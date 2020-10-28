ТОП-5 самых опасных муравьев на планете

Можно встретить в Бразилии и Перу, в лесах Амазонки. Отличаются крючковатыми конечностями и светлым туловищем, вырастая до 15 мм в длину.



Популяция постоянно мигрирует. Эти муравьи способны облепить человека образовав живую массу и полностью уничтожить все мягкие покровы. Хотя вряд ли можно сказать что они так уж опасны — так как не представляют прямую угрозу человеку. Пятое место.





Несмотря на то, что в северных широтах ядовитые муравьи практически не встречаются, всегда стоит проявлять осторожность в дикой природе и не вступать в прямой контакт с неизвестными видами насекомых, так как последствия могут оказаться весьма серьезными.