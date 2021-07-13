В Кузьминках, у театра, мигранты устроили шоу: полиция аплодирует не покладая рук

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Защитник нравов так распоясался, что угодил в полицию

В Москве африканские студенты избили таджикского бойца ММА

Двум полковникам полиции намяли бока на концерте, дабы не мешали танцевать под Anacondaz

При попытке угнать машину, россиянин задавил хозяина, а затем подрался с полицией

Отец казанского стрелка рассказал, как живёт их семья после трагедии в школе