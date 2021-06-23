Петербуржцы устроили попойку в переполненной электричке с хомяком

В Санкт-Петербурге стоит жара, и жители города решили отправиться за город на выходных, чтобы отдохнуть. Желающих двинуться в Ленинградскую область оказалось очень много - люди ехали обратно в набитом битком поезде с хомяком в клетке, алкоголем и отличным настроением, забыв о пандемии.
На выходные люди отправились отдыхать в Ленинградскую область, а затем возвращались домой в набитом битком поезде. На кадрах видно, как горожане плотно стоят друг к другу, передают алкоголь и чествуют хомяка в клетке, которого хозяева подняли над головами.
Ни о каких антиковидных мерах и речи быть не может - люди ехали без перчаток, масок и не соблюдали социальную дистанцию. А тем временем в Санкт-Петербурге снова наблюдается рост числа заражений коронавирусом.
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P.S. Заголовок составлен грамотным говноблоХЕРом.
По вашему мнению в жару 30 градусов, всем нужно нацепить тряпки и перчатки в которых число бактерий растет в геометрической прогрессии ежеминутно?! Или может нашим управителям следует начать выдавать компенсации гражданам, как в проклинаемой гейропе по 1500 евро, и бизнесу от 30.000...