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19 фотографий животных, способных удивить

19 фотографий животных, способных удивить (19 фото)

Автор:
15 июня 2021 08:39
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   интересно   подборка   фото   
487
19

Подборка снимков животных, каждый из которых необычен по-своему. Одни были сфотографированы в нужный момент, другие отличаются редкой красотой, а третьи прославились благодаря своим историям.

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Метки: в мире   животные   интересно   подборка   фото   
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31k
KiploksAKS Час назад

Ареал гбитания турухтана. Жёлтым цветом - область, в которой он выводит птенцов летом.
В Белоруссии я их видел на весеннем перелёте.
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−65
Лучший Друг Час назад
Австралийские ветеринары спасли редкого золотого опоссума, похожего на Пикачу

Поссума! Опоссума живут в Америке, это совсем другие животные, хоть и сумчатые
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