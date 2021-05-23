Нам часто попадаются всевозможные непонятные штуки и возникает желание разобраться в происхождении и предназначении такой "приблуды". И тут на помощь смогут прийти специалисты из сети, которые легко и просто ответят на самые сложные вопросы.
Кажется, люди в интернете знают всё. Вообще всё. И в этом легко могут убедиться те, кому довелось найти какой-нибудь странный предмет, который непонятно для чего предназначен. Стоит показать в сети его фотографию, и тут же найдутся знатоки, которые всё объяснят и разложат по полочкам. Мы собрали для вас примеры таких случаев.
Найдено вместе с множеством старинных морских артефактов
Измеритель скорости. Используется для лодок и кораблей. Объект, похожий на пропеллер, находится в воде, вращается во время движения лодки, верёвка вращается и перемещает циферблат, позволяя вам узнать скорость, указанную на циферблате. Длина веревки может варьироваться.
P.S. Некоторые антикварные измерители стоят хороших денег.
Это ворота, блокирующие подъезд к некоторым вышкам сотовой связи. Зачем так много замков и как их вообще открыть?
Вы можете открыть ворота, отперев только один замок. Благодаря такой конструкции воротами могут пользоваться несколько человек, и если один человек потеряет ключи, необходимо заменить только его замок. В отличие от одного висячего замка с множеством ключей, вам не нужно будет передавать новый ключ куче людей.
Маленькая круглая ложка с зажимом-крокодильчиком на ручке. Найдена на кухне
Черпак для кофе с зажимом для кофейного пакетика.
Металлическая штука, оба шарика скреплены. Стержень движется. 4 конца не закруглены, а просто обрезаны
Дамы использовали такие небольшие венчики для дегазации газированных напитков. Думаю, считалось, что отрыжка это не по-женски. Также используется для дегазации вина, вероятно, чтобы сделать его более пригодным для питья после открытия бутылки.
Найден во время восхождения на холм в Южной Дакоте. Глаз не выглядит естественным, но я не уверена, что это
Вероятное отложение минералов в породе, которая растворилась в течение длительного периода времени.
Магистр геофизики здесь: это называется конкрецией. Она может расти разными способами, но, по сути, представляет собой совокупность затвердевшей материи.
У мужа есть эта штука в его коллекции, но он понятия не имеет, для чего он предназначен, кроме того, чтобы быть топором
Это авиационный аварийный топор. Обычно устанавливается в грузовых самолётах.
Что за старый контейнер в аэропорту Бирмингема?
Думаю, это учебное пособие для пожарных команд.
Как бывший пожарный, я предполагаю, что это предназначено для отработки различных действий по тушению пожаров, таких как поиск и спасение, эвакуация и т. д.
Что это? Какая-то жидкая конфета или сок?
Это штука из Австралии. Они наполнены желе с ароматом фруктов, в виде которых сделана конфета.
Что это за раковина необычной формы в коридоре?
Это называется раковиной для дворецкого или раковиной для уборщика. Она используется для уборки, наполнения ведер, выгрузки мусора. Это нужно, чтобы мыть поверхности, не ходя лишний раз по дому
Что это за V-образная отметка? Найдено в Германии
Это старый способ сбора сока для изготовления скипидара. Это называется «кошачья мордашка».
Обнаружил это при уборке квартиры, он довольно тяжелый и не острый
Открывалка для бутылок.
В комментариях также выяснили что она стилизована под японское оружие дзюттэ.
Что это за небольшая резиновая штучка, которую я обнаружил в горле, когда я закашлялся после того, как проснулся сегодня утром? Серьга для сравнения
Это часть электрической зубной щётки, массажёр для дёсен.
Для чего нужна эта штука в середине пепельницы?
Подставка для спичечного коробка.
Найдено в старом доме 1914 года постройки, маленькие золотые штуки крутятся, если потянуть за красный шнур. Сделано компанией Siemens
Точилка для бритвенных лезвий.
Что это за зелёный круглый предмет, найденный в саду моих бабушки и дедушки?
Это ловушка для слизняков.
Старые стёклышки с четырьмя картинками
Слайды для «волшебного фонаря». Их следует вставить в проектор для слайд-шоу.
Что это за круглый металлический предмет на территории дома колониальной эпохи недалеко от Новой Англии?
Похоже на часть какой-то мельницы, напоминающей современную кофемолку с коническим жерновом.
Всё это сделано из старинного серебра
Слева ложка для оливок, посередине вилка для лимона, а прибор с куриной лапой — это щипцы для льда.
Предмет из латуни вечно находился у камина, и никто в моей семье понятия не имел, что это такое
Это утюг для глажки оборок и лент.
Найдено в старом фермерском доме, кажется, это какой-то набор для химии. Для чего это использовалось?
Это старинный паровой ингалятор.
Кажется, это что-то для определения расстояния
Курвиметр. Это для старых бумажных карт. Просто прочертите нужный маршрут, используйте показания и масштаб карты в милях/км, чтобы узнать фактическое расстояние.
Возможно, это набор измерительных инструментов
Это тестовые объекты для проверки зрения.
Нашёл, убирая дом бабушки и дедушки. Коробка длиной примерно 110 см, на металлической трубке выгравировано имя дедушки. Но что это?
Выяснилось, что это пробоотборник. Дедушка автора владел виноградником в Бордо и импортировал вина. Видимо, этот инструмент служил ему для отбора проб из бочки.
Что это за кольцо, на которое мой водитель Uber рандомно кликает?
Это альтернатива чёткам, счётчик для молитв. Это помогает не сбиться со счёта, когда необходимо повторить слова определённое количество раз.
Обнаружен металлоискателем в парке Миннесоты, где были найдены другие объекты примерно 1860-х годов
Форма для отливки свинцовых солдатиков.
Необычная маленькая серебряная шкатулка с крылышком на цепочке внутри
Это крючок для сумки. Вы вешаете его на стол, чтобы ваша сумочка не касалась пола.
Найден при уборке поместья. На первый взгляд кажется, что это для хранения жидкости, но на дне есть большое отверстие
Ловушка для ос. На дно идут сладкая жидкость и средство для мытья посуды. Прилетают жалящие насекомые, мыло снижает поверхностное натяжение и покрывает их. Они умирают/тонут.
Кожаная штука с ремешком
Блэкджек. Это своего рода средство самообороны. Тем не менее, проверьте местные законы о том, как носить его с собой.
Я нашла это на земле. Жёлтое, лёгкое, сделано из пластика, всё ещё запечатанное
Автомобильный освежитель воздуха с ароматом ванили.
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Выпив шампанского, девушка говорит:
"-Если бы Вы знали, как я люблю этот божественный напиток! В нем чувствуется и прохлада весеннего утра, и легкий бриз прибоя, аромат распустившейся розы и свежесть летнего ветерка... Когда я пью этот, ни с чем не сравнимый нектар, то в сердце моем тысяча ангелов играет на золотых струнах арфы моей души. Легкость и радость тысячью пузырьками разливаются по моему телу, хочется цитировать Байрона и Петрарку, петь и смеяться, распустив белоснежные крылья хочется взмыть в небеса и парИть в вышине, ощущая себя птицей летящей навстречу согревающим лучам солнца. Хочется любить и быть любимой! ...
А вот пива я не люблю! От пива я пердю! "