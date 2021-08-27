10 интересных фактах, связанных с фильмом «Бегущий человек»

Фильм, не сыскавший звёзд на момент выхода, но сумевший по достоинству раскрыться со временем, вышел на большие экраны в 1987 году.
Факт первый
В основу «Бегущего человека» легло одноимённое произведение С. Кинга, написанное им в 1982 году.
Факт второй
Этап зарождения картины протекал медленно и «приторно». В процессе подготовки к съёмкам студия сменила трёх режиссёров, каждый из которых за время своей работы писал собственный сценарий и частично менял концепцию фильма. Первоначальный бюджет картины составлял восемнадцать миллионов долларов, но после финального утверждения П. М. Глейзера на пост главного режиссёра фильма, производственная сумма была повышена до 27 миллионов.
Факт третий
На стадии утверждения актёров между С. Кингом и боссами кинокомпании разгорелся нешуточный конфликт. Писатель не хотел, чтобы главная роль в «Бегущем человеке» досталась А. Шварценеггеру, но студия не стала прислушиваться к мнению автора произведения и утвердила Железного Арни на роль Бена. Помимо «актёрского вопроса» Кингу не нравилось то, что финальный сценарий фильма сильно разнился с его оригинальным романом. В конечном итоге Стивен Кинг попросил не ссылаться на его имя в рамках пиар-компании картины.
Факт четвёртый
Большая часть павильонных съёмок проходила в заброшенном сталелитейном заводе. Дабы привести пустующее помещение в стерильный вид, создателям пришлось нанять бригаду профессиональных рабочих. Работы по реконструкции заняли около семи месяцев и обошлись создателям в кругленькую сумму.
Факт пятый
Напомню, что действия картины разворачиваются в 2017 году.
Факт шестой
Из-за серьёзных бюджетных ограничений создателям пришлось отказаться от нескольких эпичных игр и эпизодов, которые изначально были прописаны в итоговой версии сценария. Но, несмотря на это, бюджета всё равно катастрофически не хватало. Дабы выбраться из финансовой ямы, киноделам пришлось заключить контракт с компанией «Адидас», по которому он обязались одеть некоторых персонажей фильма в «трёхполосчатые» костюмы.
Факт седьмой
Съёмки «Бегущего человека» заняли у создателей всего 2 месяца.
Факт восьмой
За все время действия фильма на экране был ликвидирован сорок один человек.
Факт девятый
Из-за нежелания отказываться от сцен насилия, фильм получил строгий возрастной ценз, что сильно ударило по кассовым сборам фильма. При бюджете в двадцать семь миллионов долларов в мировом прокате «Бегущему человеку» удалось заработать чуть больше $38 000 000.
Факт десятый
В 2014 году Железный Арни высказался о возможных съёмках прямого продолжения фильма, но, увы, проект так и не был запущен. В 2021 году кинокомпания «Парамаунт Пикчерз» заявила о начале работы над сценарием перезапуска «Бегущего человека». По заверению студии, фильм не будет иметь ничего общего со своим предшественником.
Источник:
- «Миссия невыполнима 7»: сцена крушения паровоза
- "Воздушная тюрьма" - 15 интересных фактов о кинобоевике 1997 года
- Служебный роман: что вырезали или как снимали фильм
- Фильм "Мортал Комбат": интересные факты и фото со съёмок
- 10 интересных фактов о фильме «Груз 200»
Понравилось28
В свое время меня книга сильно впечатлила.