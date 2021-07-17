Мурены - могут ли укусить и почему их так любят японки

Ихтиологи утверждают, что у мурен есть мужские и женские репродуктивные органы, но для размножения нужны самец и самка. Когда кто из них кто - мурены решают сами

Страшно представить, но у мурены аж две пасти!

Первая пасть - без языка, а вторая - расположена глубоко в горле, она выдвигается вперед при атаке, чтобы схватить добычу и протолкнуть ее в пищевод.