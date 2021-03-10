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Сразу после Дня Победы на полуразрушенном «Ленфильме» задумались о съёмках какой-нибудь красивой сказки.
Послевоенная атмосфера не располагала к мыслям о дворцах, балах и принцах, но людям была очень нужна вера в чудо и жизнеутверждающий сюжет… Художник-постановщик киностудии Николай Акимов предложил экранизировать знаменитую сказку «Золушка», а режиссёром стала его бывшая жена Надежда Кошеверова.
Надежда Кошеверова познакомилась с актрисой Яниной Жеймо ещё во время войны и сразу сказала, что с такой фактурой она должна играть Золушку: актриса была ростом 147 см и носила обувь 31-го размера. Поэтому когда заговорили про экранизацию — режиссёр сразу же предложила её кандидатуру. О том, что Золушку будет играть Жеймо, она рассказала и сценаристу Евгению Шварцу, который писал сценарий сразу под эту актрису.
Надежда Кошеверова познакомилась с актрисой Яниной Жеймо ещё во время войны и сразу сказала, что с такой фактурой она должна играть Золушку: актриса была ростом 147 см и носила обувь 31-го размера. Поэтому когда заговорили про экранизацию — режиссёр сразу же предложила её кандидатуру. О том, что Золушку будет играть Жеймо, она рассказала и сценаристу Евгению Шварцу, который писал сценарий сразу под эту актрису.
Худсовет сначала кандидатуру Жеймо отклонил. Актрисе было 37 лет, и для сказочной героини она считалась слишком взрослой. Режиссёру предложили взять молодую балерину Марию Мазун, но у девушки не было опыта и на пробах она смотрелась бледно по сравнению с Жеймо. Вопрос с Золушкой был решен… Чтобы выглядеть моложе, Янина Жеймо старалась высыпаться и снималась только вечером, потому что утром, по её словам, лицо было «не то».
Под Золушку начали искать и более взрослого принца — им стал 35-летний Алексей Консовский, которого после премьеры засыпали романтичные письма от школьниц. Отца Золушки сыграл Василий Меркурьев, который был всего на пять лет старше «дочери».
Под Золушку начали искать и более взрослого принца — им стал 35-летний Алексей Консовский, которого после премьеры засыпали романтичные письма от школьниц. Отца Золушки сыграл Василий Меркурьев, который был всего на пять лет старше «дочери».
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На роль мачехи одной из первых пробовалась Фаина Раневская, но актриса не восприняла предложение всерьёз и отыграла томную светскую львицу, которой сама потом была недовольна. Не понравилась она и драматургу Евгению Шварцу, который хотел видеть в этой роли свою любимую актрису Надежду Нурм. На пробах Нурм смотрелась прекрасно, но героиня получалась слишком прямолинейной… Пробовали ещё оперную певицу Софью Голембу, но её мачеха казалась милой и слегка слащавой. Тогда вернулись к Раневской, которая после утверждения взялась за роль и доработала её до своего идеала.
Для создания образа мачехи пригласили основателя цеха пластического грима. С лица Фаины Раневской сняли слепок и сделали накладки на нос и щёки. В ходе работы оказалось, что такой грим отнимает слишком много времени и при этом выглядит ненатурально. Тогда решили обойтись простыми средствами — гримёр принес специальный каучуковый клей и с помощью проклеенного кусочка тюля подтягивал нос актрисы, чтобы он стал вздёрнутым. За щёки Раневская запихивала кусочки ваты, приговаривая, что «для актрисы не существует никаких неудобств, если это нужно для роли».
На роль Феи-крёстной претендовала Любовь Орлова, но её голливудский типаж не вписался в атмосферу сказки. Феей стала Варвара Мясникова, которую зрители знали по роли Анки-пулемётчицы в фильме «Чапаев». Очень долго не могли найти актёра на роль мальчика-пажа — режиссёр отсмотрела тысячи фотографий, но никто ей не нравился. Нужный типаж встретился в библиотеке одного из Дворцов пионеров — именно там помощник режиссёра нашла 13-летнего Игоря Клименкова. После «Золушки» он снялся ещё в одном фильме, потом провалил несколько проб и, разочаровавшись в кино, плотно занялся музыкой. В последствии Игорь Клименков прославился как выдающийся гитарист.
Роскошные декорации к фильму собирали с миру по нитке. Мебель приносили из домов, массовка на балу была одета в конфискованные из берлинского театра костюмы, часть нарядов сшили из бархатных штор, а для платьев Золушки и Феи-крёстной Фаина Раневская принесла из дома кусок привезённого из заграницы шифона. Пригодилось и настенное бра из запасов актрисы — оно было соткано из кристалликов, которые пошли на украшения. Знаменитые туфельки Золушки были сделаны из оргстекла, ходить в них было невозможно, поэтому Янина Жеймо появляется в туфлях всего на несколько секунд.
Во многих источниках можно встретить информацию, что королевский дворец снимали в усадьбе барона фон Дервиза, которая находится в селе Кирицы. На самом деле уличные сцены снимали в Риге, а сам дворец был всего лишь декорацией, построенной в павильонах «Ленфильма».
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