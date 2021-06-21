Неизвестные слили BDSM-видео начинающего политика

26-летний сценарист Зак Вайнер, сын знаменитого Эрика Вайнера (создатель "Даши путешественницы") решил принять участие в выборах в городской совет Манхэттена. Однако, за несколько дней до праймериз, в сети появился БДСМ-ролик с Заком Вайнером в главной роли.
На ролик обратили внимание журналисты The New York Post. Его опубликовал неизвестный в Twitter, сопроводив комментарием:
"Моя подруга-доминатрикс поиграла с кандидатом от Верхнего Вест-Сайда Заком Вайнером, и я единственный, у кого есть ролик".
Несмотря на то, что Twitter старается затереть ролик в соцсети, он уже разошёлся по интернету. На нём Зак сидит связанный с кляпом во рту, а девушка поливает его воском и зажимает соски прищепками.
Герой ролика признался, что это он на кадрах. Видео было снято в 2019 году без ведома самого Вайнера.
"Да, я бэдээсэмщик, и что? Я горжусь этим, и мне нравится БДСМ-сообщество", — признался герой ролика.
В соцсетях Зак заявил, что не стыдится этого видео и в то время просто хорошо проводил время со своей (уже бывшей) девушкой.
"Как и многие молодые люди, я вырос в мире, где наши наиболее личные моменты оказываются в Сети. И пока в "Твиттере" осуждают меня за ролик, другие видят в нём то, чем оно является — попыткой отвлечь вас. Я верю, что люди выберут членов городского совета исходя из их компетенции и способности служить обществу", — написал кандидат в соцсети.
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