Белый листонос: Ломают все стереотипы о летучих мышах. Милые, белоснежные, спят в листиках и едят только фрукты

Няшные летучие мыши и близко не подходят к сырым пещерам. Небольшой компанией они устраивают палаточный лагерь, прямо как мы на шашлыках в лесу. Бригада из 6-8 летунов находит большой пышный лист и подгрызают его вдоль центральной жилки. Лопасти листа загибаются книзу, и получается эдакая палатка. Только без пола.

Мышки удерживаются в доме-перевёртыше с помощью присосок на лапках. Остается приготовить запасную хату по тому же принципу, и всё — залетай туда всей оравой, устраивай посиделки до полуночи и горлань песни под гитару. Или чем там в палатках занимаются?