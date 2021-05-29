Сегодня я узнал 30 потрясающих историй из прошлого человечества

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Участники группы "Today I Learned" ("Сегодня я узнал") в социальной сети reddit смотрят на мир широко открытыми глазами, всегда готовы к неожиданным открытиям - и с радостью делятся ими друг с другом и с нами.
Одна из скамеек в Бристоле получила собственный почтовый адрес, чтобы врачи могли регистрировать там бездомных в качестве пациента.
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Лаборатория Fermilab пользовалась услугами хорька по кличке Фелиция для того, чтобы чистить ускорители частиц. Они привязывали к ней инструменты для уборки, и Фелиция бегала по трубам, пока не добегала до выхода. Там в качестве поощрения ей выдавали мясной фарш.
В 1802 году Наполеон направил польский легион на Гаити для подавления восстания рабов. Однако польская армия присоединилась к гаитянским рабам в борьбе за независимость. Первый глава государства Гаити назвал поляков «белыми неграми Европы», что считалось большой честью.
В 17 лет Стивен Спилберг снял научно-фантастический фильм под названием «Свет костра». Бюджет составлял 500 долларов. Кино показали в местном кинотеатре на 500 человек, где билеты стоили по доллару. Однако один человек заплатил 2 доллара, поэтому фильм заработал 1 доллар. Это сделало его первым коммерческим успехом Спилберга.
Во время Первой мировой войны британская разведка МИ-5 использовала герлскаутов для доставки секретных сообщений. Они привлекали их вместо бойскаутов, потому что, как выяснилось в ходе боевых действий, бойскауты плоъхо справлялись с задачами, поскольку были слишком шумными и болтливыми.
Бесси Коулман, первая женщина-пилот как среди чернокожих, так и из числа коренных американцев, поскольку ее родители представляли обе расы.
Анатомически собаки имеют две руки и две ноги, а не четыре ноги, как мы думаем. Передние ноги (руки) собаки имеют лучезапястные суставы и соединены мышцами со скелетом, а задние ноги имеют тазобедренные суставы и коленные чашечки.
В 2009 году исландские инженеры случайно пробурили шахту в месте расположения магматической камеры. где температура достигала 1000 ° C. Вместо того, чтобы отказаться от скважины, они решили откачать воду и сделали ее самой мощной геотермальной скважиной из когда-либо существовавших.
В 1911 году семья Ригби включила своего кота Тома в список членов семьи во время переписи населения. «Кот Том» числился 8-летним, женатым на Мышеловке, солистом и вором, отягощенным 16 детьми. Его место рождения было указано как Чешир, а в разделе об инвалидности о нем было сказано «немой».
В Гранд-отеле в Скарборо, Англия, было 365 номеров по числу дней в году, 52 каминов по числу недель, 12 этажей по числу месяцев. Кроме того, отель имел форму буквы V в честь королевы Виктории.
Японский врач Тетсу Накамура посвятил свою жизнь озеленению пустынь в Афганистане, созданию лесов и сельскохозяйственных угодий, а также борьбе за мир. Накамура был награжден японским орденом Восходящего солнца и афганской национальной медалью.
Актриса начала ХХ века Мод Адамс хотела снять киноверсию книги о Питере Пэне, но была против того, чтобы делать его черно-белым. Она начала работать со специалистами, чтобы решить проблемы цветной пленки и недостаточного освещения. В итоге, в 1930-х годах она получила несколько патентов в сфере электрического освещения.
Жители Месопотамии выяснили, что Земля вращалется вокруг Солнца, примерно за 1700 лет до Коперника и Ньютона. Они также вычислили, что Луна вызывает приливы, и что Земля вращается вокруг своей оси.
Бренд Louis Vuitton сжигает нераспроданные товары в конце каждого года, чтобы сохранить эксклюзивность, исключить воровство не прибегать к скидкам.
Знаменитая сцена из "Крестного отца" с котом на коленях не была прописана в сценарии. Бродячая кошка случайно забрела на съемочную площадку - и Коппола тут же схватил ее и, не говоря ни слова, положил Марлону Брандо на колени.
Популяции дубов синхронизируются, чтобы в какие-то годы почти не производить желудей. Они делают это для того, чтобы в следующем году, известном как «мачтовый» год, народившиеся желуди обильнее поливало дождем. Считается, что год, предшествующий мачтовому году, приводит к голоданию популяций млекопитающих, питающихся желудями.
При рождении жирафята падают с трехметровой высоты головой вниз. Однако именно этот удар помогает им начать дышать.
Демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей - рай для дикой природы. В то время как на юге уничтожена большая часть естественного ландшафта и редких растений, демилитаризованная зона не знала вмешательства человека более 60 лет, что привело к процветанию уникальных видов флоры и фауны.
В 2019 году Папа Франциск получил в подарок бутылку односолодового виски Oban во время пастырского посещения шотландских священников и объявил, что это «настоящая святая вода». BBC хотела использовать этот эпизод для документального фильма, но Ватикан наожил на него вето.
Кофеин - это естественный защитный механизм дерева кофе. Он проникает в окружающую почву в виде капель с листьев растения и разлагается там. Поскольку кофеин токсичен для других растений, он не позволяет им расти вокруг кофейного дерева и конкурировать с ним за солнечный свет.
Река Амазонка была названа в честь конкистадора Франсиско де Орельяно, который был побежден несколькими женскими племенами. Реку, на берегу которой это случилось, назвали в честь женщин-воинов из греческих легенд.
Корь вызывает «амнезию» иммунной системы. После кори у переболевшего появляется сильная иммунная реакция на вирус кори, но сильно повышается уязвимость ко всем остальным патогенам.
Во времена "золотого века пиратства" женщины иногда становились пиратами, маскируясь под мужчин, чтобы воспользоваться свободой и правами, которые принадлежали только мужчинам. Энн и Мэри, две знаменитые пиратки, однажды даже влюбились друг в друга, поскольку каждая считала другую мужчиной.
В глазницы идолов Майя на острове Пасхи раньше были вставлены глаза, сделанные из коралла.
Пивные бутылки делают из коричневого стекла, так как оно блокирует солнечные лучи и помогает сохранить вкус. Дефицит коричневого стекла после Второй мировой войны привел к тому, что производители более качественного пива выбрали зеленый цвет, чтобы отличаться от компаний, использующих прозрачное стекло.
Когда в 1916 году впервые открылся ресторан Nathan’s Famous Hot Dogs, владелец нанял людей, которые одевались как врачи и ели хот-доги за пределами его заведения. Это должно было убедить людей, что его хот-доги полезны.
На Тихоокеанском Северо-Западе США существовала порода шерстяных собак. Аборигены содержали их в изоляции на маленьких островках, чтобы предотвратить скрещивание с охотничьими собаками. За шерстяными собаками ухаживали и кормили богатым рационом из морепродуктов, чтобы производить из их шерсти пряжу для изготовления одеял.
В 2007 году небольшая железнодорожная станция в Японии наняла на службу кошку по имени Тама. Новая желенодорожная служащая за время своей работы помогла местной экономике привлечь более 1 миллиарда иен. Когда кошка умерла 8 лет спустя, на ее похороны пришли тысячи людей.
В 2006 году женщина испортила воздух в самолете и попыталась скрыть запах, зажигая спички. Это привело к экстренной посадке и последующему расследованию ФБР, которое и выяснило истину. Хотя женщине не было предъявлено обвинение в инциденте, обратно в самолет ее не пустили.
Бразилия была монархией, пока наследная принцесса Изабель в 1888 году не подписала закон об освобождении всех рабов в стране. Это решение возмутило богатых плантаторов, и императорская семья была свергнута в результате военного переворота.
Японские обезьяны научились мыть сладкий картофель в пресной воде ради его чистоты. Позже они перешли на мытье сладкого картофеля в соленой воде. Предполагается, они сменили образ действий потому, что им больше нравится подсоленный картофель.
Во время спецоперации SAS против нацистских войск в Италии, в которой участвовали, в том числе, итальянцы, шотландский волынщик добровольно вызвался присоединиться к операции, чтобы нацисты подумали, что это была исключительно британская операция, и не начали репрессии против местных жителей.
В 1948 году Департамент рыболовства и охоты штата Айдахо использовал парашюты времен Второй мировой войны, чтобы сбросить находящихся под угрозой исчезновения бобров на близлежащую заповедную территорию. После тщательного прицеливания 76 бобров совершили прыжок с парашютом, и все, кроме одного, пережили падение, благополучно расселившись на новом месте.
В 2008 году некий субъект изменил написанную им ранее книгу так, чтобы ее сюжет напоминал историю из мультфильма "Кунг-фу Панда". Затем подал в суд на студию DreamWorks, потребовав с нее $12 миллионов за плагиат. Но суд выяснил, что истец лжет, и вместо денег приговорил его к 2 годам лишения свободы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Руки и ноги различаются на функциональном уровне. Ноги для локомоции, руки для захвата. Анатомически это передние и задние конечности.
Одно из предложений сильно выделялось из общей массы. Ребята утверждали, что работу они выполнят всего за один день, причём втрое дешевле, чем любой из конкурентов! На всякий случай перезвонил и уточнил, правильно ли они поняли задание. Ответили, что поняли прекрасно, а скорость и дешевизна объясняется тем, что в работе используется кабелеукладчик. Я был заинтригован с кабелеукладчиками имел дело в армии и решительно не представлял, каким образом данный девайс можно приспособить к прокладке витой пары под фальшпотолком.
В назначенный день прибыли всего два монтажника со стремянками и инструментами. Наблюдая за процессом разгрузки, я с нетерпением ждал чудо-агрегата, способного автоматизировать процесс. Агрегата так не дождался, зато последней из микроавтобуса была выгружена некрупная такса. Не успел я удивиться по поводу появления животного, как мне объяснили, что это и есть таинственный кабелеукладчик.
В комплекте к таксе шел специальный костюмчик с ручкой вдоль спины для переноски, сбруя на голову со светодиодным фонариком и шлейка. Прокладка кабеля осуществлялась путём прикрепления его к шлейке и запуска таксы в труднодоступное место. Надрессированное животное шустро мчалось на звук голоса или свет фонаря, волоча за собой провод. Потолок собаку выдерживал, мощности же хватало метров на пятьдесят.
Скорость прокладки в длинных и труднодоступных участках была просто фантастической. Такса резво носилась в одну сторону по верху, а обратно по коридору, пугая женскую часть персонала. Даже ЧП в виде выпавшей панельки потолка не повлияло на её настроение: протягиваемый провод сыграл роль страховочного троса, и собачка плавно опустилась на пол. Ребята сказали, что к таким ситуациям кабелеукладчик приучен.
Смех смехом, но такса на полном серьёзе стояла у ребят на балансе фирмы мне были продемонстрированы документы. Работу дружный коллектив действительно выполнил менее, чем за день, причем без предварительного разматывания кабеля и, соответственно, без обрезков. Правда, работа нашей конторы полностью встала всё население сбежалось посмотреть за работой кабелеукладчика.