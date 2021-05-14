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Неожиданные факты, которые поразят вас до глубины души

Неожиданные факты, которые поразят вас до глубины души (31 фото)

Автор:
14 мая 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Сегодня я узнал   интересно   истории   кто бы мог подумать   неожиданно   познавательно   удивительное рядом   факты   
1538
31
В сообществе Today I Learned ("Сегодня я узнал") в социальной сети reddit пользователи делятся удивительными фактами и поразительными историями. Вот самые свежие из них!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Сегодня я узнал   интересно   истории   кто бы мог подумать   неожиданно   познавательно   удивительное рядом   факты   
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15k
Пумба 2 часа назад
Комментарий к фото
Чтобы меня поразить до глубины души, должно быть так: "Однажды с польской ферме убежала корова, а через несколько месяцев ее заметили вожаком в стае диких волков"
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23k
Vazari 12 минут назад
Столько ошибок в тексте-смысл прочитанного не доходит.
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12k
Андрей Ватрушкин Час назад
Два брата еще в XIX веке, использовав своего человека на французском оптическом телеграфе, смогли взломать его систему, чтобы получать информацию о фондовом рынке.
Что можно сломать в оптическом телеграфе? Наверное только руки телеграфисту и пытать его, чтобы он выдал информацию о фондовом рынке. Автор поздно родился и думает что компьютеры и телефоны были всегда, как Вселенная.
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12k
Андрей Ватрушкин Час назад
Будущий король Венгрии Людвиг II родился преждевременно. Чтобы сохранить ему жизнь, врачи убивали домашний скот и вкладывали младенца в теплые внутренности как в инкубатор

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12k
Андрей Ватрушкин Час назад
Песня "Билли Джин" была посвящена Майклом Джексоне, однажды напугавшщей его до глубины души. Она прислала ему письмо с оружием и инструкциями по самоубийству. Он сохранил ее фотографию, чтобы запомнить ее лицо, «на случай, если она когда-нибудь появится рядом».
Как это будет в переводе на русский?
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15k
Пумба 2 часа назад
Комментарий к фото
Где фото кита в Мичигане? Аффтар, ты обещал поразить до глубины души - так поражай!
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62k
Viktor 2 часа назад
Не поразили!
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15k
Пумба 2 часа назад
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...а на пикче - белый мужик!
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15k
Пумба 2 часа назад
Комментарий к фото
А кто гору сровнял?
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