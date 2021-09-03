FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5325 постов • 1103 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
25 фактов о фильме "Доживем до понедельника": цензура в кино и судьбы актёров

25 фактов о фильме "Доживем до понедельника": цензура в кино и судьбы актёров (15 фото)

Автор:
03 сентября 2021 09:47
Сообщество : Кино
Метки: Доживем до понедельника   актеры   кино   съемка   факты   фильм   фото   
414
15

По случаю начала нового учебного года давайте вспомним один из самых известных и любимых фильмов о школе «Доживём до понедельника».

Фильм за 3 месяца

×
  • «Доживём до понедельника» снят по сценарию Георгия Полонского, который стал дипломной работой молодого автора. Позже он написал сценарий ещё одной картины на школьную тему «Ключ без права передачи», а также был одним из авторов популярного сериала 90-х «Мелочи жизни».
  • Директор студии им. Горького Григорий Бритиков, прочитав сценарий, загорелся идеей снять по нему фильм. Но запрос, отправленный в Госкино, так и остался без ответа. Тогда Бритиков пошёл на риск и дал добро на съёмку, не дожидаясь ответа сверху. Вся группа понимала, какими проблемами это могло грозить. Работали под страхом, что в любой момент фильм могут закрыть. В итоге картину сняли в рекордные сроки — всего за три с половиной месяца.

Актёры и роли

  • Станиславу Ростоцкому пришлось побороться, чтобы роль Ильи Семёновича исполнил Вячеслав Тихонов, причем не только со сценаристом, который был категорически против его кандидатуры, но и с самим Тихоновым.
  • Сценарист Григорий Полонский хотел, чтобы роль Мельникова сыграл Борис Бабочкин или Зиновий Гердт. В его представлении учитель истории был «человеком с историей», фронтовиком с надломанной душой. Тихонов же был слишком красив, интеллигентен и благополучен. К тому же Полонский задумывал своего героя гораздо старше, чем был Вячеслав Васильевич. Но Ростоцкому удалось убедить сценариста, а Тихонова пришлось состаривать.
  • Затем пришел черед уговаривать самого Тихонова. К тому моменту актёр уже два года пребывал в образе Андрея Болконского. Роль давалась ему непросто. Тихонов был очень недоволен собой и даже подумывал завязывать с кино. Именно в этот момент кризиса и переоценки жизни появился Ростоцкий. Режиссёр заметил душевные терзания актёра, которые были так похожи муки Мельникова. Ростоцкий вынудил его согласиться, заявив: «Если ты мне друг — будешь играть!» Тут уже деваться было некуда.
  • На роль учительницы английского претендовали Светлана Светличная и Валентина Шендрикова, но Ростоцкий выбрал малоизвестную Ирину Печерникову.
  • Печерникова тоже поначалу не хотела эту роль. К предложению сыграть учительницу она отнеслась без энтузиазма, так как ожидала, что «будет типичная идеологическая ерунда». Но после прочтения сценария все сомнения исчезли.
  • У молодой актрисы не всё получилось сразу. Во-первых, очень волнительно было сниматься с Тихоновым, в которого была влюблена вся страна. В его присутствии Печерникова терялась и забывала слова.
  • Во-вторых, ей было трудно играть сцены с классом. Репетиции заканчивались слезами, ведь актриса была уверена, что не справляется. Но вскоре контакт был налажен, и работа пошла.
  • «Доживём до понедельника» — единственный фильм, в котором Ростоцкий снял свою жену Нину Меньшикову. Режиссёры видели её только в образах положительных, милых, но слабых и плаксивых женщин. Здесь же — закостенелый завуч Светлана Михайловна.

  • Актриса проходила пробы на общих основаниях и убедила Ростоцкого, что справится с ролью. Правда, потом актрисе пришлось несладко: режиссёру казалось, что она играет хуже, чем на пробах. Он требовал с неё больше, чем с остальных. Работа над фильмом стоила Меньшиковой больших переживаний, зато роль стала одной из самых ярких в её карьере и принесла ей Госпремию СССР.
  • Кстати, фирменный пучок и костюм учительницы Ростоцкий и Меньшикова придумали вместе. Просто подобрали то, что максимально не подходило актрисе.
  • Школьников сыграли студенты первых курсов, среди которых были и будущие звёзды Ольга Остроумова и Игорь Старыгин.

Тернистый путь на экраны

  • Мало того, что фильм «Доживём до понедельника» мог остаться не снятым. Зрители могли бы не увидеть и готовую картину. Руководству Госкино история о немолодом учителе, переживающем личностный кризис, показалась слишком острой. Вдобавок комитет посчитал, что фильм искажает образ советского учителя и школы в целом.
  • В 1968 году чиновники устроили закрытый показ для делегатов II Всесоюзного съезда учителей. Вопреки ожиданиям, после финальных титров последовали овации. После такого картине дали зеленый свет.
  • Хотя без правок не обошлось. Большую часть претензий Ростоцкому удалось отбить, но в три сцены всё-таки пришлось внести изменения.
  • Первая правка в эпизоде, когда Горелова говорит Мельникову: «Как это они пишут — что такое счастье? Это все равно что ткнуть в бумагу солнечный зайчик!», а тот отвечал: «Никаких зайчиков — все напишут, что счастье в труде». Так об этом вспоминал Станислав Ростоцкий:
  • Вторая правка в сцене, когда ученики уходят с урока. Съёмки фильма совпали со студенческими волнениями в Москве, поэтому эпизод вызывал нежелательные ассоциации. Здесь Ростоцкий добавил звонок с урока, и градус напряжения спал.
  • Третья правка наиболее значительная. Из воспоминаний режиссёра:
  • По опросу журнала «Советский экран» школьная драма «Доживём до понедельника» была признана лучшим фильмом в 1969 году.

После понедельника

  • Спустя время Вячеслав Тихонов признал, что режиссёр не зря уговаривал его сыграть роль Мельникова:

«Теперь уже, задним числом, я понимаю, что в этом и состоит талант режиссёра: увидеть в актёре то, что, может быть, он сам в себе даже не подозревает. Сейчас я осознаю, какое счастье, что я всё-таки сыграл Мельникова. Какое счастье, что Ростоцкий не отступил, настоял на своём и заставил меня сняться, и это помогло мне снова обрести веру в себя и вернуться в кинематограф…»

Кроме того, актёр не раз говорил, что без Ростоцкого не было бы и Штирлица.

  • После премьеры 23-летняя Ирина Печерникова проснулась знаменитой. В 60-70-е она много снималась, но с приходом 90-х актриса оказалась в глубоком творческом кризисе. К счастью, ей удалось справиться с жизненными неурядицами.
  • Сыгравшие самую красивую пару класса Ольга Остроумова и Игорь Старыгин стали знаменитыми актёрами. Остроумову Ростоцкий также пригласил в свой следующий фильм «А зори здесь тихие».
  • Известным артистом стал и Юрий Чернов, сыгравший Сыромятникова. Он до сих пор играет в фильмах и сериалах во второстепенных ролях.
  • А вот у Валерия Зубарева, исполнившего роль Шестопала, с кино не сложилось. Он не смог поступить во ВГИК, вместо этого окончил торговый техникум. Впоследствии работал по профессии и изредка снимался в кино. Сейчас Зубарев руководит фирмой грузовых перевозок.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Доживем до понедельника   актеры   кино   съемка   факты   фильм   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Lana Krasnovska 2 часа назад
Мало того, что фильм «Доживём до понедельника» мог остаться не снятым. Зрители могли бы не увидеть и готовую картину. Руководству Госкино история о немолодом учителе, переживающем личностный кризис, показалась слишком острой. Вдобавок комитет посчитал, что фильм искажает образ советского учителя и школы в целом.
-----------------------------
Аналогичная хрень вставляется чуть ли не ко всем советским фильмам. Как же это ОСТОКВИЗДЕЛО! Вроде как порнушно-чернушно-лживые 90-е закончились, но сию ничем неподтверждённую чушь, как под копирку, вставляют в обязательнейшем порядке. Такое впечатление, что рецензию никто и никогда не пропустит, если не будет этого тупейшего и топорнейшего шаблона для гурманов-агнисоветчиков и прочего тому аналогичного сброда не "совков".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
14k
Игорь Хомченко 9 минут назад
"После премьеры 23-летняя Ирина Печерникова проснулась знаменитой. В 60-70-е она много снималась, но с приходом 90-х актриса оказалась в глубоком творческом кризисе. К счастью, ей удалось справиться с жизненными неурядицами."(с)

Учитывая тот факт, что в 2020 году она умерла, то да, справится с неурядицами удалось. Автор, ну сам то читай копипасту.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
seller-k 44 минуты назад
"Съёмки фильма совпали со студенческими волнениями в Москве,.."

Франция выступала, ФРГ, Чехословакия, да почти вся Европа, США, Мексика - список не полный. В Москве 8 человек уселись на Красной площади выражая протест против введения в Чехословакию войск СССР. Кого в тюрьму, кого-то в дурдом. В Свердловске, вроде, тоже поволновались.
Кого-нибудь эти новоявленные "революционеры" напугали? Очень сомневаюсь. В чувство их привели быстро (правда не до конца
): -"Кто в молодости не был революционером, у того нет сердца, но тот, кто остался им и в старости, у того нет разума," – говорил Уинстон Черчилль.
Остальной народ продолжил жить как жил - от аванса до получки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Гёз Уленшпигель Час назад
Фильм отличный! Сейчас ТАКОЕ уже не снимут. НЕКОМУ! Жаль, что время неумолимо и многих, очень многих уже нет в живых.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
501k
АРОН 2 часа назад
А фильм-то действительно великолепный!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото) Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото) 15 интересных фактов о первом классическом зомби-фильме "Ночь живых мертвецов" 15 интересных фактов о первом классическом зомби-фильме "Ночь живых мертвецов" Как снимали фильм "Банды Нью-Йорка" Как снимали фильм "Банды Нью-Йорка" 15 интересных фактов о известном историческом боевике "Железный рыцарь" 15 интересных фактов о известном историческом боевике "Железный рыцарь" Этих актёров взяли в фильм, чтобы убить чуть ли не в первой же сцене Этих актёров взяли в фильм, чтобы убить чуть ли не в первой же сцене 15 интересных фактов о фильме "Мистер и миссис Смит" 15 интересных фактов о фильме "Мистер и миссис Смит"
BuzzSumo

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1079350



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Мы хотим разъяснений: 23 исторических фото, которые не понятны с первого взгляда
2
58
Мы хотим разъяснений: 23 исторических фото, которые не понятны с первого взгляда
Насколько натуральными были соки в СССР
2
314
Насколько натуральными были соки в СССР
Угнать за 30 секунд. Грабёж китайского фирменного магазина Xiaomi
Угнать за 30 секунд. Грабёж китайского фирменного магазина Xiaomi
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#подборка#факты#кино#интересное#забавно#Россия#приколы#полиция#криминал
#Юмор#животные#история#СССР#картинки#сша#актеры#в мире#1 сентября#позитив
#интересно#люди#прикол#ynews#фотографии#Разное#новости#комментарии#девушки#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться