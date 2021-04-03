Блогера, устроившего массовое ДТП, отпустили в здании суда

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На Садовом кольце в Москве пранкер и блогер Эдвард Бил, спровоцировал автомобильную аварию. В результате произошло столкновение пяти автомобилей столкновение пяти автомобилей. Сегодня, 3 апреля, состоялся суд над виновником аварии.
Напомним, что в результате аварии пострадали не только машины, но и женщина-водитель, которая до сих пор находится в реанимации. Автомобиль за рулём, которого находился блогер, регистрацию в ГИБДД не имел и принадлежал его другу. Видео с допроса можно посмотреть здесь.
К слову, в адвокаты к нему просился и сам Эльмин Пашаев (адвокат Ефремова), но его не взяли. Защитником блогера стал Сергей Жорин.
Блогера отпустили прямо в здании суда. До 1 июня этого года виновнику аварии запрещено покидать жилище с 20 часов вечера до 8 утра, общаться без письменного разрешения следователя с участниками уголовного дела, отправлять и получать письма, пользоваться мобильной связью и интернетом (за исключением вызова экстренных служб), посещать массовые мероприятия, а также управлять автомобилем и иными транспортными средствами.
Интересный факт, что место аварии находилось всего лишь в нескольких метрах оттого злополучного поворота, где Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП. Вот только блогер был трезв и его жертва до сих пор жива, хоть и находится в реанимационном отделение НИИ им. Склифосовского в коме.
Врачи уже провели несколько операций. Родственники сообщили, что блогер с ними на связь не выходил и помощи не предлагал, хотя его адвокат Жорин ранее заявлял, что Бил готов помочь.
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Метки: Москва Эдвард Бил блогер дтп суд
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Ачотакова, дверь не открыл, ночью все было, темно, никто ничего не видел.
Сбежит же подонок!
А мастера заголовков - такие мастера!
Больше, чем дофига.
Обеспечить доказательственную базу.
А судья уже оценивает возможности подследственного сыбаться, либо оказать противодействие следствию.
Для этого и избирается МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ
Знаешь, сколько преступников обьявляются в розыск, сбежавшими из-под подписки, или домашнего ареста ?
Колоссальная цифра.
Ибо желание "попытать шанс в бегах" - естественное человеческое желание.
Доказательства ?
ЛОНДОН НАБИТ РОССИЙСКИМИ КОРРУПЦИОНЕРАМИ, СБЕЖАВШИМИ ИМЕННО ИЗ-ПОД АРЕСТА ИЛИ ПОДПИСКИ О НЕВЫЕЗДЕ.
Сколько судей лишились должностей ?
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Я смотрю вы человек информированный, поэтому бы хотелось увидеть статистику в процентном соотношением и сравнения этих процентов с другими странами