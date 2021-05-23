



Кажется, люди в интернете знают всё. Вообще всё. И в этом легко могут убедиться те, кому довелось найти какой-нибудь странный предмет, который непонятно для чего предназначен. Стоит показать в сети его фотографию, и тут же найдутся знатоки, которые всё объяснят и разложат по полочкам. Мы собрали для вас примеры таких случаев.





Найдено вместе с множеством старинных морских артефактов