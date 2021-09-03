25 фактов о фильме "Доживем до понедельника": цензура в кино и судьбы актёров

414
15
По случаю начала нового учебного года давайте вспомним один из самых известных и любимых фильмов о школе «Доживём до понедельника».
Фильм за 3 месяца
×
- «Доживём до понедельника» снят по сценарию Георгия Полонского, который стал дипломной работой молодого автора. Позже он написал сценарий ещё одной картины на школьную тему «Ключ без права передачи», а также был одним из авторов популярного сериала 90-х «Мелочи жизни».
- Директор студии им. Горького Григорий Бритиков, прочитав сценарий, загорелся идеей снять по нему фильм. Но запрос, отправленный в Госкино, так и остался без ответа. Тогда Бритиков пошёл на риск и дал добро на съёмку, не дожидаясь ответа сверху. Вся группа понимала, какими проблемами это могло грозить. Работали под страхом, что в любой момент фильм могут закрыть. В итоге картину сняли в рекордные сроки — всего за три с половиной месяца.
Актёры и роли
- Станиславу Ростоцкому пришлось побороться, чтобы роль Ильи Семёновича исполнил Вячеслав Тихонов, причем не только со сценаристом, который был категорически против его кандидатуры, но и с самим Тихоновым.
- Сценарист Григорий Полонский хотел, чтобы роль Мельникова сыграл Борис Бабочкин или Зиновий Гердт. В его представлении учитель истории был «человеком с историей», фронтовиком с надломанной душой. Тихонов же был слишком красив, интеллигентен и благополучен. К тому же Полонский задумывал своего героя гораздо старше, чем был Вячеслав Васильевич. Но Ростоцкому удалось убедить сценариста, а Тихонова пришлось состаривать.
- Затем пришел черед уговаривать самого Тихонова. К тому моменту актёр уже два года пребывал в образе Андрея Болконского. Роль давалась ему непросто. Тихонов был очень недоволен собой и даже подумывал завязывать с кино. Именно в этот момент кризиса и переоценки жизни появился Ростоцкий. Режиссёр заметил душевные терзания актёра, которые были так похожи муки Мельникова. Ростоцкий вынудил его согласиться, заявив: «Если ты мне друг — будешь играть!» Тут уже деваться было некуда.
- На роль учительницы английского претендовали Светлана Светличная и Валентина Шендрикова, но Ростоцкий выбрал малоизвестную Ирину Печерникову.
- Печерникова тоже поначалу не хотела эту роль. К предложению сыграть учительницу она отнеслась без энтузиазма, так как ожидала, что «будет типичная идеологическая ерунда». Но после прочтения сценария все сомнения исчезли.
- У молодой актрисы не всё получилось сразу. Во-первых, очень волнительно было сниматься с Тихоновым, в которого была влюблена вся страна. В его присутствии Печерникова терялась и забывала слова.
- Во-вторых, ей было трудно играть сцены с классом. Репетиции заканчивались слезами, ведь актриса была уверена, что не справляется. Но вскоре контакт был налажен, и работа пошла.
- «Доживём до понедельника» — единственный фильм, в котором Ростоцкий снял свою жену Нину Меньшикову. Режиссёры видели её только в образах положительных, милых, но слабых и плаксивых женщин. Здесь же — закостенелый завуч Светлана Михайловна.
- Актриса проходила пробы на общих основаниях и убедила Ростоцкого, что справится с ролью. Правда, потом актрисе пришлось несладко: режиссёру казалось, что она играет хуже, чем на пробах. Он требовал с неё больше, чем с остальных. Работа над фильмом стоила Меньшиковой больших переживаний, зато роль стала одной из самых ярких в её карьере и принесла ей Госпремию СССР.
- Кстати, фирменный пучок и костюм учительницы Ростоцкий и Меньшикова придумали вместе. Просто подобрали то, что максимально не подходило актрисе.
- Школьников сыграли студенты первых курсов, среди которых были и будущие звёзды Ольга Остроумова и Игорь Старыгин.
Тернистый путь на экраны
- Мало того, что фильм «Доживём до понедельника» мог остаться не снятым. Зрители могли бы не увидеть и готовую картину. Руководству Госкино история о немолодом учителе, переживающем личностный кризис, показалась слишком острой. Вдобавок комитет посчитал, что фильм искажает образ советского учителя и школы в целом.
- В 1968 году чиновники устроили закрытый показ для делегатов II Всесоюзного съезда учителей. Вопреки ожиданиям, после финальных титров последовали овации. После такого картине дали зеленый свет.
- Хотя без правок не обошлось. Большую часть претензий Ростоцкому удалось отбить, но в три сцены всё-таки пришлось внести изменения.
- Первая правка в эпизоде, когда Горелова говорит Мельникову: «Как это они пишут — что такое счастье? Это все равно что ткнуть в бумагу солнечный зайчик!», а тот отвечал: «Никаких зайчиков — все напишут, что счастье в труде». Так об этом вспоминал Станислав Ростоцкий:
- Вторая правка в сцене, когда ученики уходят с урока. Съёмки фильма совпали со студенческими волнениями в Москве, поэтому эпизод вызывал нежелательные ассоциации. Здесь Ростоцкий добавил звонок с урока, и градус напряжения спал.
- Третья правка наиболее значительная. Из воспоминаний режиссёра:
- По опросу журнала «Советский экран» школьная драма «Доживём до понедельника» была признана лучшим фильмом в 1969 году.
После понедельника
- Спустя время Вячеслав Тихонов признал, что режиссёр не зря уговаривал его сыграть роль Мельникова:
«Теперь уже, задним числом, я понимаю, что в этом и состоит талант режиссёра: увидеть в актёре то, что, может быть, он сам в себе даже не подозревает. Сейчас я осознаю, какое счастье, что я всё-таки сыграл Мельникова. Какое счастье, что Ростоцкий не отступил, настоял на своём и заставил меня сняться, и это помогло мне снова обрести веру в себя и вернуться в кинематограф…»
Кроме того, актёр не раз говорил, что без Ростоцкого не было бы и Штирлица.
- После премьеры 23-летняя Ирина Печерникова проснулась знаменитой. В 60-70-е она много снималась, но с приходом 90-х актриса оказалась в глубоком творческом кризисе. К счастью, ей удалось справиться с жизненными неурядицами.
- Сыгравшие самую красивую пару класса Ольга Остроумова и Игорь Старыгин стали знаменитыми актёрами. Остроумову Ростоцкий также пригласил в свой следующий фильм «А зори здесь тихие».
- Известным артистом стал и Юрий Чернов, сыгравший Сыромятникова. Он до сих пор играет в фильмах и сериалах во второстепенных ролях.
- А вот у Валерия Зубарева, исполнившего роль Шестопала, с кино не сложилось. Он не смог поступить во ВГИК, вместо этого окончил торговый техникум. Впоследствии работал по профессии и изредка снимался в кино. Сейчас Зубарев руководит фирмой грузовых перевозок.
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 интересных фактов о первом классическом зомби-фильме "Ночь живых мертвецов"
- Этих актёров взяли в фильм, чтобы убить чуть ли не в первой же сцене
- 15 интересных фактов о известном историческом боевике "Железный рыцарь"
- Как снимали фильм "Банды Нью-Йорка"
- 15 интересных фактов о фильме "Мистер и миссис Смит"
28
Понравилось28
Новости партнёров
-----------------------------
Аналогичная хрень вставляется чуть ли не ко всем советским фильмам. Как же это ОСТОКВИЗДЕЛО! Вроде как порнушно-чернушно-лживые 90-е закончились, но сию ничем неподтверждённую чушь, как под копирку, вставляют в обязательнейшем порядке. Такое впечатление, что рецензию никто и никогда не пропустит, если не будет этого тупейшего и топорнейшего шаблона для гурманов-агнисоветчиков и прочего тому аналогичного сброда не "совков".
Учитывая тот факт, что в 2020 году она умерла, то да, справится с неурядицами удалось. Автор, ну сам то читай копипасту.
Франция выступала, ФРГ, Чехословакия, да почти вся Европа, США, Мексика - список не полный. В Москве 8 человек уселись на Красной площади выражая протест против введения в Чехословакию войск СССР. Кого в тюрьму, кого-то в дурдом. В Свердловске, вроде, тоже поволновались.
Кого-нибудь эти новоявленные "революционеры" напугали? Очень сомневаюсь. В чувство их привели быстро (правда не до конца): -"Кто в молодости не был революционером, у того нет сердца, но тот, кто остался им и в старости, у того нет разума," – говорил Уинстон Черчилль.
Остальной народ продолжил жить как жил - от аванса до получки.