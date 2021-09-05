"Эйс Вентура: Розыск домашних животных" - 15 интересных фактов о комедии с Джимом Керри

Сегодня я предлагаю вспомнить развеселую комедию с видеокассет под названием "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", которая была снята в уже далеком 1993 году. Вы же видели ее, не так ли?;)
Джим Керри стал третьим сценаристом фильма. Комик настолько достал своими предложениями что нужно поменять и добавить, что ему дали возможность сценарий переделать самому. В итоге, довольными остались обе стороны...
Первоначальная версия сценария, показывала главным героем этаким Шерлоком Холмсом в современном мире, но владельцам студии идея показалась скучной и сценарий был переписан. В первый раз...
Первоначально на главную женскую роль, которую сыграла Кортни Кокс, рассматривалась Дженнифер Энистон. Обе актрисы сыграла в знаменитом ситкоме "Друзья".
Режиссер фильма Том Шэдьяк спустя годы вспоминал, что после просмотра готового материала, он был уверен в провале "Эйс Вентуры"...
Позже Том Шэдьяк снимет еще два фильма с Джимом Керри - "Лжец, лжец" и "Брюс всемогущий"...
В числе помощников на съемочной площадке у Джимма Керри был и личный повар. Этот мастер своего дела готовил не только для актера, но и для его игуаны, с которой Керри не расставался ;).
Автомобиль Chevrolet Monte Carlo на котором ездил в фильме Эйс Вентура был куплен на вторичном рынке авто, и торжественно уничтожен после конца съемочного процесса.
В фильме могла сыграть и Вупи Голдберг, но знаменитая актриса не захотела быть "второй скрипкой" после Керри...
Первоначально на главную роль рассматривался знаменитый комический актер Лесли Нильсен.
В фильме появилась знаменитая американская "тяжелая" группа Cannibal Corpse.
Спустя годы, в 2000 году "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" вошел в список от Американского института кино - "100 самых смешных комедий выпущенных в США".
Джим Керри получил за участие в фильме 350 000 долларов, Кортни Кокс - 200 000 долларов.
При скромном бюджете фильма в 15 000 000 долларов, "Эйс Вентура" собрал в мировом прокате более 107 000 000 долларов, плюс продажи на носителях.
По мотивам фильма была выпущена компьютерная игра.
В 1995 году вышло продолжение "Эйс Вентура 2: Когда зовет природа", с 1995 по 200 год выходил мультсериал "Эйс Вентура", а в 2009 вышел телевизионный фильм Эйс Вентура младший, но уже без Джима Керри...
Источник:
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