10 исторических сооружений, чей первоначальный облик мы можем увидеть лишь макетах

Даже самые впечатляющие мосты и небоскрёбы иногда приходится сносить или перестраивать, делая их менее красивыми, но более практичными и современными. А уж сколько потрясающий зданий не пережило войн — не сосчитать!

Перед вами десятка сооружений из прошлого, чей первоначальный облик мы можем увидеть лишь на фото, рисунках или макетах. Ну хотя бы так!

Мост через Северную Эльбу в Гамбурге, Германия