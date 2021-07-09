Из-за шутки мэр Якутска посоветовал Мусагалиеву не посещать республику «ради безопасности»

«Я могу твердо сказать, что Азамат Мусагалиев абсолютно неправ. Показал свой уровень юмора и прочего ниже плинтуса, и ему повезло, что он извинился. Надеюсь, мой народ принял эти извинения. Я же, очевидно, сделал об этом человеке выводы и считаю, что он поступил крайне некрасиво», — добавил Григорьев. По его мнению, такой юмор некорректен.