Мурашистое зрелище: 17 фотографий подводных объектов





На самом деле истина состоит в том, что практически любой объект резко становится страшным, если его поместить под воду. И чем он крупнее, тем дискомфортнее выглядит.





Этим и пользуются особо смелые художники и скульпторы, оставляя свои произведения на дне озёр и рек, где их потом находят несчастные дайверы. Мы собрали несколько фотографий подобных арт-объектов, смешав их с теми, что оказались под водой неумышленно, но тоже в некотором смысле стали экспонатами.





И эти снимки — очень мурашистое зрелище!





1. Подводная статуя в виде акулы в Невшательском озере, Швейцария