Так уж получилось, что люди любят всё сравнивать — чтобы лучше понять этот мир, нам нужна перспектива, и только увидев какие-то вещи рядом, мы на контрасте узнаём о них что-то новое. Поэтому очень важно иногда взглянуть на разные предметы и явления в сравнении, увидеть их в новом свете, ведь именно это поможет открыть о них что-то большее. Вряд ли вы часто задумываетесь о том, как поменяется шляпа почтальона за пять лет регулярной работы или насколько сильно влияет рост фотографа на получившийся кадр? Вот и отличный случай, чтобы увидеть всё это своими глазами!
Новая панамка и та, в которой я разносил почту на протяжении пяти лет
Как дождливая зима влияет на калифорнийский пейзаж
Коротко о моём прогрессе в лепке за 4 года обучения
За время карантина успел вырасти бамбук, до которого не добрались туристы
Иногда мне хочется, чтобы всем на время ограничивали доступ к туристическим местам и природа могла восстановиться.
Когда тебя фотографирует человек с ростом 157 см или 188 см
Моё комнатное растение умеет быть драматичным: до и после полива
Можно сразу увидеть, какой дверью чаще пользуются
Кто угадает, сколько времени прошло между двумя этими кадрами? Правильно, всего день
Разница между клубникой с фермы (слева) и ягодами из супермаркета
Так выглядит мэйнкун на фоне другого моего кота
Почему настолько отличается ручка со стороны улицы от той, что внутри?
Просто мы живём рядом с океаном!
Навестила эту же деревеньку спустя 25 лет!
Потолок в аэропорту: зал для курящих и зал, где курить нельзя
Найковские шорты размера M — из девяностых и современные
Старинная серебряная посуда до и после полировки
Я забрала котика с улицы — между фотографиями прошёл всего месяц!
Не зря люди склонны всё время сравнивать — оказывается, иногда это очень даже увлекательно!
Источник:
- «Что это такое?»: 30 загадочных предметов и их назначение
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