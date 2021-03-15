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Как снимали фильм «Гостья из будущего»

Как снимали фильм «Гостья из будущего» (14 фото)

Автор:
15 марта 2021 09:10
Сообщество : Кино
Метки: Гостья из будущего   Как снимали   кино   факты   фильм   фото   
449
14
С кого скопировали образ Вертера, сколько лет было солистке детского хора и кем стали юные актёры.
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Метки: Гостья из будущего   Как снимали   кино   факты   фильм   фото   
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6  комментариев
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8k
Ginny Полчаса назад
только не ремейк!
оставьте детство!!!!!
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405
Monher 3 минуты назад
Если делать будут те же, что "притяжение", получим такую же невнятную херню с петровым в главной роли...
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35k
Сан Саныч 7 минут назад
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15k
Юрий 10 минут назад
Роботы ничего не забывают...
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247
onna.a 10 минут назад
Я вчера смотрела. Чуть не расплакалась... Всё таки умер снимать добрые фильмы. А сейчас и возможности сногсшибательные,и и компьютер всё сам делает,а получается так себе.
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8k
Мафусаил 13 минут назад
Вчера показывали...Алииисааа, миелафоооон...
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