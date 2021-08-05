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Миллиарды долларов у всех на виду: 15 самых дорогостоящих мегапроектов в мире

Миллиарды долларов у всех на виду: 15 самых дорогостоящих мегапроектов в мире (16 фото)

Автор:
05 августа 2021 08:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   здания   интересно   мегапроект   подборка   фото   
120
16

Они находятся у всех на виду и поражают своими размахами и габаритами.

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Метки: в мире   здания   интересно   мегапроект   подборка   фото   
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Ф Ив 2 минуты назад
"Первая мечеть на этом месте была построена еще в I веке" - как она могла быть построена в I веке, если ислам появился только в VII веке н.э.?
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Zlaja ptica Минуту назад
Первая мечеть на этом месте была построена еще в I веке

Кто это пишет то? Какая мечеть в 1 веке? Ислам появился только в 7!
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