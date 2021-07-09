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Столичная ДПС задержала блогеров, нарушивших ПДД в общей сложности более 800 раз

Столичная ДПС задержала блогеров, нарушивших ПДД в общей сложности более 800 раз (4 фото + 1 видео)

Автор:
09 июля 2021 22:43
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Россия   блогеры   видео   дпс   задержания   нарушения   пдд   
1197
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Возмутительно даже не столько то, что молодые люди намеренно нарушали правила, которые, как говорят преподаватели водительских курсов, написаны кровью, сколько то, что они имели наглость снимать свои безобразия на видео, чтобы затем бахвалиться этим в интернете.

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Метки: Москва   Россия   блогеры   видео   дпс   задержания   нарушения   пдд   
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25  комментариев
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1k
azuver Час назад
Подобных отморозков сажать нужно не на 2-5 дней ,а минимум на год и лишать прав пожизненно.Второй раз поймали за рулём ,впаять 5 лет и на лесосеку.
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13k
Алексей Полминуты назад
Официальное лицо МВД - пересиликоненная мукла в звании генерала?
Типа "в ногу со временем"?
Пиндец
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4k
Свирепый Бамбр 3 минуты назад
Бородатый прям застеснялся весь, покраснел. Ути-пути... )))
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180
korney 19 минут назад
ДОСААФ России - мотики, машинки, танчики. С самолётика сигануть! Хочешь - с парашютом, не хочешь - без. Хорошо нарушил закон гравитации - честь и хвала. Плохо - в гошочке под ньютоновскую яблоню. Блоги для "телеметрии" пригодятся.

http://www.dosaaf.ru/http://www.dosaaf.ru/
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102
Fisher1979 24 минуты назад
Юморная ситуация вот так и живёт Россия.
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10k
El Niño Полчаса назад
МВД наконец-то интернет подключило? Треть страны уже давно в курсе, а МВД, блин, только узнало…
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63
KEH1 46 минут назад
Огласите список родственников, пжлст
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180
korney Час назад
582 раза за полгода это как?
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7
Племянник Путина Час назад
1. пожизненное решение прав.
2. штрафы в 10х размере.
3. Машины изъять, в случае не оплаты штрафов в двухдневный срок, продажа машин на аукционе.
4. Присмотреться к доходам т если не уплачены налоги, то опять таки штраф в 10х от неуплаченного.
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11k
Евгений Час назад
Профессия блоггера должна быть отягчающим обстоятельством, при определении наказания за нарушения ПДД. Мало было эдварда де била?
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205
Сергей Час назад
По несколько раз в день нарушал что ли? И сидит язык в опу засунул герой, в попе с дырой. Снимать на видео и показывать всем, ещё и рассказать кто такой и кто родители. Общественное порицание иногда творит чудеса.
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18k
иванов дмитрий Час назад
у меня вопрос не к блохерам
у меня вопрос к МВД
Когда они нарушили 10-20-50 раз почему они продолжали ездить ?
Если 500 установленных нарушений , то еще видимо и неустановленных несколько тысяч?
Деньги ? Связи ? Родственники ?
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−135
vova old Час назад
5 суток за 151 нарушение? прямо какая-то сказка
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180
korney vova old 59 минут назад
15 раз нарушил - полдня отдыхаешь. Арифметика.
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102
Fisher1979 2 часа назад
БЕСПРЕДЕЛ.
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102
Fisher1979 2 часа назад
Да пое@ать им деньги есть что-бы расплотиться, в других странах они бы уже давно смотрели небо в клеточку но Росссия где есть папа, мама или дядя занимающее пост главы.
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4k
RomaXz 2 часа назад
У Варламова читал про чувака, который пару сотен раз от полиции уходил, постоянно превышает и летает по улицам под 150. Давно без прав, машина без регистрации. И что полиция делает, когда ловит его? Даёт пару суток в камере и штраф. Даже машину не отбирают
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102
Fisher1979 RomaXz Час назад
Ворошиловский стрелок предал бы более страху и извените но смотря как борзеют чиновники и их потомство смотря с высоты на нас считая нас отбросом общества.
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4k
au3 2 часа назад
А чего их раньше государство не поимело?
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