Первая партия батыров, устроивших баттл в Кузьминках, сегодня поехала "мотать сутки"

Буквально сутки назад сообщалось, о том, как граждане из азиатского ближнего зарубежья в Кузьминках на площади перед театром устроили массовое представление. А им без устали хлопала, точнее, их без устали хлопала местная полиция.

P.S Вспомнился анекдот:

Накануне, отряд ОМОН разогнал демонстрацию мазохистов. Ни те, ни другие, давно не испытывали такого наслаждения.

Всем доброго не трансгуманизированного здравия и отличного летнего настроения.