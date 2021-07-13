В Кузьминках, у театра, мигранты устроили шоу: полиция аплодирует не покладая рук

В массовой драке гастрабайтеров между собой, приняло участие более сотни граждан из ближнего зарубежья.
Как сообщает Telegram-канал "Baza", Взаимное избиение кочевников, сиречь мигрантов произошло в Кузьминках на площади перед областным театром.
В настоящий момент к месту происшествия прибыло более десятка экипажей полиции — однако, по словам источников, силовиков всё равно не хватает и задержанных слишком много - уже некуда трамбовать.
Канал также сообщает, что в Кузьминках сейчас весёлая ночь: оживлённая беготня, местами драки и жёсткие задержания. По сведениям источника, сначала стычка была небольшая, но затем количество участников стало нарастать, как с горы снежный ком.
Оставайтесь с нами.
Следим за развитием событий.
UPD: Только что стало известно за драку задержаны уже около 60 человек.
UPD: Появилось два видео от Telegram-канал "Mash":
По ходу, чудо-богатырей вяжут пачками и пакуют вязанками.
Источник:
- Десятки рыб отправились в свободное плавание по московскому магазину: видео
- Столичная ДПС задержала блогеров, нарушивших ПДД в общей сложности более 800 раз
- Наряд ДПС не пожалел казённой машины, чтобы пресечь ночной вояж ретивой автоледи: видео
- Защитник нравов так распоясался, что угодил в полицию
- В Москве африканские студенты избили таджикского бойца ММА
Понравилось27
поэтому прошу тех, кто называет других людей животными определиться - вы идиот или фашист?
Вот и нет!
Вот и да!
Вот и нет!
Вот и да! Сам знаешь об этом!
Вот и нет! Клевета и ложь! Просто я следовал благороднейшей из мигрантских традиций. Я полагаю, что сейчас нам следует поступить так же завязать драку, а потом сбежать!...
Насчёт "скотовозок" ты хорошо подметил. Там скотов и возят.
Ну видели мы какой у вас там скот пару месяцев назад возили .И космодесант палками ходить строем обучал.Ток тогда без комфорта как то было .А ща лучше чем в домах Парижа и Лондона.Вы не обижайтесь это не со зла так просто смекуечки.Смайлики чет не остаются после кнопки нажать.
Ни один не напишет на другого заявления.
Подержат пару часов и выпустят.
Что толку то?