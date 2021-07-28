Израильские спортсмены сломали знаменитую антисекс-кровать в Токио

Мужчины из сборной Израиля решили бросить вызов антисекс-кроватям в Токио. Как заявлено, эти кровати выдерживают до 200 килограмм и ломаются при резких движениях. Однако, израильские спортсмены залезли на кровать вдевятером, и только после этого она рухнула.
В TikTok бейсболист Бен Вангер опубликовал ролик, на котором девять спортсменов испытывали антисекс-кровать. Эксперимент он начал один, позже к нему присоединились другие члены национальной сборной.
"Получили много вопросов о кроватях в Олимпийской деревне, поэтому сегодня мы проверим и увидим, сколько израильтян нужно, чтобы сломать эту картонную кровать", - говорилось в подписи.
Однако, спустя несколько дней ролик был удалён. За это время он набрал 5 миллионов просмотров и стал вирусным.
Эксперимент показал, что для того, чтобы сломать картонную кровать, нужно девять взрослых мужчин.
Ранее Международный олимпийский комитет заявлял, что кровать из картона выдерживать до 200 килограмм и не терпит резких движений. Таким образом комитет собирался оградить спортсменов от половых контактов. Однако, израильтяне развеяли этот миф. Сексу быть!
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"В TikTok бейсболист Бен Вангер опубликовал ролик..." У меня аж кровь из глаз пошла от прочитанного.
Это каких-то спортсменов когда заселяли, предупреждали, что кровати не рассчитаны на резкие движения и дополнительный вес.
Ну, эти спортсмены тут же выложили эту историю в Инстаграм, снабдив вопросами, а как же сексом заниматься, и понеслось!
А японцы, то ли из экономии, то ли из-за экологии, придумали одноразовые кровати, которые после Олимпиады сожгут, ещё и тепловую энергию получат.