Петербуржцы устроили попойку в переполненной электричке с хомяком

В Санкт-Петербурге стоит жара, и жители города решили отправиться за город на выходных, чтобы отдохнуть. Желающих двинуться в Ленинградскую область оказалось очень много - люди ехали обратно в набитом битком поезде с хомяком в клетке, алкоголем и отличным настроением, забыв о пандемии.