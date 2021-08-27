FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5295 постов • 1098 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
10 интересных фактах, связанных с фильмом «Бегущий человек»

10 интересных фактах, связанных с фильмом «Бегущий человек» (9 фото)

Автор:
27 августа 2021 09:44
Сообщество : Кино
Метки: Бегущий человек   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   
410
9

Фильм, не сыскавший звёзд на момент выхода, но сумевший по достоинству раскрыться со временем, вышел на большие экраны в 1987 году.


Факт первый  

В основу «Бегущего человека» легло одноимённое произведение С. Кинга, написанное им в 1982 году.

×

Факт второй  

Этап зарождения картины протекал медленно и «приторно». В процессе подготовки к съёмкам студия сменила трёх режиссёров, каждый из которых за время своей работы писал собственный сценарий и частично менял концепцию фильма. Первоначальный бюджет картины составлял восемнадцать миллионов долларов, но после финального утверждения П. М. Глейзера на пост главного режиссёра фильма, производственная сумма была повышена до 27 миллионов.


Факт третий  

На стадии утверждения актёров между С. Кингом и боссами кинокомпании разгорелся нешуточный конфликт. Писатель не хотел, чтобы главная роль в «Бегущем человеке» досталась А. Шварценеггеру, но студия не стала прислушиваться к мнению автора произведения и утвердила Железного Арни на роль Бена. Помимо «актёрского вопроса» Кингу не нравилось то, что финальный сценарий фильма сильно разнился с его оригинальным романом. В конечном итоге Стивен Кинг попросил не ссылаться на его имя в рамках пиар-компании картины.


Факт четвёртый  

Большая часть павильонных съёмок проходила в заброшенном сталелитейном заводе. Дабы привести пустующее помещение в стерильный вид, создателям пришлось нанять бригаду профессиональных рабочих. Работы по реконструкции заняли около семи месяцев и обошлись создателям в кругленькую сумму. 


Факт пятый  

Напомню, что действия картины разворачиваются в 2017 году. 


Факт шестой  

Из-за серьёзных бюджетных ограничений создателям пришлось отказаться от нескольких эпичных игр и эпизодов, которые изначально были прописаны в итоговой версии сценария. Но, несмотря на это, бюджета всё равно катастрофически не хватало. Дабы выбраться из финансовой ямы, киноделам пришлось заключить контракт с компанией «Адидас», по которому он обязались одеть некоторых персонажей фильма в «трёхполосчатые» костюмы.


Факт седьмой  

Съёмки «Бегущего человека» заняли у создателей всего 2 месяца. 


Факт восьмой  

За все время действия фильма на экране был ликвидирован сорок один человек. 


Факт девятый  

Из-за нежелания отказываться от сцен насилия, фильм получил строгий возрастной ценз, что сильно ударило по кассовым сборам фильма. При бюджете в двадцать семь миллионов долларов в мировом прокате «Бегущему человеку» удалось заработать чуть больше $38 000 000.


Факт десятый  

В 2014 году Железный Арни высказался о возможных съёмках прямого продолжения фильма, но, увы, проект так и не был запущен. В 2021 году кинокомпания «Парамаунт Пикчерз» заявила о начале работы над сценарием перезапуска «Бегущего человека». По заверению студии, фильм не будет иметь ничего общего со своим предшественником.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Бегущий человек   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
EvgeniySAN Полчаса назад
Сейчас можно снять новую версию, но строго по произведению Стивена Кинга("Бегущий человек", написан под его псевдонимом Ричард Бахман). Будет совсем новое кино, не имеющее ни чего общего с этой версией. Думаю зритель дозрел до такой социальной драмы в одной из версий печального будущего.
В свое время меня книга сильно впечатлила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
MarkovAlexandr Минуту назад
"Бегущий человек" действительно слабо похож на произведение С. Кинга, и очень похож на фильм "Цена риска", снятый во Франции в 1982 году. https://www.kinopoisk.ru/film/37257/https://www.kinopoisk.ru/film/37257/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что можно сделать в сети за 1 минуту Что можно сделать в сети за 1 минуту 10 интересных фактов о фильме «Груз 200» 10 интересных фактов о фильме «Груз 200» «Миссия невыполнима 7»: сцена крушения паровоза «Миссия невыполнима 7»: сцена крушения паровоза Служебный роман: что вырезали или как снимали фильм Служебный роман: что вырезали или как снимали фильм "Воздушная тюрьма" - 15 интересных фактов о кинобоевике 1997 года "Воздушная тюрьма" - 15 интересных фактов о кинобоевике 1997 года Фильм "Мортал Комбат": интересные факты и фото со съёмок Фильм "Мортал Комбат": интересные факты и фото со съёмок
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

18861



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Не каждый день такое увидишь: 27 фото, которые вас удивят
2
52
Не каждый день такое увидишь: 27 фото, которые вас удивят
Такие кадры редко увидишь!
4
88
Такие кадры редко увидишь!
Девушка выложила видео со свисающим животом и вызвала волну гнева (4 фото)
Девушка выложила видео со свисающим животом и вызвала волну гнева (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
7
20

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#кино#животные#комментарии#приколы#дтп#сарказм#новости#авария дня
#фото#факты#Россия#люди#подборка#прикол#искусство#авто аварии#позитив#дети
#история#картинки#автомобили#автомир#интересное#аварии#СССР#ynews#фотографии#дикая природа

На что жалуетесь?

Вернуться