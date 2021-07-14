Первая партия батыров, устроивших баттл в Кузьминках, сегодня поехала "мотать сутки"

Суд арестовал на 15 суток первую партию мигрантов, устроивших массовую драку в Подмосковье.
По информации Telegram-канала "Mash", Шесть человек признали виновными в беспорядках (ч. 6.1 ст. 20.2 КОАП), вопрос об их депортации пока остаётся открытым. Всего в драке участвовало примерно 200 человек.
Как сообщает "Интерфакс", со ссылкой на пресс-секретаря суда Карину Каленову, вопрос о выдворении арестованных в ходе сегодняшних заседаний не поднимался.
"Суд признал шестерых задержанных виновными в совершении административного правонарушения, им назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток каждому", - рассказала собеседница. Материалы по другим участникам драки ждут рассмотрения и будут направлены в суд в ближайшие дни.
Кроме, административных протоколов по ст. 20.2 КОАП (несанкционированные собрания) на задержанных, коих набралось около ста душ, также составляли протоколы по ст. 18.8 КоАП о нарушении иностранцем режима пребывания в России, ст. 20.1 КоАП о мелком хулиганстве. Как сообщают, некоторых из них выдворят из России, а отдельным лицам ещё и запретят повторный въезд на территорию РФ.
Буквально сутки назад сообщалось, о том, как граждане из азиатского ближнего зарубежья в Кузьминках на площади перед театром устроили массовое представление. А им без устали хлопала, точнее, их без устали хлопала местная полиция.
P.S Вспомнился анекдот:
Накануне, отряд ОМОН разогнал демонстрацию мазохистов. Ни те, ни другие, давно не испытывали такого наслаждения.
Всем доброго не трансгуманизированного здравия и отличного летнего настроения.
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И не выдворят, с запретом на въезд, лет так на 10, минимум.
...
Но, никаких серьезных выдворений не будет.
Халявная рабочая сила - на вес золота.
Кинуть в море и адью!
Обойдутся и бадьею,
Не давать же им ладью!
И не посадили вроде, просто вернули к маме, но кто по Арбату ходил, на Китай-Город смотрел, тот без надлома может вернуться только домой в Питер.