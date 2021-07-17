Мурены - могут ли укусить и почему их так любят японки

Эти монстры известны, пожалуй, всем - это мурены , или, как их называют японцы, уцубо.
Если плавать с маской вдоль кораллового рифа на небольшой глубине, то можно заметить жутких рыбин, похожих на змей, выглядывающих из углублений кораллов - застывшие глаза как-будто наблюдают за вами, зубастые пасти открываются и закрываются, а из ноздрей выдвигаются какие-то отростки.
Кожа мурен равномерно покрыта слоем слизи, защищающей от травм, бактерий и паразитов
Сливаясь камуфляжным окрасом с кораллами, рыбины сидят в засаде. Хоть мурены и близоруки, но обоняние у них развито прекрасно, к тому же шевелящиеся носовые трубочки напоминают морских червей, на которых хорошо "клюют" морские обитатели .
Самки мурен обычно крупнее самцов.
Как только морская живность близко подплывает к носу-приманке, мурена делает молниеносный бросок и заглатывает ее полностью.
Ихтиологи утверждают, что у мурен есть мужские и женские репродуктивные органы, но для размножения нужны самец и самка. Когда кто из них кто - мурены решают сами
Страшно представить, но у мурены аж две пасти!
Первая пасть - без языка, а вторая - расположена глубоко в горле, она выдвигается вперед при атаке, чтобы схватить добычу и протолкнуть ее в пищевод.
Хищница жевать не умеет - небольшая добыча бывает полностью проглочена. Крупную же, например, осьминогов - ее четыре сильные, как у питбуля, челюсти, с загнутыми назад зубами, разрывают на куски.
Считается, что с возрастом уцубо становятся агрессивнее, открыто охотятся и ночью и днем, редко скрываясь в укрытиях.
В рацион мурены входят осьминоги, кальмары, ракообразные, морские ежи и разная рыба, причем крупные особи уцубо могут напасть даже на акул.
Да и ныряльщиков змееобразные рыбины запугали так, что к ним редко кто подплывает близко, кроме разве что экстремала-Таро (мой безбашенный муж японец).
Местные говорят, что бывали случаи, когда хищницы кусали людей. Попасть в их "капкан смерти" врагу не пожелаешь - раны они наносят жуткие.
Но говорят, что мурена нападает на человека только в том случае, если ее спровоцировать, например, сунуть руку в пещеру с живущими там муренами.
Считается, что агрессию мурены проявляют именно от испуга, а не от желания наброситься и покусать человека. Хотя на этот счет имеются и другие мнения.
Мурены нападают на человека если их беспокоят.
Что интересно, некоторые аборигены-драйверы даже приручают этих рыб, и те ведут себя с ними спокойно и дружелюбно, разрешают гладить и даже вытаскивать из воды (мурены могут дышать кожей и некоторое время оставаться активными на суше).
Но все же лучше не трогать уцубо и держаться от них подальше!
Мурены предпочитают уединенный образ жизни.
А так же ли вкусна мурена как опасна?
У японцев и спрашивать не надо!
Эта рыба очень популярна в Японии, из нее готовится очень много вкусных блюд.
Особенно ценится мясо мурены с ноября по март.
Зимой уцубо более жирная и не имеет ярко выраженного рыбного запаха, что особенно ценится гурманами.
Знатоки говорят, что вкус и запах мурена меняет в зависимости от сезона.
Ловят мурену круглый год, рыбаки рекомендуют вкачестве приманки использовать осьминога.
Но надо помнить, что если уцубо попадется на крючок, то будет уворачиваться и сопротивляться изо всех сил, а если укусит - не отпустит, вцепится мертвой хваткой.
В Японии существует и ядовитые виды мурен, в их тканях содержится вещество-сиугатоксин, вызывающий болезнь сигуатера (сильное отравление).
Но японцы-рыбаки знают повадки мурен и прекрасно разбираются в их видах. Многие соревнуются, стараясь поймать самую большую уцубо, а
японки вот таким образом показывают длину пойманной рыбины.
Длина разного вида мурен может быть разной - от 20 см до 4 метров. Вес самых крупных особей доходит до 50 кг, но чаще всего встречаются уцубо длиной до 1-1,5м.
Во многих регионах Японии из мяса мурены готовят такие блюда как: sashimi (свежая сырая тонкопорезанная рыба), карааге (жареные кусочки во фритюре), татаки (обжаренная на открытом огне рыба), кабаяки (филе рыбы в сладком соусе, готовится на шампуре) итд. Еще из уцубо готовят супы, просто отвариваю и сушат.
Мурен можно увидеть в аквариумах ресторанов и в изакайя (барах), где готовят из них разные блюда.
Пожалуй, самое простое и распространенное - это карааге. Вкусно.
Кусок рыбы сначала недолго обжаривают на медленном огне, а затем тонко нарезают, к нему подают кисло-острый соус понзу (на основе сока цитрусовых) и васаби для усиления вкуса.
Делают из мурены и что-то похожее на наше заливное или просто отваривают с овощами в сладковатом соусе.
Мясо мурены высоко ценится японцами, оно богато высококачественным белком, кальцием и железом.
А в подкожной прослойке содержится большое количество коллагена, поэтому эту рыбу так любят японки , считая, что если часто употреблять блюда из неё, то состояние кожи заметно улучшится.
Мурену, как и угря (унаги), рекомендуют употреблять в сильную жару летом.
Источник:
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