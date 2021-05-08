10 интересных фактов о фильме «Битва за Севастополь»

Перед пробами на главную роль Юлия Пересильд очень волновалась. Она хотела сыграть эту героиню, но была на шестом месяце беременности и боялась, что роль «уплывёт». Актриса перечитала множество воспоминаний о Павличенко, её биографию и интервью, и выстроила образ так, что Пересильд утвердили несмотря ни на беременность, ни на то, что внешне она была непохожа на героиню, ни на сопротивление украинской стороны, продвигавшей свою актрису. Режиссёр потом говорил, что актриса на пробах бегала с тяжёлым автоматом, откапывалась из завала и вообще вела себя так, что он даже не заметил, что она в положении, пока она сама об этом не сказала.