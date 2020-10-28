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ТОП-5 самых опасных муравьев на планете

ТОП-5 самых опасных муравьев на планете (6 фото)

Автор:
28 октября 2020 09:12
Сообщество : Факты
Метки: интересно   муравьи   насекомые   опасные муравьи   факты   фото   
238
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Науке известно более 13 тысяч видов муравьев. Большинство из них не представляет угрозы для человека, однако встреча с некоторыми видами может стать последней. Понять, какие муравьи самые опасные поможет наш рейтинг.
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Метки: интересно   муравьи   насекомые   опасные муравьи   факты   фото   
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Доктор Джонс 11 минут назад
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