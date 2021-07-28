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Израильские спортсмены сломали знаменитую антисекс-кровать в Токио

Израильские спортсмены сломали знаменитую антисекс-кровать в Токио (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 июля 2021 11:55
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   интересное   олимпиада   спортсмены   фото   эксперимент   
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Мужчины из сборной Израиля решили бросить вызов антисекс-кроватям в Токио. Как заявлено, эти кровати выдерживают до 200 килограмм и ломаются при резких движениях. Однако, израильские спортсмены залезли на кровать вдевятером, и только после этого она рухнула.

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Метки: Юмор   видео   интересное   олимпиада   спортсмены   фото   эксперимент   
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16  комментариев
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276
Олег Полчаса назад
Видео несмог досмотреть, здравомыслия не позволяет. Сборище идиотов ломают кровать. Эти идиоты приехали на Олимпиаду в чуждую им страну по всем критериям. Эти идиоты представляют собой свой народ, что же они делают - прыгают на кровате ломая её. Ну я незнаю, нет слов как это оценить.
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160
Olvin Dane 13 минут назад
Пожалуй это всё, чем запомнится эта олимпиада.
"В TikTok бейсболист Бен Вангер опубликовал ролик..." У меня аж кровь из глаз пошла от прочитанного.
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1k
Константин 15 минут назад
расскажите уже японцам, что еб.с.тись можно не только на кровати)
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195
Николай 16 минут назад
зачем?
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5k
SR 24 минуты назад
Всегда знал, что у спортсменов проблемы с умственной деятельностью. Развитие пошло по другому пути.
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27k
Антон Полчаса назад
А что за идиотизм с этими антисекс кроватями? Какое их японо-собачье дело, чем занимаются спортсмены, если никому от этого не становится плохо?
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6k
Elena Ki Полчаса назад
Одно условие проверили. Вес. А где второе? Где резкие движения?
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81k
Taras Kozalupko Полчаса назад
Обрезанные обезьяны
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23k
Батончик с маком Полчаса назад
Тиктокнутые уже повсюду
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6k
Doomer 37 минут назад
"А там на четверть бывший наш народ..." (В.Высоцкий)
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4k
Дарвин и аморальная премия 43 минуты назад
А дрочить на таких кроватях нужно тоже без резких движений?
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565
manul74 46 минут назад
правильно.. 9 взрослых мужиков и 1 баба...
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10k
ЕвгенийДончак 47 минут назад
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