назад
Пьяная мразота. Вот кто реальный инвалид в этом видео.
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14k
dimitr Час назад
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1k
rider2 Час назад
На лице всё написано у уродины.
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775
Оксид Бетона Час назад
Просто старый крокодил трахнуться хотел...
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