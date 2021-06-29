Дедушка в Тольятти изящно обокрал пьяницу

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Пьяный мужчина сидел на лавочке и пересчитывал деньги. В какой-то момент он засыпает и роняет деньги из рук. Подошедший пенсионер заметил купюры и аккуратно подвинул их к себе палочкой.
В Тольятти пьяный мужчина уснул на лавочке, пересчитывая деньги. Проходивший мимо пенсионер заметил лежавшие на земле деньги и изящно их присвоил. Сначала пенсионер понаблюдал за мужчиной, а после аккуратно пододвинул палочкой деньги к себе, забрал и зашёл в подъезд.
Информационное агентство Life назвало старика вором, а пьяного мужчину - жертвой. Однако пользователи сети не увидели в действиях дедули ничего плохого.
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Мне интересно, кто эти "пользователи сети"?
пакетами картошки, 2 буханками хлеба, 3 бутылками молока, куском сыра,
пачкой чая, 6 яйцами и 2 поллитрами. А сейчас что? Понаставили камер
видеонаблюдения.
Здесь же надо еще понимать, это видео из подъезда. Мужик на лавочке- наверняка его сосед, наверняка регулярно встречаются во дворе и в лифте. У своего украл, крыса бл.
Тебя ПОСОДЮТ а ты не воруй!
А тут дед вор однозначно. И по понятиям, и по НК.