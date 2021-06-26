Странные предметы, назначение которых угадать может только интернет

"Моя мама как-то водила меня к шарлатану-гомеопату, и он использовал эту штуку это на мне. Это шарлатанский прибор дляопределения причин аллергии. Пациент держит латунную ручку, а "доктор" ставит на квадратную платформу небольшую стеклянную баночку с какой-нибудь едой или другим предметом. Затем "доктор" другим датчиком касается подошвы вашей босой ноги. И каким-то образом они могут определить, есть ли у вас аллергия на то, что в баночке, по показаниям стрелки. Абсолютно шарлатанская вещь".