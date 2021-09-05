"Эйс Вентура: Розыск домашних животных" - 15 интересных фактов о комедии с Джимом Керри

В числе помощников на съемочной площадке у Джимма Керри был и личный повар. Этот мастер своего дела готовил не только для актера, но и для его игуаны, с которой Керри не расставался ;).





Автомобиль Chevrolet Monte Carlo на котором ездил в фильме Эйс Вентура был куплен на вторичном рынке авто, и торжественно уничтожен после конца съемочного процесса.





В фильме могла сыграть и Вупи Голдберг, но знаменитая актриса не захотела быть "второй скрипкой" после Керри...