Жутко и интересно: 19 заброшенных объектов со всего мира

В 9 веке население острова Повелья резко выросло, но в 1379 году во время нападения на Венецию жители переселились на Джудекку - еще один остров в венецианской лагуне. Повелья оставалась необитаемым островом на протяжении веков до 1770-х. Позже остров стал контрольно-пропускным пунктом, а затем карантинной станцией, куда отправляли умирать жертв чумы. В 1922 году местные больницы переделали в лечебницы для душевнобольных, а позже - в дома престарелых. Они полностью закрылись в 1968 году, и здания снова стали необитаемыми. В 2014 году итальянское правительство продало остров Повелья за 521 000 долларов.