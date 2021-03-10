Худсовет сначала кандидатуру Жеймо отклонил. Актрисе было 37 лет, и для сказочной героини она считалась слишком взрослой. Режиссёру предложили взять молодую балерину Марию Мазун, но у девушки не было опыта и на пробах она смотрелась бледно по сравнению с Жеймо. Вопрос с Золушкой был решен… Чтобы выглядеть моложе, Янина Жеймо старалась высыпаться и снималась только вечером, потому что утром, по её словам, лицо было «не то».

Под Золушку начали искать и более взрослого принца — им стал 35-летний Алексей Консовский, которого после премьеры засыпали романтичные письма от школьниц. Отца Золушки сыграл Василий Меркурьев, который был всего на пять лет старше «дочери».