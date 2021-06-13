30+ невероятных фактов в копилку ваших знаний

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Сообщество "Today I Learned" ("Сегодня я узнал") в социальной сети reddit создано для того, чтобы каждый мог поделиться с миром удивительными и невероятными фактами, которые ему довелось узнать. Самые интересные из этих фактов - в сегодняшней подборке.
BACA - банда байкеров, которая защищаетдетей, подвергшихся жестокому обращению или травле. Они дарят таким детям свои фирменные жилеты, провожают их в школу и даже берут на себя круглосуточную охрану дома, чтобы ребенок мог спокойно поспать.
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Водитель автобуса в Париже высадил всех пассажиров, когда они отказались освободить место для человека, прикованного к инвалидной коляске.
Королева Елизавета однажды спряталась в кустах вместе со своими корги, чтобы не избежать беседы с румынским диктатором Николае Чаушеску и его женой.
Женщина по имени Фрэнсис Перкинс находилась возле фабрики Triangle Shirtwaist во время огромного пожара и видела, как десятки людей прыгали из окно, разбиваясь насмерть, из-за тог, что здание не было оборудовано должным образом. Ее это настолько впечатлило, что она посвятила жизнь борьбе за достойные условия работы, стала первой женщиной-министром труда и основала "Комиссию по расследованию в промышленности для повышения безопасности труда".
Стивен Кинг продает права на некоторые из своих рассказов всего за $1, что позволяет начинающим режиссерам и студентам превращать их в сценарии для своих фильмов. писателя известна как Dollar Baby - "Малышка за доллар".
Джиллиан Линн так плохо училась в школе, что учителя сочли ее необучаемой, и мама отвела ее к врачу. Линн начала танцевать под звучавшее в кабинете радио. "Она не больная, она танцовщица", - сказал врач, и Линн отдали в танцевальную школу. В итоге Линн стала всемирно известной танцовщиеей и хореографом.
Папа Бенедикт XVI подал в отставку в 2013 году, объявив об этом на латыни. Один репортер получил сенсацию и рассказал новость всем, потому что понимал латынь. Большинство других репортеров ждали официальных переводов.
Большое Соленое озеро в штате Юта стало домом для фламинго по имени Пинк Флойд, который сбежал из зоопарка и был амечен на зимовке в Юте, где общался чайками.
В Коране 70 раз упоминается мать Иисуса, Мария. Она очень уважаема в исламе, ее называют величайшей из женщин.
Когда вы едите ананас, и у вас начинает болеть язык, это происходит из-за того, что ананас съедает вас в ответ с помощью фермента бромелайнуа
Немецкий университет подал на трех своих студентов в суд на 10 000 евро за то, что они закончили учебу слишком быстро. Они получили степень бакалавра и магистра в течение 4, а не 11 семестров, посещая различные лекции и делясь конспектами.
Крыс можно обучить обнаруживать химические соединения во взрывчатых веществах, после чего они будут игнорировать металлолом и смогут быстрее саперов искать мины. Такие крысы уже используются соперами в Африке, где в земле после колониальных войн остались миллионы мин.
В 2018 году французский историко-развлекательный парк Пюи-дю-Фу обучил шестерых грачей собирать окурки и мусор. Когда грач приносит мусор в специальный ящик, устройство выдает ему птичий корм.
Однажды стажер НАСА украл сейф с лунным грунтом, высыпал его кровать в отеле и занялся на нем сексом со своей девушкой: им очень хотелось попробовать секс на Луне! За эту "шалость" шутник был приговорен к 8 годам заключения.
На протяжении тысячелетий европейцы не знали, куда улетают птицы зимой. Частично загадка была раскрыта в 1822 году, когда немецкий охотник застрелил аиста, в шее которого торчало африканское копье длиной 80 см. Это стало первым свидетельством миграции птиц в Африку.
Крысы, оставшись без помощи в воде, утонут через несколько минут, потому что будут считать ситуацию безнадежной. Но если кто-то есть рядом, они считают, что есть надежда на спасение, и протянут в течение нескольких дней.
Число самоубийств среди ветеринаров в 2,5–3,5 раза выше, чем среди населения в целом. Отчасти это связано с моральным давлением и угрозами со стороны владельцев домашних животных, которые обвиняют их в смерти своих питомцев. Дополнительной причиной психологи считают доступность смертельных лекарств.
Амбары в США обычно красят в красный цвет потому, что еще недавно фермеры сами делали для них защитное покрытие из льняного масла и ржавчины. Ржавчина защищает древесину от роста водорослей и грибков и при этом окрашивает смесь в красный цвет.
Термин "преступления против человечества" впервые был использован для описания зверств, совершенных бельгийским королем Леопольдом II в Свободном Государстве Конго. Король установил в колонии режим настолько жестокий, что наемники, нанятые Леопольдом, должны были показать человеческую руку для каждой пули, которую они использовали, чтобы доказать, что пуля не использовалась для охоты.
В начале ХХ века мир охватила загадочная эпидемия летаргического энцефалита. Болезнь поражала мозг, в результате чего жертвы терялиречь и способность двигаться. Между 1915 и 1926 годами 500 000 человек погибли от него или стали инвалидами. Потом летаргический энцефалит исчез так же загадочно, как и появился .
Томас Эдисон сделал предложение своей будущей жене азбукой Морзе. Она ответила тем же способом.
IKEA - это аббревиатура от Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd. Первые два слова - это имя основателя, третье - ферма, на которой он вырос, и последнее - название его родного города.
Перед тем, как замерзнуть насмерть, человек начинает раздеваться, потому что он чувствует, что горит, хотя на самом деле замерзает. Поэтому замерзших до смерти людей часто находят обнаженными и ошибочно принимают за жертв насильственных преступлений.
Адамиты были христианской сектой II века. Они стремились воссоздать на Земле невинность Эдемского сада. Для этого они назвали свою церковь "раем", практиковали нудизм, отверагли брак и заявляли, что могут делать все, что захотят, потому что не знают о добре и зле.
Аид - самый таинственный бог Греции. Мы почти ничего не знаем о его характере, потому что греки избегали любых упоминаний о нем, чтобы не привлечь его внимание.
В 1980 году динго съел ребенка австралийской пары во время похода, в результате чего мать была приговорена к пожизненному заключению за убийство. Три года спустя одежду младенца нашли возле логова динго.
В 1998 году супружескую пару туристов забыли в море во время дайвинг-поездки к Большому Барьерному рифу. Прошло два дня, прежде чем кто-то понял, что произошло. Несмотря на 5-дневные поиски, пару так и не нашли. Позже спасатели обнаружили часть их дайверского оборудования, на котором было написано "... спасите нас, а то мы умрем ..."
После того, как у их персонажей случился неудачный роман в "Парке Юрского периода", Джефф Голдблюм и Лора Дерн действительно стали встречаться и, в конце концов, обручились.
Бермудский треугольник статистически не более опасен, чем любое другое место в Мировом океане. Просто число кораблей здесь гораздо выше среднего.
Майкл Джексон страдал от тяжелой бессонницы и не мог заснуть в течение 60 дней перед своей смертью. Вместо этого его личный врач каждую ночь подвергал его общей анестезии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Диктатором? Факт тот, что при правлении этой старой дуры её подданные уничтожили куда больше людей, как и принесли бед там и сям, но гламурная ведьма изволила прятаться... Маразматично и априори выглядит так, как на дураков...
Предпологаю что нельзя назвать лекарством то что умерщляет / убивает.
А если серьезно пассажиры не должны уступать колясочница место в автобусе кто его туда будет пересаживать. В каждом автобусе есть специальное место для колясочника не вставая с коляски. Так что водитель просто докапался до пассажиров.