Зачем самка богомола съедает самца?

Водится "зверёк" на территории России, Африки, Европы, в степях Азии, Австрии и США. В общем, практически везде, где есть подходящая для него среда обитания. Всего в мире начитывается около 2000 видов богомолов. Так что можно с уверенностью сказать, что он является очень популярным насекомым на нашей планете.

Размер богомола 10-13 сантиметров. Но в природе встречаются, как экземпляры длиной в 1 сантиметр, так и 20-сантиметровые гиганты. Оттенки насекомого тоже достаточно разнообразные. В России чаще всего можно встретить зелёных и жёлто-коричневых букашек.

Богомолы очень много едят, они невероятно прожорливы. Их рацион — это насекомые небольшого размера. Особо крупные экземпляры совершают нападения на лягушек и даже птиц. Самки же часто видят пищу в своём самце. Но всегда ли они едят кавалеров?

Потомство и гены

Природа наградила самцов богомолов меньшим размером чем самок. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь многие кавалеры в животном мире не обладают достойным ростом. Окружающий мир будто бы намекает, что самцы рождены лишь для того, чтобы оплодотворять самок. Можно сказать, что у этого вида насекомых главенствует матриархат.

Что касается самого спаривания насекомых, то и оно имеет свои причудливые традиции. Период, когда богомолы чувствуют особое притяжение к дамам происходит в августе-сентябре. Самец в это время очень насторожен, и заметив самку, очень медленно подкрадывается к ней. Такое ухаживание за каннибалкой может длиться более 5-и часов. К сожалению для кавалера даже такое осторожное отношение к себе не может ему обеспечить долгую жизнь.