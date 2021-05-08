10 интересных фактов о фильме «Битва за Севастополь»

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Военная драма, основанная на биографии легендарной женщины-снайпера Людмилы Павличенко, уничтожившей за первый год Великой Отечественной войны 309 солдат и офицеров вермахта.
Начало Великой Отечественной войны застало 25-летнюю Людмилу Павличенко на дипломной практике — она заканчивала исторический факультет и после развода одна воспитывала маленького сына. Павличенко давно занималась стрельбой, состояла в оборонно-спортивном обществе ОСОАВИАХИМ и понимала, что на фронте такие нужнее, чем в тылу. Она записалась в добровольцы и была принята в ряды Чапаевской стрелковой дивизии. Павличенко отправили на Южный фронт, а потом в Одессу. Во время обороны Одессы она за 15 минут смогла уничтожить 16 фашистов, а за два месяца военной операции на её счету оказалось 179 вражеских солдат.
После окончания боёв за Одессу девушку ждал Севастополь. Немцы уже знали про снайпера-невидимку — она могла часами неподвижно выжидать на позиции и ничем себя не выдавать. Против неё отправляли лучших снайперов, простреливали предполагаемую точку нахождения пулемётными очередями, выпускали собак, но всё было бесполезно… В 1942 году она попала под миномётный огонь, уцелела и вынесла с поля боя смертельно раненного жениха, но через несколько месяцев получила ранение и была отозвана с передовой.
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После госпиталя её включили в состав советской делегации в США. Целью поездки было убедить союзников открыть второй фронт и в том, что это удалось, большая заслуга Павличенко. Её речь, произнесённая в Чикаго, вошла в историю, и весь мир обсуждал девушку, которая упрекнула американцев в том, что они «слишком долго прятались за её спиной»… После войны Людмила Павличенко окончила университет, переехала в Москву и стала научным сотрудником Главного штаба ВМФ.
Идея экранизировать биографию легендарной женщины принадлежит бывшему председателю Госкино Украины Екатерине Копыловой. Она обратилась к продюсеру Наталье Мокрицкой и её мужу — режиссёру Сергею Мокрицкому с предложением сделать совместный российско-украинский проект. За основу сценария была взята книга самой Павличенко «Героическая быль» и архивные источники.
Перед пробами на главную роль Юлия Пересильд очень волновалась. Она хотела сыграть эту героиню, но была на шестом месяце беременности и боялась, что роль «уплывёт». Актриса перечитала множество воспоминаний о Павличенко, её биографию и интервью, и выстроила образ так, что Пересильд утвердили несмотря ни на беременность, ни на то, что внешне она была непохожа на героиню, ни на сопротивление украинской стороны, продвигавшей свою актрису. Режиссёр потом говорил, что актриса на пробах бегала с тяжёлым автоматом, откапывалась из завала и вообще вела себя так, что он даже не заметил, что она в положении, пока она сама об этом не сказала.
На роль жениха Павличенко сначала хотели пригласить Андрея Чернышова, но режиссёр решил создать менее брутальный и эмоциональный образ и поработать с человеком, который имеет опыт съёмок в военных фильмах. Его выбор пал на Евгения Цыганова, который снимался в «Брестской крепости». Юлия Пересильд сначала партнёра побаивалась — известно, что актёр не отличается общительностью и не стремится выстраивать тёплые отношения на площадке, но работать с ним оказалось очень интересно.
Режиссёр сразу всех предупредил, что съёмки будут жёсткими и от актёров потребуется выносливость. Основной удар приняли на себя Юлия Пересильд и Евгений Цыганов, которым приходилось в полном обмундировании бегать, падать в грязь и глину, ползать по песку, а Пересильд по сценарию ещё предстояло тащить «возлюбленного» на себе. Актриса говорила, что на третий день перестала обращать внимание на холод и боль в мышцах, хотя держалась из последних сил, а с автоматом просто сроднилась.
В роли Элеоноры Рузвельт режиссёр принципиально хотел снимать носительницу английского языка ростом не ниже 180 см — она была высокой дамой. Подбор кандидатуры был долгим, и в результате на роль пригласили британскую театральную актрису Джоан Блекхем. Она оказалась очень энергичной и лёгкой на подъем, поэтому её не смутило то, что приглашение пришло за две недели до начала съёмок, что она ничего не знала ни о Киеве, где ей предстояло сниматься, и о Павличенко, да и о Рузвельт не очень много… Две недели актриса провела за изучением источников и на площадку приехала уже подкованной и с глубоким уважением к обеим женщинам.
Саундтреком к фильму стала песня Виктора Цоя «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной. Музыкант записал её в 1990 году в маленькой студии под Юрмалой, а в сентябре того же года она впервые прозвучала со сцены — на концерте памяти Виктора Цоя… «Кукушку» исполняли многие певцы, но именно после премьеры «Битвы за Севастополь» песня обрела вторую жизнь и снова стала хитом.
Съёмки картины проходили в Севастополе, Киеве, Одессе, Житомире и Каменец-Подольском и заняли почти год. Начали работу осенью 2013 года, а потом в дело вмешалась политика… В съёмочной группе разногласий не возникло, но было непонятно, как теперь закончить совместный проект при условии, что начали снимать на территории Украины. В Крым группа уже не могла поехать и поэтому часть севастопольских сцен была снята недалеко от Каменец-Подольского и в Житомире. Госкино Украины, запретившее к тому времени прокат российского кино, сделало для «Битвы за Севастополь» исключение — его дублировали на украинский язык, только название изменили на «Несломленная». Фильм одновременно вышел в прокат в России и Украине и, несмотря на очень острую на тот момент тему Крыма, везде его приняли очень тепло.
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"После войны Людмила Павличенко окончила университет, переехала в Москву и стала научным сотрудником Главного штаба ВМФ." - Кстати, а вот тут она умничка.