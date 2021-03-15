Как снимали фильм «Гостья из будущего»

Главную мужскую роль сыграл Алексей Фомкин. До этого он уже пытался попасть в кино — его приглашали на пробы к фильму «Чучело», но в результате роль сыграл другой мальчик. После проб фотографии Фомкина остались в картотеке, и его позвали сниматься «Ералаш», где его и увидел Павел Арсенов. Несмотря на оглушительный успех «Гостьи из будущего», кинокарьера Фомкина не сложилась — он снялся ещё в нескольких сериях «Ералаша», сыграл в паре малозаметных фильмов и ушел в армию. После возвращения молодой человек пристрастился к спиртному, переезжал с места на место и работал, где придется. В 26 лет Алексей Фомкин погиб при пожаре.