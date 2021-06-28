Коронавирус? Не, не слышали! Подростки буквально неслись к сцене, где выступал Niletto

В Набережных Челнах рэпер Niletto выступил на «Дне молодёжи». Когда исполнитель вышел на сцену, тысячи подросток тут же ринулись к постаменту. На видео попала целая толпа бегущих зумеров. Как и следовало ожидать, о коронавирусной дистанции и речи быть не может.
В День Молодёжи популярный молодёжный рэпер Niletto собрал 35 тысяч человек на своём выступлении. На видео попали подростки, которые ринулись к сцене, куда вышел их кумир.
В своём Instagram исполнитель похвастался концертом, опубликовав видео со сцены. На ролике видно, что подростки стоят плотной толпой, ни о каких коронавирусных мерах и речи нет. Социальная дистанция, маски, санитайзеры - этим поклонники певца пренебрегли.
В комментариях админы страницы оставили только лестные отзывы, тщательно подтирая все возражения. Однако, некоторые правдивые комментарии всё-таки остались.
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"Праздник состоится 26 июня на территории от проспекта Чулман по проспекту Хасана Туфана до Майдана парка «Прибрежный». Для челнинцев и гостей города подготовили насыщенную и развлекательную программу. О подробностях мероприятия рассказал начальник управления по делам молодежи Айзат Махмутов.
С 14:00 начнут работать интерактивные площадки. Среди новшеств - K-pop - масштабный фестиваль корейской культуры, стремительно набирающий обороты на протяжении последних лет.
"К нам накануне с Южной Кореи прилетит Альбина Сэм - автор фестиваля, она будет оценивать фестиваль. Ребята будут танцевать под клипы корейских фильмов. Это сейчас очень популярно в мире, стране, городе. Более пяти тысяч юных челнинцев увлекаются данными видами танцев. На фестиваль прилетят ребята из Москвы, Нижнего Новгорода, Тольятти, Казани", - поделился Айзат Махмутов. "
И другие МАССОВЫЕ гуляния:
http://nabchelny.ru/news/43956http://nabchelny.ru/news/43956