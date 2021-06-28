FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5003 поста • 676 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Коронавирус? Не, не слышали! Подростки буквально неслись к сцене, где выступал Niletto

Коронавирус? Не, не слышали! Подростки буквально неслись к сцене, где выступал Niletto (3 фото + 1 видео)

Автор:
28 июня 2021 09:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: young stars   Набережные Челны   Нилетто   видео   интересное   фото   шоу бизнес   
391
3
1

В Набережных Челнах рэпер Niletto выступил на «Дне молодёжи». Когда исполнитель вышел на сцену, тысячи подросток тут же ринулись к постаменту. На видео попала целая толпа бегущих зумеров. Как и следовало ожидать, о коронавирусной дистанции и речи быть не может.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: young stars   Набережные Челны   Нилетто   видео   интересное   фото   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
492
сеньор Леонсио 24 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
505
Дмитрий 7 минут назад
Чему удивиться то надо? Питер в пример со своими Алыми парусами) И всё это оформлено властями) Но прививочку вы потом, конечно же, сделайте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Опиум для народа 13 минут назад
То есть виноват репер,а не организаторы "Дня молодёжи"?
"Праздник состоится 26 июня на территории от проспекта Чулман по проспекту Хасана Туфана до Майдана парка «Прибрежный». Для челнинцев и гостей города подготовили насыщенную и развлекательную программу. О подробностях мероприятия рассказал начальник управления по делам молодежи Айзат Махмутов.

С 14:00 начнут работать интерактивные площадки. Среди новшеств - K-pop - масштабный фестиваль корейской культуры, стремительно набирающий обороты на протяжении последних лет.

"К нам накануне с Южной Кореи прилетит Альбина Сэм - автор фестиваля, она будет оценивать фестиваль. Ребята будут танцевать под клипы корейских фильмов. Это сейчас очень популярно в мире, стране, городе. Более пяти тысяч юных челнинцев увлекаются данными видами танцев. На фестиваль прилетят ребята из Москвы, Нижнего Новгорода, Тольятти, Казани", - поделился Айзат Махмутов. "
И другие МАССОВЫЕ гуляния:
http://nabchelny.ru/news/43956http://nabchelny.ru/news/43956
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Димка Смола/67 15 минут назад
Двойные стандарты !!! С утра кричат стой одумайся а вечером ай прокатит.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Антон 20 минут назад
Опасаюсь, что когда придёт РЕАЛЬНАЯ опасность, властям уже никто не поверит.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Пассивный доход: как зарабатывать больше, не трудясь на нескольких работах Пассивный доход: как зарабатывать больше, не трудясь на нескольких работах Положительные последствия: во всем мире заценили русский клип про COVID-19 Положительные последствия: во всем мире заценили русский клип про COVID-19 Как выяснилось, русские попсовые песни отлично совпадают с клипами Rammstein Как выяснилось, русские попсовые песни отлично совпадают с клипами Rammstein Тейлор Свифт стала самой продаваемой артисткой 2019 года Тейлор Свифт стала самой продаваемой артисткой 2019 года По версии Grammy лучшей песней года стала Bad Guy По версии Grammy лучшей песней года стала Bad Guy На премию «Грэмми» Ариана Гранде пришла как на выпускной: в платье и с родителями На премию «Грэмми» Ариана Гранде пришла как на выпускной: в платье и с родителями
PokemonKa
Pika-Pika? Сообщество: https://fishki.net/community/golaja-pravda
https://fishki.net/community/golaja-pravda
308311



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
С праздником: 25&nbsp;невероятных фото из&nbsp;жизни моряков
0
32
С праздником: 25 невероятных фото из жизни моряков
Сотрудники банка на Кубани пришли "выбить долг", но неожиданно получили отпор
1
254
Сотрудники банка на Кубани пришли "выбить долг", но неожиданно получили отпор
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Из мира технологий
0
0
Из мира технологий
Автовсячина
0
0
Автовсячина
От клубня до пюрешки. Как делают картофельное пюре быстрого приготовления
От клубня до пюрешки. Как делают картофельное пюре быстрого приготовления
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
7
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#факты#фотографии#в мире#космос#эстетика#спорт#игра
#интересно#люди#картинки#прикольные#забавно#смешные#на различный вкус#драка
#Юмор#СССР#животные#Россия#комментарии#шоу бизнес#подборка#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться