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Петербуржцы устроили попойку в переполненной электричке с хомяком

Петербуржцы устроили попойку в переполненной электричке с хомяком (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 июня 2021 12:27
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   выходные   интересное   петербург   поезд   фото   электричка   
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В Санкт-Петербурге стоит жара, и жители города решили отправиться за город на выходных, чтобы отдохнуть. Желающих двинуться в Ленинградскую область оказалось очень много - люди ехали обратно в набитом битком поезде с хомяком в клетке, алкоголем и отличным настроением, забыв о пандемии.

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Метки: видео   выходные   интересное   петербург   поезд   фото   электричка   
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21  комментарий
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19k
Андрей Иванов 2 часа назад
Автор дебил. Какой ковид, если все тела и воздух пропитаны спиртом? Разве что хомяку трындец
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366
Сигизмунд Лазаревич 8 минут назад
Реально не понимаю эти туловища.. Ну раз собрался ты оскотиниться то зачем куда-то ехать? Сиди дома и синей....
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5k
Ya Полчаса назад
Не надо таких останавливать, не надо ущемлять их гражданские свободы(иначе либерастня и антипрививочники слюнями всё забрызгаю), не хотят жить- пусть сдохнут, ну а пока погуляют, ведь комендантского часа пока нет.
P.S. Заголовок составлен грамотным говноблоХЕРом.
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−102
Сергей Полчаса назад
Да, достала эта его тирания.
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7k
Rus77 45 минут назад
"Ни о каких антиковидных мерах и речи быть не может - люди ехали без перчаток, масок и не соблюдали социальную дистанцию. А тем временем в Санкт-Петербурге снова наблюдается рост числа заражений коронавирусом"

По вашему мнению в жару 30 градусов, всем нужно нацепить тряпки и перчатки в которых число бактерий растет в геометрической прогрессии ежеминутно?! Или может нашим управителям следует начать выдавать компенсации гражданам, как в проклинаемой гейропе по 1500 евро, и бизнесу от 30.000...
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724
Олег Час назад
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4k
Борис Карабанов Час назад
Через неделю проклятый Путен допустит новую волну роста заболеваемости. Как же достала эта его тирания.
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22k
SerGProS Час назад
Николай убедив всех, что антитела передаются половым путем вакцинировал пол деревни. А некоторых по два раза.
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471
Hot tub is my love SerGProS 57 минут назад
Пол не нужно вакцинировать - по полу нужно ходить...
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598
tuka Час назад
Чет мне подсказывает, что ни хомяк, ни бухло, ни маски, ни перчатки при такой загрузке на статистику уже никак не влияют.
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81k
Taras Kozalupko Час назад
Узнаю Питер, ничего не меняется
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12k
alexis Час назад
Как они выжили в железной коробке?
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2k
NIS Час назад
В Пииитеере тире пить !
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2k
Дмитрий Час назад
Ну хомяк! Ну сука! Послали за второй называется! Опять не довёз!
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5k
Алексей 2 часа назад
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2k
Максим 2 часа назад
Каждый думает, что всё плохое будет не с ним. Авось пронесёт!
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