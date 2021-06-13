30+ невероятных фактов в копилку ваших знаний

В 1998 году супружескую пару туристов забыли в море во время дайвинг-поездки к Большому Барьерному рифу. Прошло два дня, прежде чем кто-то понял, что произошло. Несмотря на 5-дневные поиски, пару так и не нашли. Позже спасатели обнаружили часть их дайверского оборудования, на котором было написано "... спасите нас, а то мы умрем ..."