Автор:
16 июня 2021 08:30
Уникальные предметы, редкие случаи, удивительные феномены - эта подборка познакомит вас с сюрпризами, встретить которые в жизни - редкая удача.
В мороз можно увидеть мелодию
Радужное облако над Индией
Материал для Т-клеточной иммунотерапии рака: собственные белые кровяные тельца пациента выделяются из крови, генетически модифицируются и возвращаются уже в качестве лекарства. На снимке - уже готовая лечебная субстанция
Так выглядит закат из космоса
Это не фотошоп: так выглядит айсберг, перевернувшийся вверх ногами
Люминисцентный фитопланктон в Персидском заливе
Первые в мире шведские памперсы с изображением отца
Современные протезы: рука Терминатора
"Ледяные яйца" на севере Финляндии. Такой эффект возникает, когда ветер и волны долго обкатывают ледяные глыбы
Березовый лес в Аспене, штат Колорадо
Дерево-гигант на улице в Каире
Дорога в небо: такой след от взлетевшего авиалайнера держится около 30 секунд
Периодическая система элементов с настоящими образцами элементов (кроме радиоактивных)
Иней на ручке автомобиля морозным утром
Радужная дорога: необычное преломление солнечных лучей на асфальте
Окаменевшие останки древних морских лилий
Бабочка с прозрачными крыльями
Так перевозят лошадей в самолете
Этому голубому куску льда 10 тысяч лет
Оцените плотность перьев у пингвина!
Магази карандашей в Тегеране
Статуя богини Каннон в японском городе Сенда - одна из самых больших статуй в мире
Задняя сторона "Моны Лизы"
Кожа рыб, наклеенная на ожоги, стимулирует развитие новых клеток человеческой кожи, способствуя излечению
Нога паука при большом увеличении
Астронавт Брюс Маккендлз в открытом космосе
Красная радуга в белую ночь
Шуруп для сборки солнечных панелей
Так выглядит ДНК. Правда, при выделении ДНК ее спиральная структура разрушается
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— переведено специально для fishki.net
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След от лайнера в виде огней? Что? Может это фотографировали взлетающий лайнер на большой выдержке, а после совместили снимки?
ДНК это не леска. Это дезоксирибонуклеиновая кислота. Она содержится в ЯДРЕ! КЛЕТКИ! Это молекула! Представляете насколько она мала! И кто кончил в пробирку?
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Я не палеонтолог,но есть мнение что это не растения.