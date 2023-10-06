Интересные факты о фильме "Тупой и еще тупее"

Кстати, на момент съемок фильма Джим Керри еще не был столь популярным, так как фильм "Эйс Вентура: розыск домашних животных" еще не вышел в прокат и имени Кэрри не было у всех на устах. Поэтому, когда братья Фарелли брали Керри на роль Ллойда, они толком о нем еще ничего и не знали.

Но после успеха фильма "Эйс Вентура" Керри поднял ценник, и его гонорар составил 7 миллионов долларов. Для сравнения, за фильм "Маска", который вышел в том же 1994 году (как и "Тупой и еще тупее"), Керри получил 450 тысяч долларов. А все потому, что контракт был подписан еще до того, как фильм "Эйс Вентура" вышел в прокат, показав отличные результаты.