10 исторических сооружений, чей первоначальный облик мы можем увидеть лишь макетах

Ничто не вечно, даже если речь идёт о чём-то, построенном из самых прочных материалов и представляющим собой реальную историческую ценность.
Даже самые впечатляющие мосты и небоскрёбы иногда приходится сносить или перестраивать, делая их менее красивыми, но более практичными и современными. А уж сколько потрясающий зданий не пережило войн — не сосчитать!
Перед вами десятка сооружений из прошлого, чей первоначальный облик мы можем увидеть лишь на фото, рисунках или макетах. Ну хотя бы так!
Мост через Северную Эльбу в Гамбурге, Германия
Был перестроен в 1959 году.
Дворец Трокадеро и построенный на его месте Дворец Шайо, Париж
Дворец Трокадеро был построен в 1878 году, но не понравился парижанам. В 1937 году на его месте появился новый дворец, который стоит по сей день.
Бамианская статуя Будды в Афганистане до и после разрушения
Статуя 6-го века была взорвана талибами в 2001 году.
Королевский оперный театр в Валетте, Мальта
Театр, построенный в 1866 году, был разрушен в 1942 году в результате авианалёта люфтваффе.
Отель Уолдорф-Астория в Нью-Йорке был снесён для строительства небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг
Годы существования отеля: 1893-1929.
Старая ратуша Сан-Франциско до и после землетрясения в 1906 году
В 1916 году в городе была построена новая ратуша, которая находится в двух кварталах от разрушенной.
Осборн-холл, кампус Йельского университета в Нью-Хейвене, США, и построенное вместо него здание Бингем-холл
Снимки 1901 и 2018 годов. Это место в городе было признано слишком громким для учебного заведения, поэтому здесь построили студенческое общежитие.
Отель New Netherland в Нью-Йорке и построенный на его месте жилой небоскрёб Sherry-Netherland
Годы существования отеля: 1892-1927.
Мост Эржебет в Будапеште до и после восстановления
Мост перестраивался после разрушения в 1945 году.
Болонские башни, Италия
В 12-13 веках итальянская Болонья была сплошь застроена башнями — их было около 180. Тогда считалось, что у каждого состоятельного жителя города должна быть своя башня. Со временем задумка была признана небезопасной (многие постройки имели известное свойство знаменитой Пизанской башни) и конструкции начали укорачивать или вовсе разбирать.
До наших дней дожило около десятка башен, но зато в их числе самая высокая — 97-метровая башня Азинелли (самая правая на фото). На снимке слева представлен макет средневековой Болоньи со всеми башнями. Город часто называют предком современного Манхэттена.
Источник:
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