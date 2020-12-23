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Как золотые жуки помогают физикам

Как золотые жуки помогают физикам (9 фото)

Автор:
23 декабря 2020 10:39
Сообщество : Факты
Метки: в мире   жуки   золотой жук   интересно   насекомые   факты   фото   
487
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Блестящие золотые жуки приобрели подобную необычную окраску благодаря наличию особых наноструктур в их надкрыльях, которые могут отражать свет, "закрученный" в любую сторону. Их искусственные копии помогут создать сверхбыстрые системы передачи данных.
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Метки: в мире   жуки   золотой жук   интересно   насекомые   факты   фото   
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5  комментариев
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8k
Vlad 2 часа назад
сотня баксов за штуку... переловят всех.
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5k
----- 6 минут назад
"шкерятся"
Забаньте этого дебила за пропаганду АУЕ

По теме:
Физики из Университета Эксетера объяснили необычные свойства золотистого жука Chrysina resplendens из семейства пластинчатоусых. Насекомое способно сохранять круговую поляризацию света, отражающегося от него, вне зависимости от направления поляризации обычное зеркало при отражении изменяет поляризацию на противоположную. Такое поведение оказалось связано со спиральными структурами в хитиновом покрытии жука. Исследование опубликовано в Journal of the Royal Society Interface, кратко о нем сообщает пресс-релиз университета.

Необычные оптические свойства материалов часто связаны не столько с их химическим строением, сколько со структурой на масштабе сотен нанометров. Существует целый класс метаматериалов объектов, в которых физические свойства определяются структурой материала. К примеру, если особым образом расположить на поверхности небольшие металлические колечки, можно создать материал с отрицательным коэффициентом преломления (его рабочая длина волны зависит от размера колец). Такие объекты встречаются не только в лабораториях, но и в природе. Так, крылья бабочек рода Morpho переливаются разными цветами благодаря периодическим наноструктурам на их крыльях фотонным кристаллам.

Необычные оптические свойства возникли в ходе эволюции и у надкрылий некоторых жуков. У некоторых родов пластинчатоусых жуков (например, Chrysina) покровы имеют зеленый или голубой блестящий цвет. Физикам было известно, что их материал отражает лево-поляризованный свет, сохраняя его поляризацию, но пропускает прав-поляризованный свет. Однако у одного из видов Chrysina золотистого Chrysina resplendens наблюдается отражение света обеих поляризаций с сохранением свойств, причем в довольно широком оптическом диапазоне.
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584
Остап Ива́нович. 22 минуты назад
Как золотые жуки помогают физикам
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3k
Борис Карабанов Час назад
Один хрен, приоритет в исследовании у Эдгара По.
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3k
Горожанин 2 часа назад
"...благодаря наличию особых наноструктур ..."

Когда такие формулировки читаю, блевать хочется. Все состоит из наноструктур. Вообще все. Как все состоит из молекул и атомов, также из электронов, протонов и нейтронов. Дебилам с неоконченным техническим образованием можно смело писать, что дерьмо состоит из особых наноструктур, влияющих на цвет, запах и консистенцию дерьма.
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