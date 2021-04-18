8 интересных фактов о фильме «Весна на Заречной улице»

Мелодия знаменитой песни «Когда весна придёт, не знаю» была написана композитором Борисом Мокроусовыми еще в 1948 году для спектакля «Макар Диброва». Написать слова попросили поэта Алексея Фатьянова. Для того, чтобы проникнуться атмосферой фильма, поэт поехал на съёмки, и долго переживал, что всё в песне есть — и любовь, и дружба, и романтика, а завода нет, и как его вписать он не знает. После долгих раздумий нашлась нужная «заводская проходная», но когда Фатьянов захотел напечатать эти стихи в ежегоднике «День поэзии» — ему отказали со словами, что завод и мартеновские печи в лирическом произведении неуместны. По воспоминаниям режиссёра, поэт расстроился до слёз… В фильме песню исполнил Николай Рыбников, а на гитаре аккомпанировал тогда ещё начинающий оператор Пётр Тодоровский.