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Мурашистое зрелище: 17 фотографий подводных объектов

Мурашистое зрелище: 17 фотографий подводных объектов (18 фото)

Автор:
01 июля 2021 08:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересно   красота   под водой   подборка   фото   
2539
18

Морские глубины полны тайн, многие из которых интересуют людей ровно настолько же, насколько и пугают.

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Метки: в мире   интересно   красота   под водой   подборка   фото   
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Кыся 39 минут назад
Карьер Румму, под Таллинном. Затопленная тюрьма. И, да, там купаются.
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