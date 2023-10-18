Любопытные факты о фильме "Эйс Вентура: Розыск домашних животных"

17. За роль в фильме "Эйс Вентура" Джим Керри получил гонорар в размере 350000 долларов, а за роль в фильме "Маска" Джим получил 450 тысяч долларов. Но стоит учесть, что съемки "Маски" начались еще до выхода "Эйса Вентуры" на экраны. Но после того, как "Эйс Вентура" стал коммерчески успешным, гонорар Керри резко возрос, и уже за следующий фильм "Тупой и еще тупее" Джим получил аж 7 миллионов долларов, что в 20 раз превышало гонорар за "Эйса Вентуру".