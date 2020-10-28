ТОП-5 самых опасных муравьев на планете

Науке известно более 13 тысяч видов муравьев. Большинство из них не представляет угрозы для человека, однако встреча с некоторыми видами может стать последней. Понять, какие муравьи самые опасные поможет наш рейтинг.
Муравьи-бульдоги или Myrmecia gulosa
Это, без преувеличения, самые опасные муравьи в мире, занимающие первое место. Обитают в лесах Австралии. Вырастая до 45 мм, они имеют мощное туловище и основательные челюсти, с массивными зазубринами. Даже простой укус таких челюстей может быть болезненным, но бульдоги способны не только кусать, но и жалить свою жертву.
Яд Myrmecia gulosa крайне токсичен, что усугубляется тем, что бульдоги тщательно охраняют свои муравейники и крайне агрессивны.
От их жал ежегодно погибает огромное количество людей, по неосторожности оказавшихся поблизости от муравейников. Даже от нападений акул или укусов ядовитых пауков, вместе взятых, в мире погибает меньшее количество людей.
Яд Myrmecia gulosa крайне токсичен, что усугубляется тем, что бульдоги тщательно охраняют свои муравейники и крайне агрессивны.
От их жал ежегодно погибает огромное количество людей, по неосторожности оказавшихся поблизости от муравейников. Даже от нападений акул или укусов ядовитых пауков, вместе взятых, в мире погибает меньшее количество людей.
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Красный огненный муравей или Solenopsis invicta
Второе место по уровню опасности для человека занимает этот вид, обитающий в Северной Америке, в последние годы, к сожалению, встречающийся и на территории России. Отличительная особенность Solenopsis invicta — глубокий красный оттенок, как бы предупреждающий об их опасности.
Через жало они впрыскивают яд, вызывающий сильные болезненные ощущения и химический ожог, а в некоторых случаях анафилактический шок приводящий к смерти человека. От одного-двух укусов ничего страшного не случится. Но дело в том, что огненные муравьи атакуют группами, а с таким количеством яда организму совладать гораздо сложнее.
Через жало они впрыскивают яд, вызывающий сильные болезненные ощущения и химический ожог, а в некоторых случаях анафилактический шок приводящий к смерти человека. От одного-двух укусов ничего страшного не случится. Но дело в том, что огненные муравьи атакуют группами, а с таким количеством яда организму совладать гораздо сложнее.
Желтые муравьи или Anoplolepis gracilipes
В Аризоне, США, можно встретить довольно безобидных на вид маленьких желтых муравьев, но не стоит заблуждаться — вероятность гибели от укуса такого муравья очень велика. Не случайно в нашем рейтинге они расположились на третьем месте. Всему виной развитие сильнейшей аллергии в месте укуса и появления отечности, часто приводящей к печальным последствиям.
Любопытно, что в России обитает не ядовитая разновидность желтого муравья, завезенная сюда из Индии, в XIX веке.
Любопытно, что в России обитает не ядовитая разновидность желтого муравья, завезенная сюда из Индии, в XIX веке.
Муравей-пуля или Paraponera clavata
Населяет тропические леса на территории Южной Америки. Вырастает до 25 мм, цвет черный. Ведет себя агрессивно и может сам нападать на человека. Также способен издавать громкие неприятные звуки в момент агрессии.
Укус не смертелен, но вызывает резкие и неприятные болевые ощущения, которые могут продолжаться до нескольких дней. В списке самых опасных муравьев в мире стоит на четвертом месте, а вот по болезненности укуса в рейтинге Джастина Шмидта первое и по ощущениям приравнивается к огнестрельному ранению.
Укус не смертелен, но вызывает резкие и неприятные болевые ощущения, которые могут продолжаться до нескольких дней. В списке самых опасных муравьев в мире стоит на четвертом месте, а вот по болезненности укуса в рейтинге Джастина Шмидта первое и по ощущениям приравнивается к огнестрельному ранению.
Армейские муравьи-солдаты или Eciton burchellii
Можно встретить в Бразилии и Перу, в лесах Амазонки. Отличаются крючковатыми конечностями и светлым туловищем, вырастая до 15 мм в длину.
Популяция постоянно мигрирует. Эти муравьи способны облепить человека образовав живую массу и полностью уничтожить все мягкие покровы. Хотя вряд ли можно сказать что они так уж опасны — так как не представляют прямую угрозу человеку. Пятое место.
Несмотря на то, что в северных широтах ядовитые муравьи практически не встречаются, всегда стоит проявлять осторожность в дикой природе и не вступать в прямой контакт с неизвестными видами насекомых, так как последствия могут оказаться весьма серьезными.
Популяция постоянно мигрирует. Эти муравьи способны облепить человека образовав живую массу и полностью уничтожить все мягкие покровы. Хотя вряд ли можно сказать что они так уж опасны — так как не представляют прямую угрозу человеку. Пятое место.
Несмотря на то, что в северных широтах ядовитые муравьи практически не встречаются, всегда стоит проявлять осторожность в дикой природе и не вступать в прямой контакт с неизвестными видами насекомых, так как последствия могут оказаться весьма серьезными.
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