Интересные факты о фильме «А зори здесь тихие…»





Фильм Рената Давлетьярова вышел к 70-летию Победы. Режиссёр подчёркивал, что это не ремейк фильма 1972 года, а новая экранизация знаменитой повести Бориса Васильева.







«А зори здесь тихие…» Давлетьярова — уже третья экранизация. Первую снял Станислав Ростоцкий, драма «…А зори здесь тихие» 1972 года стала лидером проката и была номинирована на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. В 2005 году свой вариант повести «А зори здесь тихие…» сняли в Китае — там советская лента была популярна на протяжении многих лет. Главные роли в фильме сыграли российские актёры, а сценарий писали Лан Юнь и сам автор повести Борис Васильев. Помимо этого, в 1970-м году в Ленинградском театре юного зрителя по пьесе впервые поставили спектакль, а на данные момент существует уже более 20 постановок.





Ренат Давлетьяров: «С главным героем мы определились сразу, и мне было все понятно, а вот с девушками было очень сложно. Было бы преувеличением сказать, что я точно знал, что хочу увидеть. Это я делал вид, что знаю, а все было основано на ощущениях».





