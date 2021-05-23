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«Что&nbsp;это&nbsp;такое?»: 30 загадочных предметов и их назначение

«Что это такое?»: 30 загадочных предметов и их назначение (32 фото)

Автор:
23 мая 2021 08:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   вещи   интересно   подборка   фото   что за штука   
454
32

Нам часто попадаются всевозможные непонятные штуки и возникает желание разобраться в происхождении и предназначении такой "приблуды". И тут на помощь смогут прийти специалисты из сети, которые легко и просто ответят на самые сложные вопросы.

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Метки: в мире   вещи   интересно   подборка   фото   что за штука   
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3k
Пишем... 39 минут назад
"Думаю, считалось, что отрыжка это не по-женски. ". Знавал я некоторых "мадемуазель", которым РЫГНУТЬ (именно так) после шампанского, как два пальца об асфальт. И потом еще и спрашивают - "Ой, никто не слышал? А то прям стыдно"...
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10k
Denissg 52 минуты назад
Комментарий к фото
Счетчик рядов или петель при вязании. В таком качестве мамка купила на Али.
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