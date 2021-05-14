Неожиданные факты, которые поразят вас до глубины души

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В сообществе Today I Learned ("Сегодня я узнал") в социальной сети reddit пользователи делятся удивительными фактами и поразительными историями. Вот самые свежие из них!
"Однажды с польской ферме убежала корова, а через несколько месяцев ее заметили в стаде диких зубров.
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Компания, производящая апельсиновый сок, выбросила на безжизненную почву 12 тонн апельсиновых корок. 16 лет спустя эта земля превратилась в густой лес.
В 1876 году на Международной выставке в Филадельфии пршел конкурс художников. Председатель жюри должен был вручить ему приз, но, узнав, что Баннистер - чернокожий, отказался это делать и принял решение аннулировать его победу. Но он не сумел этого сделать из-за бурных протестов, прежде всего, со стороны другх участников.
Когда-то река Миссисипи имела ширину больше 7 километров, и в нее из Мексиканского залива регулярно заплывали киты. Останки этих китов до сих пор иногда находят на территории штата Мичиган.
Агент ФБР Роберт Хансен получил деликатное задание - найти в рядах ФБР советского "крота". Пикантность заключалась в том, что кротом был сам Хансен, работавший на КГБ много лет с 1979 года.
Все пляжи Мексики - собственность федерального правительства. х.В этой стране ни у кого и нигде нет частных пляжей. Даже если вы живете в богатом особняке, вы обязаны пускать на свой пляж всех желающих.
В британском парламенте состоялась официальная дискуссия, в ходе которой были осуждены исторические неточности, допущенные в фильме "Подводная лодка U-571" и переписывание истории, чтобы изобразить американцев героями события, в котором они даже не участвовали. Парламентарии заявили, что это нечестно по отношению к погибшим британским морякам.
После пожара в соборе Нотр Дам погибшими были сочтены около 200 тысяч пчел, гнездившихся под крышами собора. Но, как выяснилось позже, гигантский рой благополучно пережил катастрофу.
Гигантская панда уже некоторое время назад ьыла вычеркнута из числа видов, которым грозит уничтожение.
Двое друзей-рыбаков, выполняя волю своего покойного товарища, тоже заядлого рыболова, использовали его ппел как наживку на рыбалке - и вытащили гигантского 70-киллограммового карпа, которого посвятили своему покойному другу.
В середине футбольных трансляций в Британии отмечаются всплески использования электроэнергии. Это болельщики, пользуясь перерывом, бегут на кухни греть чайники.
Ян Мануэль провел годы в тюрьме после того, как в 13 лет был приговорен к пожизненному заключеню за нападение на человека. Он добился свободы в 2016 году с помощью женщины, на которую напал. Сейчас он активист, лектор и автор книг.
Систему Boeing 787 необходимо перезагружать каждые 51 день, чтобы ошибки округления не вызывали сбоев, способных привести к катастрофе.
Дерево гингко - уникальное "живое ископаемое": оно существует в неизменном виде 200 миллионов лет.
Автонастройщик Auto - Tune - прибор, представленный в 1997 году, который использует запатентованное устройство для измерения и изменения высоты звука при записи и исполнении вокальной и инструментальной музыки, - был назван журналом Time одним из 50 худших изобретений человечества.
НАСА разработало специальные туалеты стоимостью $23 миллиона долларов для миссий в дальний космос. Поскольку контроль запаха является серьезной проблемой, НАСА нанимает сертифицированных анализаторов запахов в туалетах: их задача - оценить меры, принятые для контроля запахов. Главный инженер НАСА называет их «невоспетыми героями космической программы».
Карри в британских ресторанах подают дольше, чем рыбу с жареным картофелем - знаменитые фиш энд чипс. Первый индийский ресторан открылся в Британии в 1809 году, а рыба с жареным картофелем появилась в меню не ранее 1858 года.
Официально-бюрократическая расшифровка названия группы UB-40 - "пособие по безработице, форма 40". Название предложл друг группы, все участники которой в то время были безработными.
Ученые из Университета Коннектикута выяснили, что холестерин, содержащийся в яичных желтках, безведен для человека, так как не повышает уровень холестерина в крови и не формирует холестериновые бляшки.
Женская общественная организация "Женский институт Великобритании" пригласила Колина Дарча, бывшего заложника сомалийских пиратов, рассказать о своем опыте. Однако из-за путаницы многие старшие члены организации пришли на вечеринку в пиратских костюмах. Впрочем, Дарч не обиделся и, в конечном итоге, стал судьей конкурса на лучший пиратский костюм.
Существуют V и VI группы крови, причем последняя настолько редка, что ее имеют лишь две семьи во всем мире.
Котатцу - это традиционный японский столик, совмещенный с одеялом. В такой конструкции можно и спать, и есть, и даже устраивать посиделки с друзьями.
Мэри Шелли, автор «Франкенштейна», пережила множество трагедий. Ее мать умерла после родов, она была в постоянных долгах, первые трое ее детей умерли, а ее муж утонул, плавая на парусной лодке. Сама она скончалась в 53 года.
Кристофер Ли всегда хотел сыграть Гэндальфа во "Властелине колец" и даже обсуждал это с самим Толкином. Однако Питер Джексон захотел, чтобы Ли играл Сарумана, к большому разочарованию Ли. Сцена смерти Сарумана была неожиданной данью уважения Кристоферу Ли и его знаменитой роли Дракулы.
Обоняние акул устроено по принципу "стереонюха": они могут обнаружить крошечные задержки во времени, которое требуется запаху, чтобы достичь дальней ноздри после того, как он попадет в ближнюю, и использовать это для определения направления, откуда исходит запах. Это помогает им выслеживать добычу.
Песня "Билли Джин" была посвящена Майклом Джексоне, однажды напугавшщей его до глубины души. Она прислала ему письмо с оружием и инструкциями по самоубийству. Он сохранил ее фотографию, чтобы запомнить ее лицо, «на случай, если она когда-нибудь появится рядом».
Два брата еще в XIX веке, использовав своего человека на французском оптическом телеграфе, смогли взломать его систему, чтобы получать информацию о фондовом рынке. Когда через два года их поймали, они не были осуждены, потому что в 1836 году законов против хакеров еще не существовало.
Будущий король Венгрии Людвиг II родился преждевременно. Чтобы сохранить ему жизнь, врачи убивали домашний скот и вкладывали младенца в теплые внутренности как в инкубатор.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Что можно сломать в оптическом телеграфе? Наверное только руки телеграфисту и пытать его, чтобы он выдал информацию о фондовом рынке. Автор поздно родился и думает что компьютеры и телефоны были всегда, как Вселенная.
Как это будет в переводе на русский?