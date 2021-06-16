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Редкие штуки, которые вы не увидели бы никогда, если бы не эти фотографии

Редкие штуки, которые вы не увидели бы никогда, если бы не эти фотографии (36 фото)

Автор:
16 июня 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: интересно   необычное   познавательно   редкое   странное   удивительное рядом   факты   фотографии   
627
36
Уникальные предметы, редкие случаи, удивительные феномены - эта подборка познакомит вас с сюрпризами, встретить которые в жизни - редкая удача.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   необычное   познавательно   редкое   странное   удивительное рядом   факты   фотографии   
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4  комментария
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7k
portmen77 36 минут назад
Многие интересны. Но за лютый бред минус.
След от лайнера в виде огней? Что? Может это фотографировали взлетающий лайнер на большой выдержке, а после совместили снимки?
ДНК это не леска. Это дезоксирибонуклеиновая кислота. Она содержится в ЯДРЕ! КЛЕТКИ! Это молекула! Представляете насколько она мала! И кто кончил в пробирку?
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32k
Опаньки 45 секунд назад
На последней фотке явно кто-то выделил, но явно не днк...
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2k
Mellivora 16 минут назад
Окаменевшие останки древних морских лилий
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Я не палеонтолог,но есть мнение что это не растения.
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62k
Viktor Полчаса назад
Всё бы ничего, да были эти фотки на Фишках много раз!
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