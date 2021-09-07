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Гигантская сколия: Самая большая оса наших широт. Стоит ли её бояться, и если да, то кому?

Гигантская сколия: Самая большая оса наших широт. Стоит ли её бояться, и если да, то кому? (7 фото)

Автор:
07 сентября 2021 20:58
Метки: интересно   насекомые   факты   
564
7

Все боятся жужащих полосатых штук на грядке. Фиг поймёшь — кто из них пчела, кто оса, кто шершень — издали все они выглядят примерно одинаково. Чтобы вы не ловили инфаркт от каждой букашки, мы расскажем вам про гигантскую сколию. Штуковину, от одного вида которой рука тянется к огнемету.

В пределах России гигантская сколия уверенно держит первое место по размеру среди перепончатокрылых: длина тела отдельных особей достигает 5-5,5 сантиметров, размах крыльев — 8. Это самая большая оса в наших краях!

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Внешне сколия очень похожа на гигантского шершня. Жёлто-чёрная униформа, звуки полёта, как у вертолёта во время посадки — грех такую не испугаться. Но если приглядеться, от полосатого бандита наша героиня всё-таки отличается. У сколии есть крутая гэнгста-шуба из чёрных и коричневых волосков, а в окрасе преобладают тёмные цвета — жёлтым обозначены лишь пару пятнышек на брюшке. Но самое главное отличие — это то, что сколии опыляют цветы. Шершней на растительности не увидеть, их удел — грабить пчелиные ульи и потрошить несчастных букашек.

Так что несмотря + size размеры и чудовищную внешность, сколии — совершенно безобидные создания. Их излюбленное занятие — опылять цветочки, кушать нектар и распугивать биологически необразованных личностей. Жалят они очень неохотно, а их яд не содержит веществ, вызывающих боль. Укус жвалами — и тот будет неприятнее.

Но всё меняется, когда приходит время дать потомство. Посексившись с самцом, вчерашняя оса начинает идентифицировать себя как буровая машина. Сколия находит подходящую кучу перегноя, зарывается в неё и прокладывает длинные норы в поисках добычи. Её цель — личинки жуков. Сама сколия есть их не станет. Их заживо съедят её детишки!

Как же в куче перегноя найти ту самую личинку? По отходам жизнедеятельности! Сколия ищет жуков-носорогов и майских жуков по цепочке из их гавёх. Отыскав личинку, оса парализует её и вкалывает яйцо со смертоносным паразитом. С этого момента дни жертвы сочтены: детки монструозной букахи съедают несчастного жука за две недели, оставляя от личинки лишь безжизненную оболочку.

Кстати, размеры будущей осы прямо зависят от размеров личинки, которую они съели. Сколии, обитающие в тропиках, отъедаются на заморских жуках чуть ли не вдвое больше наших! Так, самки индонезийской чёрной сколии имеют размах крыльев до 10 сантиметров, а яванская головастая сколия — до 12 сантиметров!

Набравшая массу личинка окукливается и отправляется в долгую спячку до следующей весны. А пока сколия спит, можешь написать комментарий — видел ли эту штуку на своём огороде. Только тише, а то разбудишь!

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Метки: интересно   насекомые   факты   
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9k
Vacony 8 часов назад
мало такой статьи что бы перестать их бояться....
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aalexey3 8 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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44k
zloykoyot 8 часов назад
Я не скажу, что панически боюсь ос, пчёл и так далее. Если вьются рядом - отмахнусь и всё. Но блин когда такая хрень рядом вжикнет, то самое последнее что я буду делать - так это количество жёлтых пятен считать.
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