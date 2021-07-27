15 интересных фактов о знаменитой комедии "Добро пожаловать в Zомбилэнд"

История создания фильма началась в конце 2007 году, когда режиссер Рубен Фляйшер смотрел замечательную британскую зомби-комедию 2004 года "Зомби по имени Шон", от Эдгара Райт. Идея фильма (черный юмор зомби-апокалипсиса) Рубену понравилась, но вот персонажи и место действия (Великобритания) не очень. Да еще и "бодрого рубилова" в британской зомби-комедии фактически не было. Все свои заметки режиссер быстренько написал в блокнотик, и вскоре принес результат своей фантазии на киностудию.





Боссу студии идея понравилась и он предложил снять телевизионный сериал. И мол, если зрителю понравится, тогда и поговорим о нормальном полнометражном фильме. Но Фляйшер все же настоял на том, что в первую очередь нужно делать именно фильм. На студии согласились и работа над фильмом началась.



