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Странные предметы, назначение которых угадать может только интернет

Странные предметы, назначение которых угадать может только интернет (22 фото)

Автор:
26 июня 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: вещи   любопытно   познавательно   предметы   простые разгадки   странные штуки   удивительное рядом   факты   
6508
22
Все знают: если на глаза попалась странная штука, в бабушкином сундуке обнаружился загадочный предмет, а в лесу наступил на что-то очень подозрительное, не надо мучиться вопросом, что это было. Спросите в интернете - ведь там есть знатоки по любым вопросам. Они ваш странный предмет быстро разъяснят!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вещи   любопытно   познавательно   предметы   простые разгадки   странные штуки   удивительное рядом   факты   
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19  комментариев
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5k
Pravednik84 3 часа назад
На таких штуках делаются электронные отслеживатели продуктов для контроля над материальными запасами - прекрасный образец Алиэкспесного языка.
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31k
KiploksAKS 13 минут назад
"Похоже на чертилку - инструмент для маркировки и разметки металла". - можно использовать и как чертилку, но это гравировальная игла. Ею намечают рисунок или надпись перед тем, как работать штихелем.

"Это измельчитель для зелени". - для чеснока. Волокна зелени она не режет.

"Скорее всего, это кусок эпоксидной смолы. " - скорее всего, это шлак стекольного завода. Иногда такие куски встречаются и в доменном шлаке.
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630
анатолий горленко Полчаса назад
Есть ещё кролик - зануда.
Он прекрасно лазает по деревьям....
А когда волк\хлопотун видит, что кролик окончательно спарился,то .....
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6k
Elena Ki 36 минут назад
Два металлических кубика на цепочке....
Это смысл жизни господина Уэфа. Молодого еще, необтесанного.
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1k
Viktor Час назад
Елкраба, нашел под панцирем вот это" А кто это Елкраба ? И под каким панцирем он это нашел ?
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1k
Viktor Час назад
"Что это за яркие нитеподобные штуки вымывает вонами на побережье Австралии?"

Корейскими вонами ? Почему не австралийскими долларами ?
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2k
salim777 Час назад
"Это икра морского зайца"... Офигенно. Кого икра? Пришлось загуглить. Оказалось моллюск. Реально, очень-очень няшный зайка.
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7k
Сгусток позитива 2 часа назад
ага ага для зелени...
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8
Best13 2 часа назад
Измельчитель для зелени- очень сильно хахатался
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499
Гасан jungar 56 минут назад
МарьюИвановну мельчить
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0
pa-ruk jungar 15 минут назад
Это гриндер.
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550
Игорь Меншиков 2 часа назад
Очистное отверстие со сломанной крышкой, скоч и пластик не подходят, а чем сургучем залить?
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137
viktor-chikalev Игорь Меншиков Час назад
У нас в подвале в раструб канализационной трубы был чопик деревянный полуметровый забит. Один фиг весной топило.
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229
Николай Игорь Меншиков 50 минут назад
монтажной пеной можно
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1k
fraxinus 3 часа назад
"Пришла по почте неведомая фигня, не заказывали" (тут 2 картинки в том духе)

Обман с рейтингами на Алике
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10k
El Niño 3 часа назад
«На таких штуках делаются электронные отслеживатели продуктов для контроля над материальными запасами".

Теперь объясните, пожалуйста, что это такое.
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