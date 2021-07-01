Мурашистое зрелище: 17 фотографий подводных объектов

Морские глубины полны тайн, многие из которых интересуют людей ровно настолько же, насколько и пугают.
На самом деле истина состоит в том, что практически любой объект резко становится страшным, если его поместить под воду. И чем он крупнее, тем дискомфортнее выглядит.
Этим и пользуются особо смелые художники и скульпторы, оставляя свои произведения на дне озёр и рек, где их потом находят несчастные дайверы. Мы собрали несколько фотографий подобных арт-объектов, смешав их с теми, что оказались под водой неумышленно, но тоже в некотором смысле стали экспонатами.
И эти снимки — очень мурашистое зрелище!
1. Подводная статуя в виде акулы в Невшательском озере, Швейцария
2. Так выглядит грузовой контейнер, упавший на морское дно. Таких в морях и океанах тысячи
3. Нефтяные вышки как воплощение пугающей архитектуры
4. Затонувший корабль превратился в небольшой остров
5. Найденная древнеегипетская статуя в затонувшем городе Гераклион
6. Так выглядит тренировочная вышка для отработки моряками сценария эвакуации с подводной лодки
7. Указатель Фрэнч Стрит в городе Ламбертон, Техас, оказался под водой
Одно из последствий урагана Харви в 2017 году.
8. Обнаружил эту лодку сегодня
9. Снова Невшательское озеро. На этот раз на фото покоящаяся в нём подводная статуя дракона
10. Шахта Силвер Айлет, Канада
11. Пугающая подводная статуя, расположенная неподалёку от Багамских островов
Скульптор — британец Джейсон Тейлор Декаирес. Высота статуи 5 метров.
12. Монумент «Пробуждение» на пляже в штате Мэриленд, США
13. Потонувшая баржа в штате Мичиган, США
14. Знаменитые «Руки из воды», Венеция
15. 130-метровая скульптура «Морской змей» на пляже Сен-Бревин-ле-Пинс, Франция
16. Церковь в Венесуэле то оказывается затоплена при наводнении, то снова появляется во время засухи
17. Деревня в Италии, которая находилась под водой с 1947 года
Озеро, поглотившее деревню, решили осушить, чтобы спустя полвека показать её туристам.
Источник:
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