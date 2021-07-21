Жутко и интересно: 19 заброшенных объектов со всего мира

1626
20
По всему миру можно встретить множество заброшенных зданий и объектов, и у каждого из них - своя история. Заброшенные дома, корабли, военные объекты связывают настоящее с прошлым, и всегда манят нас разгадать их тайны. Взглянем на некоторые объекты, давно затерянные во времени.
Дворец Канто дель Пико, Испания
Дворец Канто дель Пико находится на северо-западе сообщества Мадрид, в провинции Торрелодонес. Во дворце, построенном в 1920 году, первоначально была размещена коллекция произведений искусства из дворца графа Хосе Марии Абарзуза. В 1947 году дворец стал собственностью испанского диктатора Франсиско Франко. После его смерти в 1975 году, его наследники продали дворец компании Stoyan Holdings Ltd. Фирма хотела превратить его в роскошный отель, но работа с документами затянулась, и сегодня дворец продолжает стоять заброшенным.
×
Бывший командный пункт зенитных ракетных войск, расположенный в деревне Морье, Ленинградская область
Казарма в городе Хаймашкер, Венгрия
В венгерской деревне Хаймашкер или Hajmáskér расположена казарма, построенная в конце 19-го века по приказу Франца Иосифа I, лидера Австро-Венгерской империи. Во время Первой мировой войны в здании была тюрьма для военнопленных, а во время Второй мировой из него сделали нацистскую базу. После этого здание принадлежало Советскому Союзу, вплоть до его распада.
Заброшенная автомобильная заправка и станция техобслуживания Derby в городе Сент-Джеймс, штат Миссури, США
Заброшенный участок на бывшей лесной железной дороге Цзянси в Национальном парке Тайпиншань на Тайване
Железная дорога в парке имела длину 5,5 км, а теперь ее часть проходит рядом с пешеходной тропой Янсинга.
Больница на заброшенном острове Повелья в Венецианской лагуне, Италия
В 9 веке население острова Повелья резко выросло, но в 1379 году во время нападения на Венецию жители переселились на Джудекку - еще один остров в венецианской лагуне. Повелья оставалась необитаемым островом на протяжении веков до 1770-х. Позже остров стал контрольно-пропускным пунктом, а затем карантинной станцией, куда отправляли умирать жертв чумы. В 1922 году местные больницы переделали в лечебницы для душевнобольных, а позже - в дома престарелых. Они полностью закрылись в 1968 году, и здания снова стали необитаемыми. В 2014 году итальянское правительство продало остров Повелья за 521 000 долларов.
Заброшенный танк недалеко от норвежской деревушки Veidnes на северо-востоке страны
Считается, что это французский танк Renault FT, который был захвачен немецкими войсками. Его использовали во время вторжения в Норвегию в 1940 году.
Заброшенная школа в сообществе Элмайра, штат Иллинойс, США
Эту школу построили в городке Элмайра в 1851 году, а работала она до 1964 года. Теперь школа разрушена, а задняя стена здания отсутствует.
Замок Шлобиттен в деревне Слобиты, Польша
Замок датируется 1624 годом - его возвели для немецкой дворянской семьи Доннас. Во время польско-шведской войны (1600-1629) его разграбили мародеры. Лишь в 1695-1722 годах замок подвергли большой реставрации и дополнили в стиле барокко. Он простоял до 1945 года, пока его не подожгли.
Замок Лапалице в одноименной деревне, Польша
Строительство шикарного замка началось в 1979 году, но так и не закончилось. Он предназначался в качестве дома и студии художника Петра Казмерчака - тот планировал, что это будет "грандиозное поместье с бассейном, бальным залом и 12 башнями, представляющими 12 апостолов". Но строительные работы прекратились из-за финансовых трудностей и проблем с документацией.
Круизное судно MS World Discoverer в заливе Родерик на Соломоновых островах
В 2000 году судно наскочило на риф, не нанесенный на карту, и распороло свой правый борт. Капитан направил судно в бухту Родерик на мель, где все пассажиры и экипаж были благополучно спасены. Судно спасти не удалось - было предпринято несколько попыток спасти его, но ни одна из них не увенчалась успехом.
Остатки сгоревшего особняка в Честерфилде, штат Нью-Гэмпшир, США
Этот особняк-замок принадлежал известному бродвейскому художнику по костюмам мадам Антуанетте Шерри. Здесь она устраивала громкие вечеринки, во время одной из которых произошел пожар. К 1960-м годам замок был заброшен - его никто не собирался восстанавливать. Вокруг руин проложили пешеходные тропы, и теперь этот лес называется "лесом мадам Шерри".
Этот заброшенный домик находится в местечке Тува в Норвегии, что в 160 километрах от столицы Осло
Эстакада Козьего Каньона - деревянная эстакада в округе Сан-Диего , Калифорния
Эстакада Козьего Каньона - одна из самых больших отдельно стоящих деревянных эстакад в мире, при длине 229 м и высоте 61 м. Ее построили в 1933 году как часть Восточной железной дороги Сан-Диего и Аризоны после обрушения одного из туннелей через ущелье Карризо. Из-за опасности и пустынной местности вокруг железную дорогу вскоре прозвали "невозможной". Последний поезд, пересекавший удаленную эстакаду, прошел здесь в 2008 году. Сегодня это популярное место для экстремальных туристов - добраться до эстакады требует подготовки, а опасный переход через нее недавно запретили законом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 16 фотографий, которые доказывают, что всё в мире познаётся в сравнении
- Мурашистое зрелище: 17 фотографий подводных объектов
- 16 забавных и трогательных фотографий с участием собак
- Лучшие снимки с конкурса портретов Portrait Photographer of the Year
- 16 случаев, когда архитекторы создавали эффектные и поразительные дома
21
Понравилось21
Новости партнёров