Как золотые жуки помогают физикам

Насекомые вносят вклад не только в кошельки человеческие, но и в науку. Ещё в начале XX века выяснилось, что их панцирь имеет необычные физические свойства и особым образом поляризует отражённый от сверкающего покрытия свет. Похожим эффектом не обладает ни один материал на Земле, так что физики-оптики от жуков просто в восторге.