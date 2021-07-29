Интересные фото, показывающие, как именно люди делают некоторые вещи

Человек вот уже множество столетий является определяющим существом на планете, во многом потому что у него всё схвачено. В том смысле, что людьми было придумано и создано множество простых и замороченных технологий, с помощью которых наша жизнь в общем и целом проста, комфортна и безопасна. Каждая технология порождает новую профессию, которую осваивает определённое количество специалистов, но для большинства людей она остаётся неизведанной. А ведь как известно в каждой сфере деятельности есть что-то крайне интересное.

1. Как проверяют надёжность нового моста