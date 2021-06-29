Дедушка в Тольятти изящно обокрал пьяницу

В Тольятти пьяный мужчина уснул на лавочке, пересчитывая деньги. Проходивший мимо пенсионер заметил лежавшие на земле деньги и изящно их присвоил. Сначала пенсионер понаблюдал за мужчиной, а после аккуратно пододвинул палочкой деньги к себе, забрал и зашёл в подъезд.