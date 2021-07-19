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30 интересных и необычных вещей, которые не встретишь на каждом шагу

30 интересных и необычных вещей, которые не встретишь на каждом шагу (31 фото)

Автор:
19 июля 2021 13:32
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: интересные вещи   необычно   необычные вещи   познавательно   удивительное рядом   факты   
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Планета Земля - ​​чудесное место, полное необычных и интересных вещей, людей и мест. Найдите минутку, чтобы ознакомиться с этой коллекцией увлекательных снимков, которые помогут вам развлечься и избавиться от скуки!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересные вещи   необычно   необычные вещи   познавательно   удивительное рядом   факты   
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Борис Карабанов Час назад
Подумаешь! Мне на днях попались сразу три пакетика с овощами в упаковке вермишели "Ролтон" быстрого приготовления. Вот, уж, действительно привалило - так привалило.
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31k
KiploksAKS Полчаса назад
"5. Самурайский шлем, принадлежащий клану Мицудаина, около 1730 г."
Нет такого рода. Гугль вместо него упорно выдаёт ссылки на Мизулину.
На самом деле, этот парадный шлем был сделан для даймё одной из ветвей рода Мацудайра (к которому принадлежал и Токугава Иэясу, первый сёгун эпохи Эдо). Об этом говорят родовые знаки (Мон) на крыльях шлема:
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