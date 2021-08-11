Житель Кузбасса залез на крышу, чтобы изнасиловать скульптуру медведя

В посёлке Яшино любвеобильный мужчина пристроился к скульптуре медведя сзади, которая стояла на крыше здания в парке. Мужчина совершал возвратно-поступательные движения, а после надел штаны и "поблагодарил" мишку.
Житель посёлка городского типа Яшкино снял на видео забавный случай, произошедший в парке. Мужчина пристроился к скульптуре медведя сзади, сняв штаны. После этого он стал совершать возвратно-поступательные движения. Судя по продолжительности акта, мужчина совершенно не стеснялся того, что кто-то может его увидеть.
Закончив акт любви мужчина любовно похлопал арт-объект по попе. Ролик появился в Telegram-канале «Новости Кузбасса».
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Если б конь имел меня я б, наверно, помер.