Интересные факты о фильме "Тупой и еще тупее"

Подборка любопытных фактов о фильме "Тупой и еще тупее", а так же несколько забавных фотографий со съемочной площадки.
1. Изначально братья Фарелли рассматривали на роль Гарри и Ллойда Гэри Олдмана и Николаса Кейджа. Однако роль досталась Джиму Керри и Джеффу Дэниелсу.
Кстати, на момент съемок фильма Джим Керри еще не был столь популярным, так как фильм "Эйс Вентура: розыск домашних животных" еще не вышел в прокат и имени Кэрри не было у всех на устах. Поэтому, когда братья Фарелли брали Керри на роль Ллойда, они толком о нем еще ничего и не знали.
Но после успеха фильма "Эйс Вентура" Керри поднял ценник, и его гонорар составил 7 миллионов долларов. Для сравнения, за фильм "Маска", который вышел в том же 1994 году (как и "Тупой и еще тупее"), Керри получил 450 тысяч долларов. А все потому, что контракт был подписан еще до того, как фильм "Эйс Вентура" вышел в прокат, показав отличные результаты.
Но братья не прогадали. И в итоге при бюджете в 17 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате 250 миллионов долларов, что во много раз окупило фильм. Так что вложения в Джима Керри были ненапрасными.
2. А вот что касается Джеффа Дэниелса, он не был первоочередным актером на роль Гарри. Николас Кейдж уже согласился на роль Гарри, но с условием, что его гонорар будет выше на 2 миллиона долларов. Но ему было отказано.
Тогда Джим Керри и предложил на роль своего напарника Джеффа Дэниелса, а братья Фарелли его поддержали. Но продюсеры не очень-то хотели видеть драматического актера на эту роль (хотя это странно, с учетом того, что они хотели взять Кейджа). Даже агент Дэниелса настаивал на том, чтобы тот не соглашался на роль. В итоге продюсеры предложили ему 50000 долларов за роль, что в 140 раз меньше, чем гонорар Джима Керри. Но на самом деле, столь низкий ценник продюсеры поставили лишь в надежде, что Дэниелс откажется от роли, а он не отказался.
3. Роль дальнобойщика Сибаса, которого герои встретили в кафе, а затем в туалете на заправке, сыграл знаменитый хоккеист Кэм Нили (ХК "Бостон Брюинз").
Братья Фарелли были фанатами этой хоккейной команды, поэтому они предложили Кэму сыграть в фильме небольшую роль.
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4. Сколотый зуб Джима Керри - это вовсе не грим. Еще в детстве во время драки Керри так сильно дали по зубам, что часть переднего зуба откололась. Из-за этого он был вынужден носить специальную накладку. Но для того, чтобы придать его персонажу еще больше комичности, он решил снять эту самую накладку.
5. Джим Керри часто импровизировал. Например, когда герой Джима Керри предложил Джо Менталино прослушать самый ужасный звук в мире, когда они ехали в автомобиле, это была чистая импровизация. Но коллеги не вышли из образа, а подхватили эту импровизацию. В итоге, кадр оказался настолько удачным, что его вставили в фильм.
Коллеги не вышли из образа и подхватили эту импровизацию. В итоге, кадр оказался настолько удачным, что его вставили в фильм.
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6. Имена Гарри и Ллойд были придуманы не случайно. Братья Фарелли назвали персонажей именно так в честь знаменитого комика Гарольда Ллойда.
Кстати, в именах персонажей спрятана еще одна неочевидная пасхалка. Фамилия Лойда - Кристмас, что переводится как Рождество. Имя главной героини - Мэри Свонсон. Но если бы она вышла замуж за Ллойда, как он об этом мечтал, то она бы взяла его фамилию и стала Мэри Кристмас, что звучит также как "Merry Christmas", что переводится как "Веселого Рождества".
7. Изначально братья Фарелли хотели снять две версии концовки, по одной из которых Гарри и Ллойд все же садятся в автобус с полуобнаженными красотками. Но Джим Керри наотрез отказался от идеи с заходом в автобус.
В итоге вторую версию даже не стали снимать.
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8. Джим Керри и Лорен Холли (исполнительница роли Мэри) закрутили роман во время съемок, и в 1996 году они даже поженились. Правда, их брак просуществовал недолго, и уже в 1997 году они развелись.
9. Несмотря на то, что действия второй половины фильма происходят в Аспене, съемки проводились в городке Брекенридж, который находился недалеко от Аспена. Дело в том, что власти города Аспен запросили слишком высокий ценник, поэтому Фарелли стали искать более дешевый вариант.
10. Помните сцену в кафе, когда Ллойд обманул официантку, сказав, что дальнобойщик Сибас за них заплатит? Примерно такой же трюк был показан в фильме "Дикая штучка" (1986), где главную роль исполнил Джефф Дэниелс.
11. В 2003 году вышел приквел под названием "Тупой и еще тупее: Когда Гарри встретил Ллойда". Изначально, продюсеры хотели снять сиквел, но режиссеры и исполнители главных ролей оригинального фильма от этой затеи отказались, поэтому и решено было снять приквел без участников оригинальной картины. В итоге лента провалилась.
Но в 2014 году всё же вышла официальная вторая часть, куда вернулись как братья Фарелли, так и Джим Керри с Джеффом Дэниелсом.
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