Из-за шутки мэр Якутска посоветовал Мусагалиеву не посещать республику «ради безопасности»

Комик Мусагалиев выложил в сеть отрывок из выпуска «Однажды в России», где он оскорбил якутских женщин и заявил, что якуты умеют менять пол. После этого комик записал извинения, но якуты не простили...
Комик с телеканала ТНТ Азамат Мусагалиев опубликовал ролик «Однажды в России» 2014 года, где оскорбил якутских женщин. Мусагалиев назвал якутских женщин некрасивыми и что якуты умеют менять пол.
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После того как ролик завирусился в TikTok, якутские женщины оскорбились и потребовали извинений. Как и водится, извинения подъехали почти сразу. Мусагалиев опубликовал на своей странице ролик, где он заявил, что шутка оказалась неудачной и ему очень жаль, что так получилось.
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Однако, так просто Мусагалиева не простили. Мэр Якутска Евгений Григорьев в интервью порталу News.Ykt.Ru заявил, что комику лучше не появляться в Якутии «ради его же безопасности».
«Я могу твердо сказать, что Азамат Мусагалиев абсолютно неправ. Показал свой уровень юмора и прочего ниже плинтуса, и ему повезло, что он извинился. Надеюсь, мой народ принял эти извинения. Я же, очевидно, сделал об этом человеке выводы и считаю, что он поступил крайне некрасиво», — добавил Григорьев. По его мнению, такой юмор некорректен.
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- Тебе неинтересно? Ты засыпаешь?
А он ответил:
- А вот это сейчас НЕМНОЖКО расизм был. Это особенности физиологии. Я ВСЕГДА как будто засыпаю.
На разжигание нацрозни.
Я официально заявляю шо якуты умеют менять не только пол, но и потолок. И шо теперь?
Свобода слова. Это твой личный опыт. Кстати богатый.
Я вот не знаю немецких мужчин и вообще никаких в этом плане. Не интересует))))
Такие дамы порой ходят, что вааще....
Ну а комик сам на обезьяну смахивает, и не только внешне.