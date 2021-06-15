19 фотографий животных, способных удивить

Подборка снимков животных, каждый из которых необычен по-своему. Одни были сфотографированы в нужный момент, другие отличаются редкой красотой, а третьи прославились благодаря своим историям.
А ещё она выглядит как попытка художников показать, как могло бы выглядеть вымершее животное.
Размеры королевы термитов
Как сказал Симба из «Короля льва»: «Скользко, но питательно!»
Великолепная подводная фотография горбатых китов: мамы и её детёныша
Очаровательный момент нежности.
Новорожденная (живая) альпака
Мы никогда не видели ничего живого, что настолько выглядело бы мёртвым.
Это «ржавая кошка» (rusty-spotted cat), и это её размер во взрослом возрасте
Вероятно, природа сделала их такими очаровательными, чтобы усыпить бдительность их добычи.
Полупрозрачный детёныш рыбы-хирурга
У него даже не видно органов.
Гусеницы бабочки мешочницы собирают и распиливают маленькие палочки, чтобы построить из них замысловатые бревенчатые «хижины»
Жук, охваченный паразитарным грибком кордицепсом
Офицер полиции Нью-Йорка смотрит на Минга, тигра весом 160 кг, которого тайно держали в квартире Гарлема, 2003 год
Потрясающей красоты гусеница подсемейства Hemileucinae семейства павлиноглазок
Как сообщается, гусеницы подсемейства Hemileucinae обладают ядовитыми волосками. Крошечные щетинки у многих видов Hemileucinae— это жала, соединённые с маленькими пузырьками, которые наполнены токсином.
Glaucus atlanticus — также известен как голубой дракон
Несмотря на свой красивый вид и миниатюрные размеры, этот моллюск является хищником и обладает некоторой ядовитостью. Как сообщается, относительно безопасен для человека.
Сэмпсон — конь породы шайр, родившийся в 1846 году в Тоддингтон-Миллс, Бедфордшир, Англия. Он был самым высоким и самым тяжелым конём из когда-либо зарегистрированных
А ещё этот конь выглядит так, будто он в домашних тапочках.
Красивый синий рак, найденный в горах штата Западная Вирджиния
Вероятно, это речной рак cambarus monogalensis.
Австралийские ветеринары спасли редкого золотого опоссума, похожего на Пикачу
Яйца кальмара, с маленькими «инопланетянами внутри»
Крошечные Ктулхунята.
Шведская компания создала экологически чистую светоотражающую краску, предназначенную для нанесения на рога оленей, чтобы защитить животных в ночное время
В 2014 году некоторые фермеры-оленеводы воспользовались данной инновацией. Возможно, так водители будут сбивать оленей гораздо меньше.
Медведь гризли поймал лосося с икрой
Странная норвежская птица турухтан
И, наконец, кот Стаббс, который был мэром Талкитны, Аляска, с 1997 по 2017 год
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Ареал гбитания турухтана. Жёлтым цветом - область, в которой он выводит птенцов летом.
В Белоруссии я их видел на весеннем перелёте.
Поссума! Опоссума живут в Америке, это совсем другие животные, хоть и сумчатые