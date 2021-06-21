Неизвестные слили BDSM-видео начинающего политика

Герой ролика признался, что это он на кадрах. Видео было снято в 2019 году без ведома самого Вайнера.

"Да, я бэдээсэмщик, и что? Я горжусь этим, и мне нравится БДСМ-сообщество", — признался герой ролика.

В соцсетях Зак заявил, что не стыдится этого видео и в то время просто хорошо проводил время со своей (уже бывшей) девушкой.