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Зачем самка богомола съедает самца?

Зачем самка богомола съедает самца? (3 фото)

Автор:
05 сентября 2021 09:10
Сообщество : Животные
Метки: богомол   животные   интересно   насекомые   съедает самца   факты   фото   
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Животный мир нашей планеты полон удивительных существ, а так же их методами выживания в диких условиях. Некоторые насекомые и их образ жизни выглядят довольно странными для человека.

Например, самка богомола съедает самца после спаривания. Учёные долго не могли догадаться, почему она это делает, однако сейчас биологи выяснили несколько причин такого диковинного поведения богомолов.


Самка съедает самца, потому что он ей больше не нужен? Или на это есть другие причины?

Богомол хищник?


Назвали богомола так из-за того, что он способен делать молитвенную позу со сложенными лапками "на груди".

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Водится "зверёк" на территории России, Африки, Европы, в степях Азии, Австрии и США. В общем, практически везде, где есть подходящая для него среда обитания. Всего в мире начитывается около 2000 видов богомолов. Так что можно с уверенностью сказать, что он является очень популярным насекомым на нашей планете.


Размер богомола 10-13 сантиметров. Но в природе встречаются, как экземпляры длиной в 1 сантиметр, так и 20-сантиметровые гиганты. Оттенки насекомого тоже достаточно разнообразные. В России чаще всего можно встретить зелёных и жёлто-коричневых букашек.


Богомолы очень много едят, они невероятно прожорливы. Их рацион — это насекомые небольшого размера. Особо крупные экземпляры совершают нападения на лягушек и даже птиц. Самки же часто видят пищу в своём самце. Но всегда ли они едят кавалеров?


Потомство и гены

Природа наградила самцов богомолов меньшим размером чем самок. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь многие кавалеры в животном мире не обладают достойным ростом. Окружающий мир будто бы намекает, что самцы рождены лишь для того, чтобы оплодотворять самок. Можно сказать, что у этого вида насекомых главенствует матриархат.

Что касается самого спаривания насекомых, то и оно имеет свои причудливые традиции. Период, когда богомолы чувствуют особое притяжение к дамам происходит в августе-сентябре. Самец в это время очень насторожен, и заметив самку, очень медленно подкрадывается к ней. Такое ухаживание за каннибалкой может длиться более 5-и часов. К сожалению для кавалера даже такое осторожное отношение к себе не может ему обеспечить долгую жизнь.

Учёные разгадали причину каннибализма со стороны самки. Они накормили самца радиоактивными кислотами и проследили его путь до дамы. После того как произошло соитие, самка съела своего полового партнера и потом отложила больше яиц, чем дама, которая не жертвовала самцом ради потомства. Получается так, что такой жестокий процесс обеспечивает большее потомство, а гены самца передаются его детям.


Голод

В период спаривания умирают многие самцы, но не все. Учёные считают, что кавалеры составляют 13-28% от всей пищи самок. Получается так, что многие кавалеры могут сделать несколько потомств за свою кратковременную жизнь. Самки же и размером больше и живут дольше. В комфортных условиях дама может дожить до полутора лет.


Как я уже сказал, каннибализм при соитии совершается не только богомолами, но и некоторыми пауками. Дело всё в том, что самка теряет энергию во время сеанса, а самец выглядит для неё в этот момент аппетитнее всего на свете. Дама съедает партнёра, тем самым насыщая свой организм едой, а потомство генами.


Недавно учёные доказали, что самки иногда откусывают голову партнёра и во время интимной сессии. Удивительно то, что это им никак не мешает закончить начатое.


Иногда диву даёшься, насколько мир продуман природой. Богомолы тому подтверждение. Человечеству такие явления кажутся странными, однако природа знает всё лучше нас. Нам лишь нужно ценить и любить её.



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Метки: богомол   животные   интересно   насекомые   съедает самца   факты   фото   
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8k
insaider 2 часа назад
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Колорад 19 минут назад
Вот откуда у нас свинство в стране, многие едят свинину и гены свиней передаются жрущим! :D
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11k
Типа граф Полчаса назад
А наши бабы (не все) , мозг съедают !
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Den 58 минут назад
Передаёт потомству гены поедая самца?
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