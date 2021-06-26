Странные предметы, назначение которых угадать может только интернет

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Все знают: если на глаза попалась странная штука, в бабушкином сундуке обнаружился загадочный предмет, а в лесу наступил на что-то очень подозрительное, не надо мучиться вопросом, что это было. Спросите в интернете - ведь там есть знатоки по любым вопросам. Они ваш странный предмет быстро разъяснят!
"Нашел это спрятанным в тайнике в подвале с кучей других таких же. Сделан из стекла, вокруг картины есть какая-то лента или бумажная рамка. Если сквозь него светить, изображение будет мутноватым"
"Это слайд для диапозитива - технология 3D ХХ века".
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"Что это за яркие нитеподобные штуки вымывает вонами на побережье Австралии?"
"Это икра морского зайца".
"Эта посылка пришла жене из Румынии. Все написано на румынском языке. На этой штуке написаны буквы GT. Мы даже не знаем никого за пределами Соединенных Штатов. Шприц пуст"
"Это похоже на упаковку спор грибов. GT (Golden Teacher) - популярный сорт психоделиков. Вы точно все знаете о прошлом жены?"
"Это наследство от моей мамы, что-то явно из 1980-х"
"Моя мама как-то водила меня к шарлатану-гомеопату, и он использовал эту штуку это на мне. Это шарлатанский прибор дляопределения причин аллергии. Пациент держит латунную ручку, а "доктор" ставит на квадратную платформу небольшую стеклянную баночку с какой-нибудь едой или другим предметом. Затем "доктор" другим датчиком касается подошвы вашей босой ноги. И каким-то образом они могут определить, есть ли у вас аллергия на то, что в баночке, по показаниям стрелки. Абсолютно шарлатанская вещь".
"Получил это вместе с набором украшений".
"Это масонский прямоугольник и компас! Его нужно очень быстро вращать -и символы появятся".
"Что за сканер на шлеме полицейского? Светит как будто зеленым лазером"
"Он высвечивает цели для полицейских, работающих на земле. Он работает по толпе и указывает на зачинщиков беспорядков или на вооруженных людей среди демонстрантов".
"Это суд над серийным убийцей. Что у него на голове?"
"Он практически полностью глух. Это слуховой аппарат".
"Что это? Там нет ни грифеля, ни стержня, и она не пишет. Нет и места для него: эта штука не разбирается"
"Похоже на чертилку - инструмент для маркировки и разметки металла".
"Нашел эти фигурки на заднем двое. Кто это?"
В 2009 году Hasbro выпустила мини-игру "Монополия" под названием "Монополия: выбраться из тюрьмы". Похоже, это были игровые фишки.
"Два металлических кубика на цепочке, на каждой из граней - отдельный знак. Батарейка для сравнения размеров"
"Это счастливые четки Хана Соло".
"Что это за шука?Эти две части идеально входят друг в друга"
"Это измельчитель ля зелени".
Мой прадедушка, уроженец Айовы и ветеран Второй мировой войны, скончался и оставил после себя этот инструмент или декоративный элемент. Он прочный, металлический, без маркировки и весит довольно немного. Отвертка для масштабирования.
"Похоже, ваш дедушка имел отношение к флоту. Такие штуки используются в церемонии при пересечении экватора. Так что я думаю, что ваш дедушка пересекал экватор на судне".
"Моя девушка живет в подвальной квартире, и в чулане под фальшполом у нее торчит в земле вот эта труба. Ужасно пахнет сточными водами. Есть идеи, что это такое и как это исправить?"
"Похоже, это старый сломанный слив или, что более вероятно, очистное отверстие со сломанной крышкой. Надо закрыть его как можно скорее. Канализационные газы опасны для здоровья. Обратите внимание: скотч и пластик не подходят для того, чтобы его закрыть".
"Какова цель скола на одном штыре вилки? Сначала я подумал, что это просто сломанный зубец, но оказалось, что он имеется на нескольких вилках в моем наборе Есть идеи?
"Один зуб вилки часто делают шире, чтобы разрезать им еду, но более широкий зубец накалывает хуже, чем другие, так что его острие таким вот образом заостряют".
"Пришло мне по почте. Маленькие стеклянные трубки, в каждой - по два металлических шарика. Я этого не заказывал. Что это может быть?"
"Похоже, это погремушки, которые можно положить внутрь рыболовных приманок, чтобы они шумели, привлекая рыбу".
"Нашел в земле, на заднем дворе, в Остине. Очень гладкое стекло"
"Скорее всего, это кусок эпоксидной смолы. Возможно, использованный в строительстве, где оставшийся неиспользованным "шлак" выбрасывается.
"Получила в наследство этот изящный крупный... что? Кулон? Настенное украшение?"
"Дома в Непале я видел похожие кулоны, которые носили шерпы во время фестиваля Лосар. Обычно они большие, богато украшенные и подвешены на бусах. Множество подобных кулонов продается на антикварных и ювелирных рынках в Катманду. Что в нем необычно - так это фиолетовый нефрит, потому что почти всегда непальские подвески (по крайней мере, те, что обычно надеваются на праздник) сделаны из зеленого нефрита".
"Чашки на шнурке, найденные на пляже озера Мичиган (очки для масштаба - банана не было)"
"Пробки для байдарок. Предотвращают попадание воды в отверстия в бортах лодки".
"Нашел на стоянке. Что-то вроде регистратора, кажется?"
"На таких штуках делаются электронные отслеживатели продуктов для контроля над материальными запасами".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Это измельчитель для зелени". - для чеснока. Волокна зелени она не режет.
"Скорее всего, это кусок эпоксидной смолы. " - скорее всего, это шлак стекольного завода. Иногда такие куски встречаются и в доменном шлаке.
Он прекрасно лазает по деревьям....
А когда волк\хлопотун видит, что кролик окончательно спарился,то .....
Это смысл жизни господина Уэфа. Молодого еще, необтесанного.
Корейскими вонами ? Почему не австралийскими долларами ?
Обман с рейтингами на Алике
Теперь объясните, пожалуйста, что это такое.
Суть: прибор контролирующий соблюдение правил перевозки.
Температура, удары, вертикальное состояние и т.п.