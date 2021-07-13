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В Кузьминках, у театра, мигранты устроили шоу: полиция аплодирует не покладая рук

В Кузьминках, у театра, мигранты устроили шоу: полиция аплодирует не покладая рук (3 фото + 3 видео)

Автор:
13 июля 2021 02:41
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Россия   видео   драка   задержания   криминал   кузьминки   мигранты   
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В массовой драке гастрабайтеров между собой, приняло участие более сотни граждан из ближнего зарубежья.

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Метки: Москва   Россия   видео   драка   задержания   криминал   кузьминки   мигранты   
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47  комментариев
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−17
Alex 4 часа назад
Россия все больше походит на еб.аный зоопарк
, даже тормознутые лоховатые мамбеты уже оперились и делают что хотят
. Всегда против российско-украинских терок , но по ходу мы реально разные народы ,поляки ближе у них чурок тоже нет . Черные в Украине регулярно хапали и хапают пиз.ды поэтому и нет их в таких колличествах . Украинский национализм это не так уж и плохо
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902
Василий Кортнев Полчаса назад
многие не знают, что обесчеловечивание людей (называть из зверьками, животными или ещё как то) это прямой путь к фашизму и геноциду.. так поступали британцы с неграми, потом американцы с индейцами, потом немцы с русскими. сначала они звери для вас, а потом унтерменши, а потом вообще не люди, у животных ведь нет души, а значит их можно убивать в газовых камерах или просто морить голодом..

поэтому прошу тех, кто называет других людей животными определиться - вы идиот или фашист?
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11k
Евгений Полчаса назад
От как митинг какой - так места на всех запакованных хватает.
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82
Илья Полчаса назад
Всех по вагонам и на родину без права на возращения .
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12k
alexis Полчаса назад
"Ты с какого аула, бача?" и понеслась....
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14
# 45 минут назад
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2k
VPJ Час назад
Почему они сразу на лесоповал и шахты не едут?
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14
# VPJ Полчаса назад
незя ! это электорат того, сами знаете кого ...
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14
# VPJ Полчаса назад
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14
# Полчаса назад
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2k
Frank Borman Час назад
Вах! Гастарбайтеры не поделили культур-мультур. Вот она, тяга к прекрасному.
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2k
Meri Poppins Ufa Час назад
Стиль, слог, эпитеты сарказм - профи текст. Обозвал кочевниками и пр. Ладно. А вот их нарицать чудо-богатыри - резануло. Все ж это явно положительный суворовский эпитет доблестных русских воинов. Обидно.
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12k
Erorist 2 часа назад
Так и шла эволюция мигрантов... Выживали только самые хитрые, сильные и упорные... Наверное так спартанцы из греков выросли.
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74
RNahalem 2 часа назад
Но ты же обычно сбегал с поля боя!
Вот и нет!
Вот и да!
Вот и нет!
Вот и да! Сам знаешь об этом!
Вот и нет! Клевета и ложь! Просто я следовал благороднейшей из мигрантских традиций. Я полагаю, что сейчас нам следует поступить так же завязать драку, а потом сбежать!...
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230
korney 2 часа назад
Зверьки яйца не поделили?
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157
Igors 2 часа назад
Нулячие скотовозы на фоне машин 2007 -10го.Смотрятся хорошо .Сразу видно государство заботится о своём народе
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157
Igors Alexander Полчаса назад
Ну если конкретно про мою часть Европы то у нас просто митинги запретили и всё хотели даже законодательно запретить.Но решили что аж слишком .Так что условно можно по факту пару тысяч штрафа .
Ну видели мы какой у вас там скот пару месяцев назад возили .И космодесант палками ходить строем обучал.Ток тогда без комфорта как то было .А ща лучше чем в домах Парижа и Лондона.Вы не обижайтесь это не со зла так просто смекуечки.Смайлики чет не остаются после кнопки нажать.
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157
Igors Alexander 20 минут назад
Высокомерный ты дядя .Сам верно подметил что я не местный.И тут же забыл на следующей предложение.Ну ничего склероз болезнь гениев .Надеюсь ты гениален.
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5k
Александр Иванов 2 часа назад
В зоопарк зверьков!
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6k
кот базилий 3 часа назад
То ли еще будет.
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28k
a.fey 3 часа назад
Лишний билетик в театр не поделили. Других версий у меня нет.
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−115
Кукулькан 3 часа назад
Странно что так мало лайков и фашиствующих комментариев, видимо "ольгинские" ещё на работу не вышли
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221
MC Кукулькан 3 часа назад
Чё, насосался уже пид...р?
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7k
Дмитрий Данилов 4 часа назад
А по итогу что?
Ни один не напишет на другого заявления.
Подержат пару часов и выпустят.
Что толку то?
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2k
Anatoly Tananykhin 4 часа назад
А вы говорили что они не культурные, даже дерутся возле театра.
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6k
B0n 4 часа назад
Запускайте ещё. Их так мало!..
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3k
Andy 4 часа назад
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