Интересные факты о фильме «А зори здесь тихие…»

Сколько экранизаций было у повести, кто сыграл в новом фильме и зачем на площадке дежурил врач с успокоительным.
Фильм Рената Давлетьярова вышел к 70-летию Победы. Режиссёр подчёркивал, что это не ремейк фильма 1972 года, а новая экранизация знаменитой повести Бориса Васильева.
«А зори здесь тихие…» Давлетьярова — уже третья экранизация. Первую снял Станислав Ростоцкий, драма «…А зори здесь тихие» 1972 года стала лидером проката и была номинирована на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. В 2005 году свой вариант повести «А зори здесь тихие…» сняли в Китае — там советская лента была популярна на протяжении многих лет. Главные роли в фильме сыграли российские актёры, а сценарий писали Лан Юнь и сам автор повести Борис Васильев. Помимо этого, в 1970-м году в Ленинградском театре юного зрителя по пьесе впервые поставили спектакль, а на данные момент существует уже более 20 постановок.
Ренат Давлетьяров: «С главным героем мы определились сразу, и мне было все понятно, а вот с девушками было очень сложно. Было бы преувеличением сказать, что я точно знал, что хочу увидеть. Это я делал вид, что знаю, а все было основано на ощущениях».
В фильме Станислава Ростоцкого роли девушек-зенитчиц играли начинающие актрисы и дебютантки. У Рената Давлетьярова дебютантка была только одна — певица и актриса Евгения Малахова, остальные роли сыграли уже опытные актрисы Анастасия Микульчина, Агния Кузнецова, Софья Лебедева и Кристина Асмус. В своей экранизации режиссёр решил рассказать о биографии каждой из девушек и добавить подробностей, которых не было в первом фильме. Ростоцкий специально не стал акцентироваться на биографиях — повесть в то время была очень популярна, большинство зрителей её читало и знало судьбы героев. Сейчас же имя Бориса Васильева для многих уже неизвестно, и даже почти все снимавшиеся актрисы впервые прочитали повесть только перед пробами.
На роль старшины Васкова режиссёр пригласил Петра Фёдорова, которого он уже снимал в фильме «Беглецы». Для роли ему пришлось прибавить за 1,5 месяца 18 килограмм.
Петр Фёдоров: «Мне даже как-то неловко говорить о каких-либо трудностях. Рядом со мной были очаровательные девушки, которые бесстрашно преодолевали болота, лазали по горам и лесам. Конечно, проще сниматься в теплых павильонах и заказывать еду на площадку из ресторана. Но самое увлекательное в процессе нашей работы — максимально приблизиться к реальным условиям, когда по-настоящему холодно, тяжело и страшно. Есть у нас даже присказка: актёру чем гаже, тем глаже».
На роли фашистских диверсантов, которых взял в плен старшина Васков, режиссёр пригласил немецких актёров Яна Штефана Вёлке и Бенджамина Шпилера. Они первый раз были в России и не представляли, что их ожидает. К концу съёмок два вегетарианца стали мясоедами, узнали, что такое похмелье, а Ян Штефан даже признался, что это были лучшие дни в его жизни.
Большая часть съёмок проходили в Карелии — в поселке Гирвас и деревне Падун. В Падуне художники построили для съёмок два деревенских дома. Избы нашли в Тверской области — там их разобрали, привезли брёвна на съёмочную площадку и собрали заново. С нуля построили баню и казарму, что-то деревенской утвари нашли у реквизиторов «Ленфильма, что-то дал местный краеведческий музей, а для дома, где жил старшина Васков, купили три козы и десяток кур, которых потом подарили одной из местных жительниц.
Танки для съёмок предоставил Центральный музей бронетанкового вооружения и техники в Кубинке, а погранзастава была построена в подмосковном посёлке Володарского — декорацию возводили по фотографиям 1930−40-х годов. Работа шла несколько недель, а на второй день съёмок «погранзаставу» взорвали и сожгли до тла.
Сцену в болоте снимали, по словам режиссёра, в «очень страшном месте». Эта сцена стала для героинь самой тяжёлой — им пришлось идти с винтовками по пояс в воде, спотыкаясь о коряги на дне. Шёл дождь, мокрой была не только не самая удобная военная форма с юбками, но и без того многокилограммовые скатки на спинах. На площадке дежурил врач с успокоительным, но никому оно не понадобилось.
Анастасия Микульчина: «То, что Осянина не совсем мой персонаж — правда. Если бы я проводила кастинг, я бы себе отвела роль Комельковой скорее. Но тем интереснее: попробовать что-то несвойственное моей природе, моей натуре».
Софья Лебедева: «Нам хочется, чтобы как можно больше молодых людей посмотрели наш фильм и научились понимать и уважать подвиг наших героев и многих других людей того времени. Именно молодежи нужно рассказывать, что такое война с человеческой точки зрения. Особенно Великая Отечественная, которая не так далеко от нас».
Кристина Асмус: «Готовясь к роли, я знакомилась с письмами фронтовиков. Каждое читала больше часа, хотя некоторые состояли всего из нескольких строчек. Ком стоял в горле… они пронизаны такой болью и отвагой, отчаянной и бесстрашной любовью к своей стране и всем людям».
Евгения Малахова: «Это была мечта, я когда поступала во ВГИК, я читала отрывок из этого произведения. Моя мама (она хотела быть режиссёром) хотела, чтобы ее дочка играла Женю Комелькову».
Агния Кузнецова:«Это моя первая картина на военную тему. Было сложно, мы тонули в болоте, носили военную форму, сбили себе все коленки о камни, ранили руки, стреляли из винтовок. Часто наше состояние в фильме — усталость, напряжение, переживания — не игра, это наши настоящие чувства».
Источник:
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Нет? Тогда подправьте падежи... Сами прочтите текст. Медленно и вдумчиво...
А то описки и ошибки всё впечатление портят от неплохого поста.