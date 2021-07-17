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Мурены - могут ли укусить и почему их так любят японки

Мурены - могут ли укусить и почему их так любят японки (20 фото)

Автор:
17 июля 2021 09:08
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Япония   интересно   мурены   рыба   факты   фото   
240
20

Эти монстры известны, пожалуй, всем - это мурены , или, как их называют японцы, уцубо.

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Метки: Япония   интересно   мурены   рыба   факты   фото   
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Борис Карабанов Полчаса назад
Толерантная рыбка...
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3k
Горожанин 4 минуты назад
Ещё в Древнем Риме мурены считались одними из самых достойных блюд на столах патрициев.
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