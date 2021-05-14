Неожиданные факты, которые поразят вас до глубины души

Два брата еще в XIX веке, использовав своего человека на французском оптическом телеграфе, смогли взломать его систему, чтобы получать информацию о фондовом рынке. Когда через два года их поймали, они не были осуждены, потому что в 1836 году законов против хакеров еще не существовало.