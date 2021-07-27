15 интересных фактов о знаменитой комедии "Добро пожаловать в Zомбилэнд"

Нескучных дней и ночей любители кино! В 2009 году на экраны вышла одна из лучших зомби-комедий под названием "Добро пожаловать в Zомбилэнд". Любители жанра до сих пор вспоминают эту ленту незлым тихим словом, и время от времени пересматривают...
История создания фильма началась в конце 2007 году, когда режиссер Рубен Фляйшер смотрел замечательную британскую зомби-комедию 2004 года "Зомби по имени Шон", от Эдгара Райт. Идея фильма (черный юмор зомби-апокалипсиса) Рубену понравилась, но вот персонажи и место действия (Великобритания) не очень. Да еще и "бодрого рубилова" в британской зомби-комедии фактически не было. Все свои заметки режиссер быстренько написал в блокнотик, и вскоре принес результат своей фантазии на киностудию.
Боссу студии идея понравилась и он предложил снять телевизионный сериал. И мол, если зрителю понравится, тогда и поговорим о нормальном полнометражном фильме. Но Фляйшер все же настоял на том, что в первую очередь нужно делать именно фильм. На студии согласились и работа над фильмом началась.
На место второго режиссера был приглашен знаменитый создатель фильмов ужасов "старой школы" Джон Карпентер (помните его "Нечто"?), но этот специалист проектом не заинтересовался.
Кастинг исполнителей четверки главных героев тоже гладко не шел. От участия в "Зомбилэнде" отказались Меган Фокс и Эван Рейчел Вуд. Так что роль Вичиты в итоге получила Эмма Стоун. С оставшейся тройкой все прошло более-менее гладко.
Студия решила пригласить голливудских знаменитостей на роли самих себя, но в виде зомби. От такого предложения отказались такие известные голливудские парни как Жан-Клод Ван Дамм, Марк Хэммил и Дуэйн Джонсон.
Но проблемы были во время съемок и с уже готовым актерским составом. Актер Вуди Харрельсон (Таллахасси) отказывался есть десерты Twinkies, за которыми согласно сценарию охотится его персонаж. Ибо он, Вуди - веган, и такое не ест. Так что пришлось сделать несколько поддельных Twinkies из кукурузной муки...
Сцены в супермаркете снимались не в супермаркете, а специальном павильоне с муляжами продуктов. Это оказалось значительно дешевле чем арендовать супермаркет настоящий.
А вот парк развлечений, в котором происходит финальная битва против зомби - самый настоящий. Это Wild Adventures, который расположен в штате Джорджия.
Весь съемочный процесс фильма "Добро пожаловать в Zомбилэнд" был снят за сорок два дня.
На коллекционном DVD-диске фильма упоминаются правила выживания, которые не были упомянуты в театральной версии "Зомбилэнда".
У студии была идея снять фильм как экранизацию популярной зомби-игры Left 4 Dead 2, но игровая студия Valve не заинтересовалась "Зомбилэндом". Так что все упоминания и отсылки на игру из сценария вырезали, о чем наверное, создатели игры жалеют до сих пор.
При бюджете в 23 600 000 долларов фильм собрал в мировом прокате более 102 000 000 в мировых кинокассах, плюс хорошие продажи на дисках...
Студия спустя годы вспомнила свое обещание и в 2013 году выпустила пилотную версию сериала "Зомбилэнд". Правда, дальше этого самого "пилота" дело не пошло, так как рейтинги первой серии были низкие. Причина простая - главные роли получили совсем другие актеры...
Жена актера Джонни Деппа Эмбер Херд, сыграла блондинку-соседку Коламбуса, которая стала зомби.
В 2019 году вышло продолжение под названием "Zомбилэнд: Контрольный выстрел". Лента показала себя в прокате хорошо, собрав при бюджете в 42 000 000 долларов, более 122 000 000 долларов в мировом кинопрокате, плюс продажи на носителях...
Источник:
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