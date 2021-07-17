Колесный хищнец: Шестерёнка на спине и болючие укусы. Суровый страж огорода, который искореняет вредителей

Картошку сожрали колорадские жуки? Тля попортила листья? Бабуля хватается за сердце от проделок вредителей? Решение есть! Сэкономьте на корвалоле, подарите пенсионерке колёсного хищнеца! Его полюбят даже те, кто ненавидит насекомых!
Правда, ехать за презентом придётся далеко — обитает наш друг в Северной Америке. Своё имя клоп получил за панцирь необычной формы. Выглядит он так, будто в нём застряла циркулярка. При некоторой доле фантазии нетрудно представить в этой конструкции колесо.
А за что его любят, и зачем дарить это жутковатое насекомое родственникам-садоводам? За непримиримую ненависть к вредителям! В своё распоряжение вы приобретаете карманного борца за чистоту вашего участка.
Суровые стражи американских плантаций полагаются в охоте на маскировку и осторожность. Делать это несложно: зрение у большинства вредителей так себе, поэтому вовремя заметить аккуратно крадущегося хищника они не в состоянии. Даже если этот хищник по насекомьим меркам гигантский — взрослые особи хищнеца вымахивают до 4 сантиметров.
Подобравшись достаточно близко, клопчик резко хватает насекомое и тут же приводит смертный приговор в исполнение. Хищнец протыкает добычу острым хоботком и впрыскивает пищеварительный сок, который переваривает внутренности жертвы заживо.
Как и в реальной военной операции, колёсным хищнецам приходится друг с другом координироваться. Делают они это с помощью звуков, издаваемых трением хоботка между ног. Распознавательная система «свой — чужой», рассчитана и на общение с другими борцами за чистоту сада — например, насекомоядными птицами.
Чтобы пернатые вовремя опознали коллегу и не причинили клопу вреда, хищнецы отрастили в брюшке пахучие железы. В любой непонятной ситуации насекомые выворачивают их наружу, воняя на всю Ивановскую
Если же враг злонамеренно атакует клопа, игнорируя сигналы защитной опознавательной системы, то клоп пускает в бой своё оружие возмездия. Укусы хищнеца неимоверно болючие: дискомфорт от них может чувствоваться до нескольких недель.
Борьба с вредителями — дело крайне ответственное. Любая халатность строго наказуема. Взрослые хищнецы тщательно надзирают за своими собратьями, особенно — за юнцами. Если щегол не проявляет достаточного рвения в борьбе с силами тьмы, его ожидает позорная казнь от сородичей.
Несмотря на жестокие манеры и болезненные укусы, присутствие колёсных клопов в саду — добрый знак. Это означает, что местная природа ещё не отравлена пестицидами — химия в первую очередь бьёт по вершине пищевой цепочки. А ещё это значит, что фрукты и овощи на участке находятся под неусыпной охраной этих суровых стражей.
Источник:
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