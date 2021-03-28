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9 интересных фактов о фильме «Безымянная звезда»

9 интересных фактов о фильме «Безымянная звезда» (9 фото)

Автор:
28 марта 2021 08:49
Сообщество : Кино
Метки: Безымянная звезда   актеры   интересно   кино   роль   факты   фильм   фото   
406
9
Почему Михаилу Козакову запрещали снимать фильм, кто должен был играть главную роль и у кого на съёмочной площадке был роман.
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Метки: Безымянная звезда   актеры   интересно   кино   роль   факты   фильм   фото   
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21k
Ваня 58 минут назад
фильм хорош, хоть и снят был на "коленке"...
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3k
Еркен Полчаса назад
Интересная картина, реакция Удри запоминающая.
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31k
Alex 42 минуты назад
Хороший и добрый фильм.
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