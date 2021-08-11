FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4698 постов • 773 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Житель Кузбасса залез на крышу, чтобы изнасиловать скульптуру медведя

Житель Кузбасса залез на крышу, чтобы изнасиловать скульптуру медведя (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 августа 2021 11:05
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   изнасилование   интересное   кузбасс   медведь   скульптура   фото   
1254
1
1

В посёлке Яшино любвеобильный мужчина пристроился к скульптуре медведя сзади, которая стояла на крыше здания в парке. Мужчина совершал возвратно-поступательные движения, а после надел штаны и "поблагодарил" мишку.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: видео   изнасилование   интересное   кузбасс   медведь   скульптура   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
gizmo gizmo 2 часа назад
нету яшино в кузбассе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
djinn 5 минут назад
нет....человечество надо уничтожать, мне кажется пора уже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
3.6o6pa 11 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Святослав Полчаса назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
495
cana61s 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
338
Сигизмунд Лазаревич 45 минут назад
у мужика одна надежда... на то, что в тайге интернета у медведей нет, ибо если увидят.. то тут извинениями как с рамзаном дело не ограничится, реально же выжрут затейника.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Ратибор Час назад
Ну почему "изнасиловал"? Медведь вроде не возражал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
КОСТЯН 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Великий Кормчий 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Опаньки 2 часа назад
я пока не определился: я больше в а**е от самого ролика или от песни, которая пришла кому-то в голову
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
593
Алексей Попов 2 часа назад
да уж...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
А бывает и наоборот
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
435
Андрей Ы. Дарвин и аморальная премия Час назад
Если б я имел коня - это был бы номер.
Если б конь имел меня я б, наверно, помер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
178
Влад 2 часа назад
Мы е#@ли медведя! Б#я буду, буду б#я!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
#девочкиВыЗолото - общественность скандирует за сестер Авериных #девочкиВыЗолото - общественность скандирует за сестер Авериных Петербуржцы устроили попойку в переполненной электричке с хомяком Петербуржцы устроили попойку в переполненной электричке с хомяком Из-за шутки мэр Якутска посоветовал Мусагалиеву не посещать республику «ради безопасности» Из-за шутки мэр Якутска посоветовал Мусагалиеву не посещать республику «ради безопасности» Дедушка в Тольятти изящно обокрал пьяницу Дедушка в Тольятти изящно обокрал пьяницу Неизвестные слили BDSM-видео начинающего политика Неизвестные слили BDSM-видео начинающего политика Коронавирус? Не, не слышали! Подростки буквально неслись к сцене, где выступал Niletto Коронавирус? Не, не слышали! Подростки буквально неслись к сцене, где выступал Niletto
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

121394



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Курьезы и факты: как снимали «Человек с бульвара Капуцинов»
6
117
Курьезы и факты: как снимали «Человек с бульвара Капуцинов»
Вечерний Калейдоскоп юмора, сатиры и сарказма
2
20
Вечерний Калейдоскоп юмора, сатиры и сарказма
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Владельцы земли русской
1
13
Владельцы земли русской
Телеканал ТНТ заплатил Тимати за проект "Холостяк" более 45 миллионов рублей
0
8
Телеканал ТНТ заплатил Тимати за проект "Холостяк" более 45 миллионов рублей
#девочкиВыЗолото - общественность скандирует за сестер Авериных
#девочкиВыЗолото - общественность скандирует за сестер Авериных
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Медленно положи рыбов и толкни их ко мне!
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#ynews#подборка#автомобили#фотографии#дтп#сша#аварии
#факты#Россия#прикол#интересное#история#СССР#познавательно#позитив#природа#забавно
#Юмор#животные#картинки#новости#кино#автомир#полиция#приколы#фильм#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться