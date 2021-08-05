Миллиарды долларов у всех на виду: 15 самых дорогостоящих мегапроектов в мире

Все в этом мире стоит денег, а стоимость огромных проектов исчисляется миллиардами долларов. Они находятся у всех на виду и поражают своими размахами и габаритами. Мы хотим рассказать о 15 самых крупных и дорогих проектах в мире.





Великий мост Сэто, Япония

$75 000 000 000

Это система из 11 мостов длиной в 13 км, которая соединяет два японских острова, Хонсю и Сикоку, и пересекает внутреннее море. Мост был построен в 1998 году, он состоит из двух этажей, по одному из которых ходят поезда, а по другому ездят машины. Мост также рассчитан на велосипедные дорожки, пешеходные маршруты и даже имеет возможность модифицироваться под высокоскоростные поезда в будущем.









Калифорнийская высокоскоростная железная дорога, США

$77 000 000 000

Этот проект должен был связать такие крупные города, как Сан-Франциско, Лос-Анжелес, Сакраменто и Сан-Диего, соединив одной веткой 1300 км. Проект запустили в 2008 году, обещая закончить его к 2016-му, но он оказался таким затратным и трудоемким, что сроки сдачи сдвинулись до 2033 года. Есть высокая вероятность его закрытия на стадии строительства, ведь вложенных $77 млрд не хватает, а цены на сырье и рабочую силу растут с каждым днем.









Международный аэропорт Аль-Мактум, ОАЭ

$82 000 000 000

Аэропорт открыли в 2010 году, но он до сих пор продолжает строиться, а финальные работы назначены на 2027 год. К тому времени Аль-Мактум обещает стать самым крупным аэропортом в мире. Его площадь составляет около 5 км², а сам транспортный узел напоминает небольшой городок с улицами, магазинами, отелями, ресторанами и экскурсионными услугами. Особенно затратным было строительство железнодорожных путей, которые соединяют терминалы и позволяют экономить время.





Промышленный коридор Дели-Мумбаи, Индия

$100 000 000 000

Проект заключается в промышленном развитии двух крупных индийских городов с полным изменением инфраструктуры и строительстве высокотехнологичных заводов и предприятий. Это один из шагов индийского правительства в сторону развития экономики страны.









Лесной город, Малайзия

$100 000 000 000

Это футуристический город мечты, созданный на четырех искусственных островах, который обещают построить к 2040 году. Хоть аналитики и предрекают ему судьбу города-призрака, которых уже много в мире, власти страны смотрят в будущее с надеждой и продолжают воздвигать небоскребы, прокладывать мосты и дороги. Основной же «фишкой» города будет обилие зелени, как в лесу.





Мечеть Аль-Харам, Мекка, Саудовская Аравия

$100 000 000 000

Эта самая большая мечеть мира и центр всего мусульманства, во внутреннем дворе которой стоит Кааба — главная святыня ислама. Первая мечеть на этом месте была построена еще в I веке, но потом ее не раз переделывали и увеличивали в размерах. Последняя реконструкция пришлась на 2007-2015 годы, а вложенные средства ушли на строительство дополнительных минаретов, ворот и застройку площадей. Сейчас мечеть может одновременно вместить 2,5 млн человек.









Высокоскоростная железная дорога HS2, Великобритания

$128 000 000 000

Жители страны давно обеспокоены, что основные средства и финансы стекаются в Лондон, а другие крупные города приходят в запустение. Чтобы решить эту проблему, власти решили построить новую скоростную железную дорогу, по которой туристы и деловые люди всего за пару часов смогут попасть в крупные города, такие как Лидс или Манчестер. Первые рейсы планируется пустить в 2031 году, а финал строительства назначен на 2040-е. Интересно, что жители страны также против этой дороги, на которую уходят баснословные суммы денег, вместо того чтобы пустить их на улучшение самих городов.









Шелковый город, Кувейт

$132 000 000 000

Этот город обещают построить и ввести в реализацию через 25 лет. К тому времени это будет современный деловой и туристический центр в стиле нового Востока с многочисленными небоскребами, башнями, развлекательными и экономическими центрами, а также пустынным заповедником. Город займет площадь 250 км², которая рассчитана на проживание 700 000 человек. Проект разделен на 4 этапа, и на данный момент активно застраивается береговая линия, чтобы начать принимать первых туристов и поддержать финансирование.









Международная космическая станция

$165 000 000 000

Это был один из самых выдающихся проектов. МКС работает больше 20 лет и является временным домом для многих астронавтов, которые посвящают жизнь исследованию космоса и его рубежей.









Неом, Саудовская Аравия

$230 000 000 000

Название ассоциируется с «городом будущего». Он строится с нуля на берегу Красного моря для того, чтобы стать пристанищем туристов в этой строгой стране, куда запрещен въезд многим иностранцам. Чтобы привлечь путешественников, арабы не пожалели средств и планируют создать настоящий развлекательный город, где на каждом шагу ждет что-то захватывающее. Завершение первого этапа строительства прогнозируется на 2030 год.









Железная дорога Персидского залива

$250 000 000 000

Этот проект соединит все 6 стран Персидского залива, такие как Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Кувейт. К 2025 году финская компания, которая ведет строительство, планирует застроить 1350 км пути, соединив все центральные города и столицы стран. Это поможет открыть новые возможности для пассажирских и грузовых перевозок, а также обеспечить 80 000 человек постоянной работой.









Проект по обновлению городов, Турция

$400 000 000 000

В стране есть города, которые существуют сотни лет, но несмотря на историческую ценность, они представляют собой проблему для жителей, ведь старые застройки не соответствуют потребностям современных людей. Правительство Турции выделило баснословную сумму на перестройку нескольких городов, так чтобы они не только сохранили свой исторический облик и культурную значимость, но и стали комфортнее для жителей и туристов. Проект не стоит на месте и наращивает обороты, а строители сдают по 500 объектов каждый год.









Система автомагистралей между штатами, США

$549 000 000 000

Это самая сложная транспортная система в мире, которая появилась еще в 1950-х годах. Ее смысл был в том, чтобы единой сетью связать все штаты и обеспечить надежный доступ даже в такие отдаленные части страны, как Гавайи или Аляска. Официально сеть была готова в 1992 году, но в нее постоянно вкладываются финансы для строительства дополнительных магистралей и объездных дорог.









Трансъевропейская транспортная сеть, Европа

$550 000 000 000

Европейский союз состоит из 27 отдельных государств, которые согласовали свою политику и экономику, дабы создать общий рынок. Это позволяет конкурировать с другими крупными мировыми рынками, такими как американский или китайский. По этой причине власти стран вкладывают огромные суммы денег в развитие транспортной сети, которая объединит все государства и крупные города. Система состоит не только из автомобильных дорог, но и включается в себя аэропорты, водные и железнодорожные пути. Сеть начали проектировать в 1996 году, и многие объекты уже используются людьми, а иные все еще в работе у строителей.









Новый шелковый путь

$8 000 000 000 000

В древние времена Великий шелковый путь был самым дорогим в мире. Он заключался в доставке товаров из Китая в Европу. Сейчас Китай, чтобы укрепить и без того мощную экономику, решился вложить 8 триллионов долларов в развитие нового шелкового пути. Проект обещают завершить в 2050 году, и он будет включать в себя более 7000 различных инфраструктурных проектов в 64 странах Азии, Европы и Африки. Эту идею озвучили в 2013 году, и с тех пор она является главной во внешней политике Китая. Поднебесная не только укрепит свое положение на мировом рынке, но и наладит отношения с теми странами, где планируют инвестировать строительство дорог шелкового пути. Помимо дороги, проект включает в себя строительство портов, небоскребов, железнодорожных путей, аэропортов и плотин. Если этот проект удастся, то он вполне сможет изменить облик мировой торговли и сделает Китай абсолютным лидером.









А что вы думаете о таких глобальных проектах?