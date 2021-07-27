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15 интересных фактов о знаменитой комедии "Добро пожаловать в Zомбилэнд"

15 интересных фактов о знаменитой комедии "Добро пожаловать в Zомбилэнд" (6 фото)

Автор:
27 июля 2021 08:49
Сообщество : Кино
Метки: Добро пожаловать в Zомбилэнд   кино   комедия   факты   фильм   фото   
814
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Нескучных дней и ночей любители кино! В 2009 году на экраны вышла одна из лучших зомби-комедий под названием "Добро пожаловать в Zомбилэнд". Любители жанра до сих пор вспоминают эту ленту незлым тихим словом, и время от времени пересматривают...

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Метки: Добро пожаловать в Zомбилэнд   кино   комедия   факты   фильм   фото   
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8k
Maddy8 23 минуты назад
2-ой фильм уже полный бред. Жаль. Зачем в комедию вносить драму...
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2k
Красаучег) 15 минут назад
На северном полюсе нет пингвинов.. - Хочешь узнать как я бью по роже?
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