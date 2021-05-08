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10 интересных фактов о фильме «Битва за Севастополь»

10 интересных фактов о фильме «Битва за Севастополь» (10 фото)

Автор:
08 мая 2021 11:43
Сообщество : Кино
Метки: Битва за Севастополь   кино   факты   фильм   фильм про войну   фото   
944
10
Военная драма, основанная на биографии легендарной женщины-снайпера Людмилы Павличенко, уничтожившей за первый год Великой Отечественной войны 309 солдат и офицеров вермахта.
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Метки: Битва за Севастополь   кино   факты   фильм   фильм про войну   фото   
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9  комментариев
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49k
Нанук Паналык 3 часа назад
Женщина - герой!
Кино - говно!
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33k
Гёз Уленшпигель Час назад
Фильм - полное говнище.
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−5
Геворг Амбарцумян 2 часа назад
мне очень нравится актриса Юлия
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803
Беглый раб 2 часа назад
"Несломленная" - это неудачное название. Какое-то отражение хохло-менталитета ("Мене [мат] в жопу, а я так страждав! бідний я нещасний хохол"). Больше подходит к Павличенко "Непобедимая", "Непоколебимая".

"После войны Людмила Павличенко окончила университет, переехала в Москву и стала научным сотрудником Главного штаба ВМФ." - Кстати, а вот тут она умничка.
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1k
просто программист 3 часа назад
За историю Павличенко спасибо, а остальное лишнее
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42k
Цыц тут у меня 3 часа назад
Только вот в фильме с таким громким названием совершенно нет ничего о битве за Севастополь, да и события в самом Севастополе занимают очень малую часть картины. По сравнению с "Брестской крепостью", "28 панфиловцами", с тем же "Девятаевым" фильм не просто никакой, а откровенно дрянной.
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