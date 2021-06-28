Коронавирус? Не, не слышали! Подростки буквально неслись к сцене, где выступал Niletto

В Набережных Челнах рэпер Niletto выступил на «Дне молодёжи». Когда исполнитель вышел на сцену, тысячи подросток тут же ринулись к постаменту. На видео попала целая толпа бегущих зумеров. Как и следовало ожидать, о коронавирусной дистанции и речи быть не может.