Интересные факты и фото со съёмок фильма "Годзилла"

По контракту, Годзиллу нельзя было убивать, а сам Годзилла, при этом, не должен был есть людей. Но контракты американцы составлять умеют и в итоге, контракт позволил обойти почти все требования.

Режиссёром для будущего фильма мог стать Ян де Бонт. Этот режиссёр был большим поклонником Годзиллы и с радостью согласился на постановку фильма.

Ян де Бонт хотел завершить фильм эпичной битвой между Годзиллой и инопланетным пришельцем. Режиссёру, для постановки фильма, требовалось 150 млн., но студия согласилась дать лишь 130 млн. В итоге, Ян де Бонт проект покинул.