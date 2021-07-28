Израильские спортсмены сломали знаменитую антисекс-кровать в Токио

В TikTok бейсболист Бен Вангер опубликовал ролик, на котором девять спортсменов испытывали антисекс-кровать. Эксперимент он начал один, позже к нему присоединились другие члены национальной сборной.

"Получили много вопросов о кроватях в Олимпийской деревне, поэтому сегодня мы проверим и увидим, сколько израильтян нужно, чтобы сломать эту картонную кровать", - говорилось в подписи.

Однако, спустя несколько дней ролик был удалён. За это время он набрал 5 миллионов просмотров и стал вирусным.