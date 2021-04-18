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8 интересных фактов о фильме «Весна на Заречной улице»

8 интересных фактов о фильме «Весна на Заречной улице» (8 фото)

Автор:
18 апреля 2021 08:08
Сообщество : Кино
Метки: актеры   весна на заречной улице   интересно   кино   роль   факты   фильм   фото   
2383
8
Фильм «Весна на Заречной улице» был «балом дебютантов». Это первая работа сценаристов и режиссёров Марлена Хуциева и Феликса Миронера, оператора Радомира Василевского, актрисы Валентины Пугачёвой.
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Метки: актеры   весна на заречной улице   интересно   кино   роль   факты   фильм   фото   
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507k
Alexey Berestenko 3 часа назад
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27k
Netyn 2 часа назад
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16k
Юрий 3 часа назад
"Первые большие роли в фильме сыграли Юрий Белов, Николай Рыбников" - У Рыбникова это был далеко не первый фильм. И в фильме "Чужая родня" - это была маленькая роль?
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13k
KOSTELLO 3 часа назад
Вспыхнуло взаимное чувство, и они сразу приняли решение жить вместе, хотя оператор на тот момент был женат.

Ничего в кино не меняется
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12k
Yasen_Perec KOSTELLO 3 часа назад
Быть женатым, ещё не значит жить с женой.
И вообще, хорошее дело, "браком" не назовут.
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178
Дедуля 4 часа назад
Иванова училась на врача..но вернулась в свою профессию и ушла в больницу медсестрой.
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3k
VL Дедуля 4 часа назад
а что удивительного?
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Corvus Corax Дедуля Полчаса назад
Недоучилась, диплом врача не получила. Но имела право работать сестрой.
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koleos72 Corvus Corax 16 минут назад
Да, врач неможет работать медсестрой. Может переучилась.
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