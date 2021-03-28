9 интересных фактов о фильме «Безымянная звезда»

В 1970 году драматург Александр Хмелик написал по пьесе сценарий будущего фильма, и Козаков понёс его в Комитет по радио и телевещанию. Он был уверен, что проблем не будет, но сценарий завернули, а Козакову запретили даже думать о съёмках — в сюжете разглядели намёки на советскую действительность… Вся завязка строилась на том, что для жителей тихого городка главным развлечением был проезд через местный вокзал комфортабельного экспресса, который вёз богачей на курорт. Все собирались как на праздник, надевали лучшие наряды и приходили посмотреть на недоступный поезд и помахать пассажирам. В СССР шла борьба с диссидентством, и в этой сцене Комитет увидел намёк на жизнь за «железным занавесом» и интерес советских граждан ко всему зарубежному и роскошному.