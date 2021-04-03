Блогера, устроившего массовое ДТП, отпустили в здании суда

Интересный факт, что место аварии находилось всего лишь в нескольких метрах оттого злополучного поворота, где Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП. Вот только блогер был трезв и его жертва до сих пор жива, хоть и находится в реанимационном отделение НИИ им. Склифосовского в коме.