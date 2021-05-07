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Интересные факты о фильме «А зори здесь тихие…»

Интересные факты о фильме «А зори здесь тихие…» (8 фото)

Автор:
07 мая 2021 09:04
Сообщество : Кино
Метки: А зори здесь тихие   актеры   кино   роль   факты   фильм   фото   
318
8

Сколько экранизаций было у повести, кто сыграл в новом фильме и зачем на площадке дежурил врач с успокоительным.

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Метки: А зори здесь тихие   актеры   кино   роль   факты   фильм   фото   
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3  комментария
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9k
Мафусаил Полчаса назад
Фильм смотрел краем глаза, за Камелькову жирный минус...мне актриса совсем не зашла, Петров вполне ничего играл, ну в принципе и всё, по мне, старый лучше, слезу выбивает всегда, сколько бы не смотрел..
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4k
ZmeyUA Час назад
Китайский видел. Вполне смотрибельный. А песня там какая! Наш новый не выдержал....
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3k
★Lucifer★ Час назад
Это переводной текст? В гугле переводили?
Нет? Тогда подправьте падежи... Сами прочтите текст. Медленно и вдумчиво...
А то описки и ошибки всё впечатление портят от неплохого поста.
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