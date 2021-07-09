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Из-за шутки мэр Якутска посоветовал Мусагалиеву не посещать республику «ради безопасности»

Из-за шутки мэр Якутска посоветовал Мусагалиеву не посещать республику «ради безопасности» (2 фото + 2 видео)

Автор:
09 июля 2021 12:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Азамат Мусагалиев   видео   интересное   фото   
1433
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Комик Мусагалиев выложил в сеть отрывок из выпуска «Однажды в России», где он оскорбил якутских женщин и заявил, что якуты умеют менять пол. После этого комик записал извинения, но якуты не простили...

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Метки: Азамат Мусагалиев   видео   интересное   фото   
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16  комментариев
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3
Алексей Аганин 36 минут назад
[мат] нет покоя. Во первых, в ролике, он себя назвал некрасивой женщиной, а не всех. Во вторых, вам не похер, что они несут в этих сценках? Тем более, что, в данном случае, не было никакого оскорбления. Могут менять пол - охренеть как обидно услышать такое в юмористическом ролике. Да там даже по сюжету понятно, что это просто тупой вояка, пытается отмазаться и лепит все, что в голову взбредет. Совсем кукуха поехала, на моде строить из себя обиженных сироток.
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6k
Elena Ki 3 минуты назад
Мне понравилось, как Азамата спросила Варнавва на его шоу
- Тебе неинтересно? Ты засыпаешь?
А он ответил:
- А вот это сейчас НЕМНОЖКО расизм был. Это особенности физиологии. Я ВСЕГДА как будто засыпаю.
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726
InfoBobic 4 минуты назад
Мэр этот пусть идёт на.х.уй со своими угрозами.
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1
Alex DM-BALTIC 7 минут назад
Отличный комик, не на что там обижаться!
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91k
Дед Степан 17 минут назад
Решили по пиариться
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11k
Дядя Саша 18 минут назад
Азамат красавчик!
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3k
Том Джоуд 18 минут назад
Ушлепок. Как и все, с камедиклабов. И тут нет, нихрена, вырванного из контекста. Деграданты.
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2k
glazz_19 23 минуты назад
Блин, было время, вся страна анекдоты про чукчей травила, причем недвусмысленные - чукча там всегда мягко говоря недалекого ума человек. И чет как-то Чукотка войной не пошла на остальных жителей. А якутки (вместе с мэром - тоже якутка видимо, раз оскорбился) на безобидную сценку из юмористического шоу обиделись.
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5k
Станислав Полчаса назад
ТНТ и юмор вещи не совместимы. Там не комики, там клоуны одни.
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4k
ron Полчаса назад
ЯLM? дибилы...
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46k
Albert GER 39 минут назад
Дерьмо ваще.
На разжигание нацрозни.
Я официально заявляю шо якуты умеют менять не только пол, но и потолок. И шо теперь?
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11k
Великий Кормчий 42 минуты назад
Бывал в Якутии...
Такие дамы порой ходят, что вааще....
Ну а комик сам на обезьяну смахивает, и не только внешне.
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