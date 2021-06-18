



Так уж получилось, что люди любят всё сравнивать — чтобы лучше понять этот мир, нам нужна перспектива, и только увидев какие-то вещи рядом, мы на контрасте узнаём о них что-то новое. Поэтому очень важно иногда взглянуть на разные предметы и явления в сравнении, увидеть их в новом свете, ведь именно это поможет открыть о них что-то большее. Вряд ли вы часто задумываетесь о том, как поменяется шляпа почтальона за пять лет регулярной работы или насколько сильно влияет рост фотографа на получившийся кадр? Вот и отличный случай, чтобы увидеть всё это своими глазами!

Новая панамка и та, в которой я разносил почту на протяжении пяти лет