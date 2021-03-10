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8 интересных фактов о фильме «Золушка»

8 интересных фактов о фильме «Золушка» (8 фото)

Автор:
10 марта 2021 07:57
Сообщество : Кино
Метки: актеры   золушка   кино   роль   факты   фильм   фото   
575
8
Сразу после Дня Победы на полуразрушенном «Ленфильме» задумались о съёмках какой-нибудь красивой сказки.
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Метки: актеры   золушка   кино   роль   факты   фильм   фото   
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Mamin Sibiriak Час назад
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