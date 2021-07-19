30 интересных и необычных вещей, которые не встретишь на каждом шагу

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Планета Земля - чудесное место, полное необычных и интересных вещей, людей и мест. Найдите минутку, чтобы ознакомиться с этой коллекцией увлекательных снимков, которые помогут вам развлечься и избавиться от скуки!
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3. "У меня есть хрустящая 100-долларовая банкнота 1934 года вместе с письмом от Секретной службы с просьбой уничтожить ее"
6. Это золото на 5000 долларов по сравнению с серебром на 5000 долларов в соотношении 110: 1
8. "Мой брат нашел эту старую банку из-под пепси в стене на работе, она была сделана в 1971 году"
10. "Этот брелок в виде лягушки - просто брелок в виде медведя с нарисованными на ушах глазами"
28. На Земле высокая свеча горит желтым пламенем. В космосе в центре фитиля горит голубое пламя поменьше
29. Фотографии, сделанные в одном и том же месте, в одно и то же время суток, но в разные месяцы года
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Нет такого рода. Гугль вместо него упорно выдаёт ссылки на Мизулину.
На самом деле, этот парадный шлем был сделан для даймё одной из ветвей рода Мацудайра (к которому принадлежал и Токугава Иэясу, первый сёгун эпохи Эдо). Об этом говорят родовые знаки (Мон) на крыльях шлема: