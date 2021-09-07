Гигантская сколия: Самая большая оса наших широт. Стоит ли её бояться, и если да, то кому?

Внешне сколия очень похожа на гигантского шершня. Жёлто-чёрная униформа, звуки полёта, как у вертолёта во время посадки — грех такую не испугаться. Но если приглядеться, от полосатого бандита наша героиня всё-таки отличается. У сколии есть крутая гэнгста-шуба из чёрных и коричневых волосков, а в окрасе преобладают тёмные цвета — жёлтым обозначены лишь пару пятнышек на брюшке. Но самое главное отличие — это то, что сколии опыляют цветы. Шершней на растительности не увидеть, их удел — грабить пчелиные ульи и потрошить несчастных букашек.