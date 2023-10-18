Любопытные факты о фильме "Эйс Вентура: Розыск домашних животных"

В 1994 году вышла комедия "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", которая принесла мировую славу комику и актёру Джиму Керри. Перед вами несколько интересных фактов о фильме, а также кадров со съемок.
1. Изначально планировалось, что роль собачьего детектива сыграет звезда комедий 80-х Рик Моранис. По сюжету его герой должен был быть этаким неуклюжим недотепой-неудачником. Но в итоге Рик отказался. А когда роль досталась Джиму Керри, то персонажа было решено полностью переработать. В итоге Эйс получился чудаком, который знает свое дело на зубок и способен решить любую задачу, связанную с животными.
2. Кстати, все повадки, ужимки и манеру речи Джим Керри для своего персонажа придумал сам. Более того, в некоторых моментах Керри использовал фразы из своих стендап-выступлений. Ну а за основу своего образа Керри брал поведение тропических птиц. Именно из-за этого он и носит такую рубашку и прическу.
3. На главную женскую роль пробовалась актриса Лорен Холли, но в итоге роль досталась будущей звезде сериала "Друзья" и франшизы "Крик" - Кортни Кокс. Тем не менее, Джиму Керри все же удалось поработать с Лорен в фильме "Тупой и еще тупее", где актриса сыграла главную женскую роль. А чуть позже она стала женой Джима Керри. Правда их брак просуществовал менее 1 года.
4. Кортни Кокс очень боялась некоторых животных, особенно обезьян. По ее словам она постоянно боялась, что какая-нибудь обезьяна или белка вырвется и вцепится ей в лицо.
5. Именно благодаря Джиму Керри в фильм удалось затащить футбольную звезду Дэна Марино. Джим пришел на встречу с Дэном в образе Эйса Вентуры, кривляясь и донимая посетителей.
6. Помните сцену, когда лейтенант Эйнхорн бьет по мячу и попадает точно в отверстие в крыше? На самом деле удар наносил переодетый футболист клуба "Maiami dolphins" Питер Стоянович.
7. В сцене, когда пингвины выходят из холодильника, на самом деле были задействованы тропические пингвины, которые не переносят холода. Таких пингвинов часто используют для съемок в кино, чтобы не мучить антарктических птиц, которые привыкли жить в холоде. Да и их использование гораздо дешевле, так как при перевозке отсутствует необходимость соблюдения специальных низкотемпературных условий.
8. Группа "Cannibal corpse", которая появляется в фильме, самая что ни на есть настоящая. Более того, в то время Джим был большим поклонником этого death-metal коллектива.
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9. Помните того самого забулдыгу, у которого Эйс выкрал собачку в самом начале фильма? Так вот, синяки под его глазами - это вовсе не грим. Актер Рэндалл Текс Кобб накануне подрался в баре и пришел на съемочную площадку в таком виде. В итоге, синяки не стали замазывать, так как они очень хорошо вписывались в данный образ.
10. Спустя годы многие активисты возмутились, что Эйс Вентура пытается отмыться и сжигает свою одежду, узнав, что целовался с мужчиной (трансгендером). Ну вы понимаете, время сейчас в США такое - толерантное. Меньшинства постоянно оскорбляются.
11. Создатели спрятали в фильм несколько пасхалок, которые намекают на то, что лейтенант Эйнхорн на самом деле является мужчиной. Даже ее фамилия переводится с немецкого как "Единорог", что как бы тоже намекает.
12. Дом Рэя Финкла на самом деле является заброшенным. В 1992 году дом сильно пострадал от урагана Эндрю, и с тех пор в нем никто не жил. А для съемок он подошел просто идеально.
13. Многие имена в фильме были придуманы неслучайно. Так, например, сержант Агуадо получил свою фамилию в честь одного из продюсеров фильма - Кена Агуадо. Главная героиня Мелисса получила свое имя в честь дочери сценариста Джека Бернштейна, а фамилию для хозяина квартиры (мистер Шикадэнс) предложил сам Джим Керри. Так называлась компания (Shikadance brothers), управлявшая домом, в котором жил Джим Керри в детстве.
14. Именно Джим Керри предложил разорвать рубашку лейтенанта Эйнхорн, чтобы доказать, что она мужчина. Но сам Керри захотел так сделать, чтобы показать в кадре прекрасное тело актрисы Шон Янг.
15. Джим Керри придумал своему персонажу протяжную фразу "Alrighty then" в надежде на то, что она станет мемом и ее будут цитировать. Но этого так и не произошло.
16. Когда режиссер фильма Том Шедьяк увидел финальную версию, то он не на шутку испугался, предположив, что такая лента станет настолько неудачной, что положит конец его режиссерской карьере, а также опустит на дно актерскую карьеру Джима Керри. Но вышло ровным счетом наоборот.
17. За роль в фильме "Эйс Вентура" Джим Керри получил гонорар в размере 350000 долларов, а за роль в фильме "Маска" Джим получил 450 тысяч долларов. Но стоит учесть, что съемки "Маски" начались еще до выхода "Эйса Вентуры" на экраны. Но после того, как "Эйс Вентура" стал коммерчески успешным, гонорар Керри резко возрос, и уже за следующий фильм "Тупой и еще тупее" Джим получил аж 7 миллионов долларов, что в 20 раз превышало гонорар за "Эйса Вентуру".
18. Бюджет фильма составил 15 миллионов долларов, а сборы превысили 107 миллионов
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