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10 исторических сооружений, чей первоначальный облик мы можем увидеть лишь макетах

10 исторических сооружений, чей первоначальный облик мы можем увидеть лишь макетах (12 фото)

Автор:
28 июля 2021 08:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   здания   интересно   подборка   сооружения   фото   
331
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Ничто не вечно, даже если речь идёт о чём-то, построенном из самых прочных материалов и представляющим собой реальную историческую ценность.

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Метки: в мире   здания   интересно   подборка   сооружения   фото   
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