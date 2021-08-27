10 интересных фактах, связанных с фильмом «Бегущий человек»

Факт третий

На стадии утверждения актёров между С. Кингом и боссами кинокомпании разгорелся нешуточный конфликт. Писатель не хотел, чтобы главная роль в «Бегущем человеке» досталась А. Шварценеггеру, но студия не стала прислушиваться к мнению автора произведения и утвердила Железного Арни на роль Бена. Помимо «актёрского вопроса» Кингу не нравилось то, что финальный сценарий фильма сильно разнился с его оригинальным романом. В конечном итоге Стивен Кинг попросил не ссылаться на его имя в рамках пиар-компании картины.