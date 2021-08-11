Житель Кузбасса залез на крышу, чтобы изнасиловать скульптуру медведя

Житель посёлка городского типа Яшкино снял на видео забавный случай, произошедший в парке. Мужчина пристроился к скульптуре медведя сзади, сняв штаны. После этого он стал совершать возвратно-поступательные движения. Судя по продолжительности акта, мужчина совершенно не стеснялся того, что кто-то может его увидеть.