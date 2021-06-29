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Дедушка в Тольятти изящно обокрал пьяницу

Дедушка в Тольятти изящно обокрал пьяницу (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 июня 2021 11:35
Сообщество : Жить в России
Метки: ПЬЯНИЦЫ   видео   интересное   кража   пенсионер   тольятти   фото   
1649
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Пьяный мужчина сидел на лавочке и пересчитывал деньги. В какой-то момент он засыпает и роняет деньги из рук. Подошедший пенсионер заметил купюры и аккуратно подвинул их к себе палочкой.

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Метки: ПЬЯНИЦЫ   видео   интересное   кража   пенсионер   тольятти   фото   
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31  комментарий
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2k
Буратино 2 часа назад
дедуля - ворье. Он всегда таким был а не внезапно здесь испортился, воровал при любой подвернувшейся возможности.
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1k
Алексей 3 минуты назад
---Однако пользователи сети не увидели в действиях дедули ничего плохого.----
___________________
Мне интересно, кто эти "пользователи сети"?
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13k
Роберт Шекли 17 минут назад
За 50 руб он забыл, что у него больные колени и что страна разваливается, потому что кругом ворье
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878
GoInDown 21 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Anubis17 24 минуты назад
Вот раньше время было: я уходил в магазин с 10 рублями и возвращался с 5
пакетами картошки, 2 буханками хлеба, 3 бутылками молока, куском сыра,
пачкой чая, 6 яйцами и 2 поллитрами. А сейчас что? Понаставили камер
видеонаблюдения.
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1k
Anubis17 Полчаса назад
Старая школа:)
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62k
Viktor Полчаса назад
Сука!

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20k
hebpat Час назад
Дед поднял себе срок, пенсионерить будет на нарах
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5k
Дмитрий Горчилин Час назад
Есть люди, которые получив от кассира ошибочно большую сдачу просят ее пересчитать с намереньем вернуть лишнее, есть старые мудаки, которые пользуются любой возможностью урвать.
Здесь же надо еще понимать, это видео из подъезда. Мужик на лавочке- наверняка его сосед, наверняка регулярно встречаются во дворе и в лифте. У своего украл, крыса бл.
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22k
Батончик с маком Час назад
А почему сразу пьяница? Может человеку х.уёво стало. У меня как-то было внутреннее кровотечение и от потери крови меня сперва шатало, потом вырубился. Тоже всякие уё.бки вместо помощи проходили мимо или вообще обсуждали бухой я или наширялся. Хорошо хоть такие дедушки не подходили.
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2k
Александр Час назад
Старая крыса
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1k
Lovels Travel Час назад
А ведь мог разбудить. Ворюга старая.
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281
Дедуля Час назад
Опозорил имя дедушки, ворюга.
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6k
КОСТЯН 2 часа назад
Старый прохиндей)))) присел типа шнурки завязать...
Тебя ПОСОДЮТ а ты не воруй!
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4k
Дмитрий Григорьев 2 часа назад
Сейчас всё утыкано камерами. Некоторые уже с распознаванием лиц. Дедуля вряд-ли сядет, но опозорился он знатно.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−63
1k
sedoisever 2 часа назад
Вор, он и в африке – вор. Причём в таком возрасте он вполне понимает, что делает. Не подросток.
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33k
Alex 2 часа назад
"Тихо спи**л и ушел - называется нашел"
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1
Сергей Трубин Alex Час назад
"тихо" не получилось
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2k
Лео Рудакопски 2 часа назад
Воровать - так самосвалами. Кошелек еще никого не сделал ни богаче, ни счастливей.
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14k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
Быстро спистил и ушел, называется нашел!
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6k
Кружок 2 часа назад
Даже забрав себе найденный в пустынной местности кошелёк с деньгами, вы совершаете акт кражи ...
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