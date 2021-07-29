Интересные фото, показывающие, как именно люди делают некоторые вещи

Давайте посмотрим на то, как люди разных профессий делают (или делали в прошлом) свою работу, даже не догадываясь, какой любопытной она может выглядеть со стороны.
Человек вот уже множество столетий является определяющим существом на планете, во многом потому что у него всё схвачено. В том смысле, что людьми было придумано и создано множество простых и замороченных технологий, с помощью которых наша жизнь в общем и целом проста, комфортна и безопасна. Каждая технология порождает новую профессию, которую осваивает определённое количество специалистов, но для большинства людей она остаётся неизведанной. А ведь как известно в каждой сфере деятельности есть что-то крайне интересное.
1. Как проверяют надёжность нового моста
На примере моста Эржебет в Будапеште, построенного в 1960-х годах.
2. Как делают трёхстороннюю входную лестницу
3. Как восстанавливают пластиковые сиденья на стадионах
4. Как Барак Обама, будучи президентом, редактировал написанную для него речь
5. Как учёные разрабатывали уравнения для спутниковых орбит до появления компьютеров
Калифорния, 1957 год.
6. Как и в каком положении космонавты спят в невесомости
7. Как выглядят виды распила древесины
8. Как снимают актёров в сцене езды в авто
На крыше машины можно увидеть каскадёра, который управляет ей на самом деле. Это позволяет актёру внутри авто свободно отыгрывать роль и произносить свои реплики, не отвлекаясь на вождение, а только делая вид. Кадры со съёмок одного из новых фильмов о Джеймсе Бонде.
9. Как делают те самые фотографии скалолазов
10. Как меняют колёса огромным машинам типа БелАЗа
В данном случае это карьерный самосвал Komatsu 830E.
11. Как изготавливают металлические заборы
12. Как производители двухэтажных автобусов доказывали, что те не упадут на бок, 1933 год
13. Как люди передвигали (и передвигают) статуи Моаи с острова Пасхи
14. Как печатали нотные партитуры до изобретения компьютеров
Источник:
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