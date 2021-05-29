Сегодня я узнал 30 потрясающих историй из прошлого человечества

В 2008 году некий субъект изменил написанную им ранее книгу так, чтобы ее сюжет напоминал историю из мультфильма "Кунг-фу Панда". Затем подал в суд на студию DreamWorks, потребовав с нее $12 миллионов за плагиат. Но суд выяснил, что истец лжет, и вместо денег приговорил его к 2 годам лишения свободы.