8 интересных фактов о фильме «Весна на Заречной улице»

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Фильм «Весна на Заречной улице» был «балом дебютантов». Это первая работа сценаристов и режиссёров Марлена Хуциева и Феликса Миронера, оператора Радомира Василевского, актрисы Валентины Пугачёвой.
Первые большие роли в фильме сыграли Юрий Белов, Николай Рыбников, Геннадий Юхтин и Нина Иванова. Все в съемочной группе были примерно одного возраста, прекрасно понимали друг друга, и работа шла легко и весело, несмотря на то, что съёмки затянулись на три года.
Николая Рыбникова на роль Саши Савченко взяли не разу — директор картины настоял на утверждении другого актёра. На защиту Рыбникова встал Марлен Хуциев у которого актёр снимался в дипломной работе — он настоял на повторных пробах. Рыбникова вызвали ещё раз и дали ему сыграть сцену признания в любви. Директор картины проникся и дал добро.
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Нина Иванова, сыгравшая учительницу, не была актрисой — она училась на врача и не думала связывать жизнь с кино. По дружбе она согласилась сыграть в дипломной короткометражке знакомого студента ВГИКа. Эту работу увидел режиссёр Марлен Хуциев, и позвал Иванову на съёмки «Весны на Заречной улице». После премьеры режиссёры стали охотно приглашать её в свои картины, но учительница Татьяна оставалась её самой заметной ролью, и актриса разочаровалась в кино. Она перешла в работу за кадром — работала на киностудии им. Горького, писала сценарии и снимала сюжеты для «Ералаша», а потом вернулась в первую профессию и стала медсестрой в больнице. Иванова говорила, что «Весну на Заречной улице» она так и не посмотрела…
На съёмках фильма Нина Иванова познакомилась с оператором Радомиром Василевским. Вспыхнуло взаимное чувство, и они сразу приняли решение жить вместе, хотя оператор на тот момент был женат. Василевский признался жене, что полюбил другую, и они с Ивановой переехали жить в Одессу… Через четыре года Иванова и Василевский сыграли свадьбу, но в браке прожили недолго. Одной из причин развода был отказ Нины Ивановой продолжить образование и поступить в институт на актёрский факультет.
Снимать фильм о сталеварах уехали в Запорожье, где были знаменитые на весь СССР металлургические комбинаты. Перед началом работы Николая Рыбникова отправили учиться варить сталь. Обучал его 23-летний сталевар Григорий Пометун, который к тому времени уже получил звание почётного металлурга. У мартеновских печей актёр провёл полторы недели, отрабатывая полноценный рабочий день. Рыбников сдружился со своим наставником и после съёмок они общались много лет.
В Запорожье съёмочная группа приехала поздней осенью. Планировалось снять несколько сцен со снегопадом, но погода подводила — в городе было сухо… Тогда режиссёр решил переехать в Новосибирск, где уж точно проблем со снегом не было. Первыми со своей техникой уехали операторы и осветители, чтобы подготовить новую съёмочную площадку к работе. Но только они покинули Запорожье — выпал снег! Хуциев тут же отменил переезд остальной съёмочной группы, но какое-то время пришлось работать без специального оборудования. Для того, чтобы снять метель, в парке сгребли весь снег и лопатами кидали его на крутящийся винт специально пригнанного самолёта-«кукурузника».
Мелодия знаменитой песни «Когда весна придёт, не знаю» была написана композитором Борисом Мокроусовыми еще в 1948 году для спектакля «Макар Диброва». Написать слова попросили поэта Алексея Фатьянова. Для того, чтобы проникнуться атмосферой фильма, поэт поехал на съёмки, и долго переживал, что всё в песне есть — и любовь, и дружба, и романтика, а завода нет, и как его вписать он не знает. После долгих раздумий нашлась нужная «заводская проходная», но когда Фатьянов захотел напечатать эти стихи в ежегоднике «День поэзии» — ему отказали со словами, что завод и мартеновские печи в лирическом произведении неуместны. По воспоминаниям режиссёра, поэт расстроился до слёз… В фильме песню исполнил Николай Рыбников, а на гитаре аккомпанировал тогда ещё начинающий оператор Пётр Тодоровский.
Название улицы придумал автор сценария Феликс Миронер. После того, как фильм посмотрело более 30 млн зрителей, а песни и цитаты ушли в народ, Заречные улицы появились сначала в Запорожье и Одессе, потом в Москве, а сейчас улица с таким названием есть более, чем в 30 городах бывшего СССР. В городе, где проходили съёмки фильма, есть два памятника сталевару Саше Савченко и один учительнице Татьяне Сергеевне.
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