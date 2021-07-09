Столичная ДПС задержала блогеров, нарушивших ПДД в общей сложности более 800 раз

"Так, 6 июля на 8-м километре Кутузовского проспекта сотрудниками ДПС был остановлен молодой человек, управлявший автомобилем премиум-класса. Установлено, что за 2021 год данный водитель привлекался к административной ответственности 582 раза. Кроме того, он неоднократно публиковал в сети Интернет видеоролики с демонстративными нарушениями ПДД. В отношении гражданина составлено 253 административных протокола за совершение правонарушений", - отметила она.

При досмотре остановленного автомобиля были обнаружены номера, зарегистрированные на принадлежащую другому человеку машину и находящиеся в архивном учёте.