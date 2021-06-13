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30+ невероятных фактов в копилку ваших знаний

30+ невероятных фактов в копилку ваших знаний (33 фото)

Автор:
13 июня 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Сегодня я узнал   интересно   истории   любопытно   необычно   неожиданно   познавательно   факты   
3271
33
Сообщество "Today I Learned" ("Сегодня я узнал") в социальной сети reddit создано для того, чтобы каждый мог поделиться с миром удивительными и невероятными фактами, которые ему довелось узнать. Самые интересные из этих фактов - в сегодняшней подборке.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Сегодня я узнал   интересно   истории   любопытно   необычно   неожиданно   познавательно   факты   
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13  комментариев
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916
Дон Педра 2 часа назад
Королева Елизавета однажды спряталась в кустах вместе со своими корги, чтобы не избежать беседы с румынским диктатором Николае Чаушеску и его женой.

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Диктатором? Факт тот, что при правлении этой старой дуры её подданные уничтожили куда больше людей, как и принесли бед там и сям, но гламурная ведьма изволила прятаться... Маразматично и априори выглядит так, как на дураков...
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3k
Ув. Алексей Николаевич 8 минут назад
Так она встретилась с румынским диктатором или нет?? Она избежала или НЕ избежала встречи? Цель достигнута - результат неясен...
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22k
Батончик с маком 16 минут назад
Теперь я боюсь есть ананасы
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10k
Джон Уик 17 минут назад
Так лекарств ? Или препаратов? Смертельных.
Предпологаю что нельзя назвать лекарством то что умерщляет / убивает.
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10k
Джон Уик 19 минут назад
Несчастный инвалид ПРИКОВАНЫЙ к креслу.
А если серьезно пассажиры не должны уступать колясочница место в автобусе кто его туда будет пересаживать. В каждом автобусе есть специальное место для колясочника не вставая с коляски. Так что водитель просто докапался до пассажиров.
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102
Василий 54 минуты назад
Статья интересная. Ошибок очень много.
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1k
Бомбардир 56 минут назад
Факты интересные, если правда, но ОШИБКИ!!! Я не граммарнаци, но кровь из глаз пошла.
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3k
★Lucifer★ Час назад
Чаушеску прятался в тех же кустах?????
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19k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Факты интересные, но текст изобилует ошибками. Вычитывать надо!
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6k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
Комментарий к фото
Снимок не аутентичный! Вот как это было.
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