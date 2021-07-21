FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 942 поста • 212 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи 
Жутко и интересно: 19 заброшенных объектов со всего мира

Жутко и интересно: 19 заброшенных объектов со всего мира (20 фото)

Автор:
21 июля 2021 08:30
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   заброшенное   заброшенные дома   заброшенные места   здания   подборка   старые здания   фото   
1626
20
По всему миру можно встретить множество заброшенных зданий и объектов, и у каждого из них - своя история. Заброшенные дома, корабли, военные объекты связывают настоящее с прошлым, и всегда манят нас разгадать их тайны. Взглянем на некоторые объекты, давно затерянные во времени.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: в мире   заброшенное   заброшенные дома   заброшенные места   здания   подборка   старые здания   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35k
Олег 14 минут назад
Видел своими глазами паровоз. Достать его из реки очень проблематично
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Древнегреческие скульптуры выглядели не так, как показано в учебниках (3 фото) Древнегреческие скульптуры выглядели не так, как показано в учебниках (3 фото) 16 фотографий, которые доказывают, что всё в мире познаётся в сравнении 16 фотографий, которые доказывают, что всё в мире познаётся в сравнении Лучшие снимки с конкурса портретов Portrait Photographer of the Year Лучшие снимки с конкурса портретов Portrait Photographer of the Year Мурашистое зрелище: 17 фотографий подводных объектов Мурашистое зрелище: 17 фотографий подводных объектов 16 случаев, когда архитекторы создавали эффектные и поразительные дома 16 случаев, когда архитекторы создавали эффектные и поразительные дома 16 забавных и трогательных фотографий с участием собак 16 забавных и трогательных фотографий с участием собак
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

372468



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Суд отправил в СИЗО, сбившую в&nbsp;Москве троих детей девушку
0
303
Суд отправил в СИЗО, сбившую в Москве троих детей девушку
Под стук вагонных колес
0
79
Под стук вагонных колес
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Ох уж эти кошки.., калейдоскоп кошачьего позитива
0
1
Ох уж эти кошки.., калейдоскоп кошачьего позитива
ROC это по-нашему: русские так просто не сдаются
ROC это по-нашему: русские так просто не сдаются
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#дтп#аварии#автомир#в мире#спорт#прикольные#знаменитости#сша
#фото#Россия#картинки#автомобили#подборка#люди#приколы#Москва#кино#ynews
#интересно#животные#прикол#авто аварии#история#фотографии#СССР#авария дня#собаки#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться