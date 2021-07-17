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Колесный хищнец: Шестерёнка на спине и болючие укусы. Суровый страж огорода, который искореняет вредителей

Колесный хищнец: Шестерёнка на спине и болючие укусы. Суровый страж огорода, который искореняет вредителей (8 фото + 1 гиф)

Автор:
17 июля 2021 13:00
Метки: интересно   насекомые   факты   
408
9

Картошку сожрали колорадские жуки? Тля попортила листья? Бабуля хватается за сердце от проделок вредителей? Решение есть! Сэкономьте на корвалоле, подарите пенсионерке колёсного хищнеца! Его полюбят даже те, кто ненавидит насекомых!

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Метки: интересно   насекомые   факты   
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Taximaxi Полчаса назад
Только вот сюда его не надо тащить. Здесь он будет жрать всё, что угодно,только не вредителей.
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