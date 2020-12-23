Как золотые жуки помогают физикам

Блестящие золотые жуки приобрели подобную необычную окраску благодаря наличию особых наноструктур в их надкрыльях, которые могут отражать свет, "закрученный" в любую сторону. Их искусственные копии помогут создать сверхбыстрые системы передачи данных.
Чтобы увидеть этот род насекомых, нам придётся залезть в укромные уголки горного тропического леса на высоте от 1 000 до 3 000 метров. Прибыв на место, мы потратим целую кучу времени на поиски, ведь личинки жуков скрываются в полусгнившей древесине различных пород деревьев, а взрослые жуки, хоть и весьма активны, шкерятся от назойливых глаз на вершинах крон почти круглый год.
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И даже если повезёт поймать жучару из этого рода, совсем не факт, что нам попадётся подходящий. Ведь зеркальные скарабеи — это лишь крутое название. На самом деле, по паспорту они самые обычные хрущи. Большинство букашек этого рода одевается в скромные жемчужно-зелёные, бежевые и коричневые костюмчики.
Длина жуков разных видов колеблется от 1,5 до 3,5 сантиметров.
Но горстка видов решила понтануться. Верхняя сторона их тела стала гладкой, а панцирь приобрел фантастический блеск в оттенках серебра и золота.
Но горстка видов решила понтануться. Верхняя сторона их тела стала гладкой, а панцирь приобрел фантастический блеск в оттенках серебра и золота.
Из-за сложностей в ловле такие жуки становятся настоящей драгоценностью — до сотни баксов за штуку! А прайс на экземпляры с редкими формами окраски и вовсе может переваливать за полтысячи! Если учесть массу насекомого, то это выходит в несколько раз дороже, чем вес настоящего золота.
Насекомые вносят вклад не только в кошельки человеческие, но и в науку. Ещё в начале XX века выяснилось, что их панцирь имеет необычные физические свойства и особым образом поляризует отражённый от сверкающего покрытия свет. Похожим эффектом не обладает ни один материал на Земле, так что физики-оптики от жуков просто в восторге.
А вот биологи от этого жука жутко бесятся. «А ну, быстро объясните свою серебряность!» — требуют энтомологи у драгоценных жуков. А в ответ — только пренебрежительное шевеление антеннами и насмешливое жужжание крыльев. Металлическая окраска, по идее, должна лишь привлекать внимание насекомоядных, но хитрые хрущи живут и здравствуют вопреки всему!
Может быть, окраска как-то помогает в маскировке при определённом освещении? А может быть, хрущи используют прикид, чтобы блеском ослеплять хищников? Или, возможно, впечатлять своих девочек? Увы, на эти вопросы ответов ещё нет, и когда они появятся — неизвестно.
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Физики из Университета Эксетера объяснили необычные свойства золотистого жука Chrysina resplendens из семейства пластинчатоусых. Насекомое способно сохранять круговую поляризацию света, отражающегося от него, вне зависимости от направления поляризации обычное зеркало при отражении изменяет поляризацию на противоположную. Такое поведение оказалось связано со спиральными структурами в хитиновом покрытии жука. Исследование опубликовано в Journal of the Royal Society Interface, кратко о нем сообщает пресс-релиз университета.
Необычные оптические свойства материалов часто связаны не столько с их химическим строением, сколько со структурой на масштабе сотен нанометров. Существует целый класс метаматериалов объектов, в которых физические свойства определяются структурой материала. К примеру, если особым образом расположить на поверхности небольшие металлические колечки, можно создать материал с отрицательным коэффициентом преломления (его рабочая длина волны зависит от размера колец). Такие объекты встречаются не только в лабораториях, но и в природе. Так, крылья бабочек рода Morpho переливаются разными цветами благодаря периодическим наноструктурам на их крыльях фотонным кристаллам.
Необычные оптические свойства возникли в ходе эволюции и у надкрылий некоторых жуков. У некоторых родов пластинчатоусых жуков (например, Chrysina) покровы имеют зеленый или голубой блестящий цвет. Физикам было известно, что их материал отражает лево-поляризованный свет, сохраняя его поляризацию, но пропускает прав-поляризованный свет. Однако у одного из видов Chrysina золотистого Chrysina resplendens наблюдается отражение света обеих поляризаций с сохранением свойств, причем в довольно широком оптическом диапазоне.
Когда такие формулировки читаю, блевать хочется. Все состоит из наноструктур. Вообще все. Как все состоит из молекул и атомов, также из электронов, протонов и нейтронов. Дебилам с неоконченным техническим образованием можно смело писать, что дерьмо состоит из особых наноструктур, влияющих на цвет, запах и консистенцию дерьма.