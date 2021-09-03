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Интересные факты и фото со съёмок фильма "Годзилла"

Интересные факты и фото со съёмок фильма "Годзилла" (6 фото)

Автор:
03 сентября 2021 09:43
Сообщество : Кино
Метки: актеры   годзила   интересно   кино   съемка   факты   фильм   
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Права на использование персонажа Годзиллы принадлежали японской компании Toho. Вместе с правами на экранизацию, японцы передали американцам и толстую пачку требований.


По контракту, Годзиллу нельзя было убивать, а сам Годзилла, при этом, не должен был есть людей. Но контракты американцы составлять умеют и в итоге, контракт позволил обойти почти все требования.


Режиссёром для будущего фильма мог стать Ян де Бонт. Этот режиссёр был большим поклонником Годзиллы и с радостью согласился на постановку фильма.


Ян де Бонт хотел завершить фильм эпичной битвой между Годзиллой и инопланетным пришельцем. Режиссёру, для постановки фильма, требовалось 150 млн., но студия согласилась дать лишь 130 млн. В итоге, Ян де Бонт проект покинул.

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На смену пришёл Роланд Эммерих. Ему каноничный Годзилла был безразличен, а японские фильмы и вовсе не нравились. Работать над фильмом Эммерих согласился как раз потому, что ему дали полную свободу действий.

Видимо, свобода - это не всегда хорошо. Роланд Эммерих, в итоге, своё творение невзлюбил.

Замена режиссёра была не единственной проблемой. А винил во всём себя продюсер картины Дин Девлин. Продюсер говорил, что обычно он много работает со сценарием, но в случае с "Годзиллой" был слишком занят и занимался в основном тем, что распределял бюджет.

Осознание того, что фильм не лишен недостатков, пришло к Дину Девлину не сразу. Какое-то время он яростно сражался на интернет-пространстве со всеми, кто осмеливался критиковать "Годзиллу". Позднее, конечно, извинился.

Для своего времени, у "Годзиллы" была очень дорогая рекламная кампания. Дело в том, что производители отказались от предпоказа фильма, боясь, что будет утечка дизайна главного героя. То, как Годзилла будет выглядеть, держалось в секрете максимально долго.

Интересный случай произошёл с компанией Fruit of the Loom, которая потеряла свой контракт с создателями "Годзиллы".

Всем партнёрам, которые должны были производить мерч, были разосланы изображения Годзиллы из будущего фильма. Всем компаниям были отправлены разные изображения и когда данные были слиты в общий доступ, не составило труда вычислить неблагонадежного партнёра.

Когда пришло время выпускать фильм в прокат, Sony потребовала от кинотеатров 80 процентов прибыли, видимо, компания очень боялась, что фильм не окупится. В итоге, из-за такого требования, некоторые небольшие кинотеатры и вовсе отказались от проката этой картины.

По итогу, при бюджете в 130 млн. долларов, фильм собрал в прокате 379 миллионов.



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Метки: актеры   годзила   интересно   кино   съемка   факты   фильм   
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2  комментария
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13k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
А мне понравился этот фильм, новое видение Годзиллы, местами конечно полный 3.14здец. но в целом смотрится не плохо, всяко лучше двух последних.
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DanzelBanzel Полчаса назад
Ну да,у каноничного ноги отёкшие,как у Галина Феофановны из бухгалтерии
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