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"Эйс Вентура: Розыск домашних животных" - 15 интересных фактов о комедии с Джимом Керри

"Эйс Вентура: Розыск домашних животных" - 15 интересных фактов о комедии с Джимом Керри (5 фото)

Автор:
05 сентября 2021 08:59
Сообщество : Кино
Метки: Эйс Вентура: Розыск домашних животных   джим керри   кино   съемка   факты   фильм   эйс вентура   
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5

Сегодня я предлагаю вспомнить развеселую комедию с видеокассет под названием "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", которая была снята в уже далеком 1993 году. Вы же видели ее, не так ли?;)


Джим Керри стал третьим сценаристом фильма. Комик настолько достал своими предложениями что нужно поменять и добавить, что ему дали возможность сценарий переделать самому. В итоге, довольными остались обе стороны...

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Первоначальная версия сценария, показывала главным героем этаким Шерлоком Холмсом в современном мире, но владельцам студии идея показалась скучной и сценарий был переписан. В первый раз...


Первоначально на главную женскую роль, которую сыграла Кортни Кокс, рассматривалась Дженнифер Энистон. Обе актрисы сыграла в знаменитом ситкоме "Друзья".


Режиссер фильма Том Шэдьяк спустя годы вспоминал, что после просмотра готового материала, он был уверен в провале "Эйс Вентуры"...


Позже Том Шэдьяк снимет еще два фильма с Джимом Керри - "Лжец, лжец" и "Брюс всемогущий"...



В числе помощников на съемочной площадке у Джимма Керри был и личный повар. Этот мастер своего дела готовил не только для актера, но и для его игуаны, с которой Керри не расставался ;).


Автомобиль Chevrolet Monte Carlo на котором ездил в фильме Эйс Вентура был куплен на вторичном рынке авто, и торжественно уничтожен после конца съемочного процесса.


В фильме могла сыграть и Вупи Голдберг, но знаменитая актриса не захотела быть "второй скрипкой" после Керри...


Первоначально на главную роль рассматривался знаменитый комический актер Лесли Нильсен.


В фильме появилась знаменитая американская "тяжелая" группа Cannibal Corpse.


Спустя годы, в 2000 году "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" вошел в список от Американского института кино - "100 самых смешных комедий выпущенных в США".


Джим Керри получил за участие в фильме 350 000 долларов, Кортни Кокс - 200 000 долларов.


При скромном бюджете фильма в 15 000 000 долларов, "Эйс Вентура" собрал в мировом прокате более 107 000 000 долларов, плюс продажи на носителях.


По мотивам фильма была выпущена компьютерная игра.


В 1995 году вышло продолжение "Эйс Вентура 2: Когда зовет природа", с 1995 по 200 год выходил мультсериал "Эйс Вентура", а в 2009 вышел телевизионный фильм Эйс Вентура младший, но уже без Джима Керри...

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Метки: Эйс Вентура: Розыск домашних животных   джим керри   кино   съемка   факты   фильм   эйс вентура   
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24
Al 2 часа назад
Пожалуй, лучший фильм с Керри. Ещё с его участием нравятся "Маска" и "Вечное сияние чистого разума". Ну, может быть, ещё "Кабельщик".
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76
марвин флинн 47 минут назад
,,Шоу Трумена,, - прекрасный фильм. Когда первый раз слышал название фильма, думал, что речь идет о бомбардировке Хиросимы, типа - ,,шоу,, президента Трумена :)
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