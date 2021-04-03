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Блогера, устроившего массовое ДТП, отпустили в здании суда

Блогера, устроившего массовое ДТП, отпустили в здании суда (5 фото + 1 видео)

Автор:
03 апреля 2021 16:09
Сообщество : Аварии
Метки: Москва   Эдвард Бил   блогер   дтп   суд   
5387
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На Садовом кольце в Москве пранкер и блогер Эдвард Бил, спровоцировал автомобильную аварию. В результате произошло столкновение пяти автомобилей столкновение пяти автомобилей. Сегодня, 3 апреля, состоялся суд над виновником аварии.

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Метки: Москва   Эдвард Бил   блогер   дтп   суд   
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32  комментария
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3k
Dmitrii Ivanov Час назад
Все правильно, надо дать человеку время уехать домой в Молдавию.
Ачотакова, дверь не открыл, ночью все было, темно, никто ничего не видел.
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18k
Abominog 56 секунд назад
При ТАКИХ условиях он однозначно нарушит режим, а это будет уже дополнительным, ОТЯГЧАЮЩИМ обстоятельством. И никуда он не сбежит, он же без показухи и дня прожить не сможет.
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26k
Rest Tremor 8 минут назад
Конченая страна, с кончеными законами.
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3
Михаил Гребенюк 11 минут назад
дайте новую машину,а штрафы народ оплатит
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2k
Иришка Поддубная 23 минуты назад
Давайте скинемся парню на хорошего адвоката:
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1k
GUSAR 24 минуты назад
Прогнившая, Путинская система"правосудия"
Сбежит же подонок!
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136
pelzhaus Полчаса назад
Мдя.. Будь обычная авария не с блохером, виновный давно бы на нарах сидел.. Ну чё.. Ура солнцеликому
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28k
LEPA Полчаса назад
Это всё,что нам нужно знать о нашей судебной системе! Брависсимо судьям сажающим за "мешок картошки",и отпускающим таких ублюдков. Ну,я то это знал давно,просто не давало покоя статистика идиотов в это не верящих. Очень хочется надеяться,что их количество сократится.
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54k
Андрей 38 минут назад
Слушайте, ну нельзя же так! Что значит "отпустили в зале суда"?! Если отпустили, то он волен идти на все четыре стороны, он невиновен. Но ему лишь заменили предварительное заключение, в котором он находился с момента аварии, на домашний арест: там столько ограничений (кстати, описанных выше), что шаг в сторону - и домашний арест превращается в реальный. А на "домашку" его перевели за сотрудничество со следствием и признание вины. Дальше будет суд по делу, и ему, я думаю, впаяют по полной (был бы адвокатом пашаев - ещё и накинули бы к максималке).
А мастера заголовков - такие мастера!
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75k
Броненосец Потелкам Андрей Полчаса назад
Знаешь, сколько их таких, сбегает из-под домашнего ареста или подписки о невыезде ?
Больше, чем дофига.
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54k
Андрей Броненосец Потелкам Полчаса назад
А вот тут - все вопросы к МВД. Потому что формально его заключения под стражу по закону не требуется, суд оперирует законом, а не предзнанием и чувствами.
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75k
Броненосец Потелкам Андрей 18 минут назад
Вопросы к МВД - это задержать и доставить
Обеспечить доказательственную базу.
А судья уже оценивает возможности подследственного сыбаться, либо оказать противодействие следствию.
Для этого и избирается МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ
Знаешь, сколько преступников обьявляются в розыск, сбежавшими из-под подписки, или домашнего ареста ?
Колоссальная цифра.
Ибо желание "попытать шанс в бегах" - естественное человеческое желание.
Доказательства ?
ЛОНДОН НАБИТ РОССИЙСКИМИ КОРРУПЦИОНЕРАМИ, СБЕЖАВШИМИ ИМЕННО ИЗ-ПОД АРЕСТА ИЛИ ПОДПИСКИ О НЕВЫЕЗДЕ.
Сколько судей лишились должностей ?
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26k
Netyn Броненосец Потелкам 12 минут назад
Больше, чем дофига.
-------------------------
Я смотрю вы человек информированный, поэтому бы хотелось увидеть статистику в процентном соотношением и сравнения этих процентов с другими странами
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31k
Alex 40 минут назад
До здравствует наш суд, самый продажный суд в Мире
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10k
Капитан Гарт 43 минуты назад
Сначала неправильно прочитал слово "отпустили".
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119
vtoroyshans 44 минуты назад
а компенсацию за двое суток ареста дадут ?
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1k
Карандаш 2,0 vtoroyshans 41 минуту назад
Ты чё, в Луну въ@еб@ался?
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1k
Карандаш 2,0 11 минут назад
Начинаю считать(по минусам) сколько подписчиков у этого урода-блохера.
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1k
Lefterov 46 минут назад
Я так и говорил что отпустят! А еще через несколько недель люди забудут и он по тихому отмажется и будет дальше снимать свои дебильные шутки!!
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8k
Шурум-бурум 50 минут назад
вот такие в Российской Федерации законы! злостный нарушитель пдд и сын б@яди по совместительству, устроивший дтп и покалечивший человека, заплатив бабло продажным тварям, уезжает из зала суда радостный и с надеждой на условку!
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22k
Мойша 50 минут назад
Даже читать противно.
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14k
Игорь Хомченко 52 минуты назад
Тетке, что в реанимации, надо бы оплатить ремонт пацанчику. Тачка-то разбита.
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9k
BaZiL-44 57 минут назад
ФУБЛЯ!какой то гадкий осадочек после прочитанного.без бааальшого баблища не обошлось
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8k
Vlad Час назад
Ахринеть судилище. Может ему еще премию выписать, штрафы аннулировать и авто евонное восстановить пусть дальше катается.
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5k
кот базилий Vlad 13 минут назад
В итоге примерно так и будет
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3k
ddd Час назад
Самый гуманный суд в мире(
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46k
noName Час назад
Я как понимаю он сейчас под домашним арестом,вместо СИЗО
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42
Павел Каталкин noName 6 минут назад
Да. Но фишкам главное гавнеца на вентилятор подкинуть.
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0
Туяна Семенова Час назад
Ему просто повезло, что женщина пока жива.
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22
ilg45 Туяна Семенова 47 минут назад
Умерла женщина, сообщают новости. Выродка на нары и надолго....
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8k
uehl ilg45 8 минут назад
где инфа, что она умерла? она вроде в коме до сих пор
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