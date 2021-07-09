Столичная ДПС задержала блогеров, нарушивших ПДД в общей сложности более 800 раз

Возмутительно даже не столько то, что молодые люди намеренно нарушали правила, которые, как говорят преподаватели водительских курсов, написаны кровью, сколько то, что они имели наглость снимать свои безобразия на видео, чтобы затем бахвалиться этим в интернете.
О прошедших накануне задержаниях сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк:
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"Так, 6 июля на 8-м километре Кутузовского проспекта сотрудниками ДПС был остановлен молодой человек, управлявший автомобилем премиум-класса. Установлено, что за 2021 год данный водитель привлекался к административной ответственности 582 раза. Кроме того, он неоднократно публиковал в сети Интернет видеоролики с демонстративными нарушениями ПДД. В отношении гражданина составлено 253 административных протокола за совершение правонарушений", - отметила она.
При досмотре остановленного автомобиля были обнаружены номера, зарегистрированные на принадлежащую другому человеку машину и находящиеся в архивном учёте.
В тот же день на Ярославском шоссе полицейские задержали другой, пёстро разрисованный автомобиль с блогером, на водительском сиденье.
"В текущем году он привлекался к административной ответственности 151 раз. В отношении мужчины составлено три административных протокола. Автомобиль был помещён на специализированную стоянку, а водитель отстранён от управления транспортным средством. Водительское удостоверение изъято. По решению суда мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток", - сказала представитель.
Также был выловлен ещё один блогер, который за 2021 год привлекался к административной ответственности 71 раз.
"В отношении гражданина были составлены административные протоколы за совершение правонарушений. Кроме того, в отношении него составлен административный протокол по части 2 статьи 12.2 ("Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нём государственных регистрационных знаков") КоАП РФ. Материал будет направлен в суд для принятия решения в соответствии с законодательством", - заключила представитель МВД.
Узнавая о непотребствах представителей столичной блогосферы, невольно приходит на ум приснопамятная Багдасарян, которую, кстати, два дня назад вспоминали в материале о том, как наряд ДПС не пожалел казённой машины, чтобы пресечь ночной вояж быстрой как понос и кривой как турецкий ятаган автоледи.
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Типа "в ногу со временем"?
Пиндец
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2. штрафы в 10х размере.
3. Машины изъять, в случае не оплаты штрафов в двухдневный срок, продажа машин на аукционе.
4. Присмотреться к доходам т если не уплачены налоги, то опять таки штраф в 10х от неуплаченного.
у меня вопрос к МВД
Когда они нарушили 10-20-50 раз почему они продолжали ездить ?
Если 500 установленных нарушений , то еще видимо и неустановленных несколько тысяч?
Деньги ? Связи ? Родственники ?
Вот оно. Потом ещё была новость о том, что его снова задержали и он снова отсидел пару суток, даже не лишившись машины.