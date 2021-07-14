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Первая партия батыров, устроивших баттл в Кузьминках, сегодня поехала "мотать сутки"

Первая партия батыров, устроивших баттл в Кузьминках, сегодня поехала "мотать сутки" (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 июля 2021 00:04
Сообщество : Криминал
Метки: 15 суток   Москва   Россия   видео   кузьминки   мигранты   партия   суд   
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Суд арестовал на 15 суток первую партию мигрантов, устроивших массовую драку в Подмосковье.

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Метки: 15 суток   Москва   Россия   видео   кузьминки   мигранты   партия   суд   
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15  комментариев
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3k
Шура ОсЕчкин 3 часа назад
Если только не выдворят ВСЕХ участников побоища, толку НЕ БУДЕТ!!!
И не выдворят, с запретом на въезд, лет так на 10, минимум.
...
Но, никаких серьезных выдворений не будет.
Халявная рабочая сила - на вес золота.
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28k
a.fey 49 минут назад
А может, не надо с ними так? А наоборот, разрешить драться. Но, в специально отведенном месте. Ну и, трибуны там установить, продавать билетики, пиво и попкорн.
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158
阿鋒 Час назад
Маловато будет! Маловато!
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11k
Великий Кормчий 2 часа назад
А может всё таки коренному населению разрешить ношение нарезного огнестрела? Что бы по факту локализовывать конфликты понаехавшего быдла.
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237
korney 3 часа назад
Посадить бы их в бадью,
Кинуть в море и адью!
Обойдутся и бадьею,
Не давать же им ладью!
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11k
Михалыч 3 часа назад
Вот так надо было решать вопрос стенки на стенку.
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66
Шурман Михалыч 2 часа назад
Ути пути , какой же ты лайкодрочер , давай в меня стрельни минусом , смелый я вижу ты только здесь а ведь скоро 1-3 сентября :)
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25k
Григорий 3 часа назад
Надо депортировать хоть на год - мозг сразу на место встанет, это полезно молодому, но глупому самцу
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66
Шурман Григорий 2 часа назад
Я что то не видел гастров из Казахстана в центральных городах России это или Киргизы или Узбеки или Таджики . Даже в Питере каждый второй из Киргизстана . У меня с ними свой язык , хотя я Русский но Алматинский и ставлю их на место сразу .
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