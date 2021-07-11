Белый листонос: Ломают все стереотипы о летучих мышах. Милые, белоснежные, спят в листиках и едят только фрукты

Фу, летучие мыши, они же жуткие! Лишь человек, незнакомый с зоологией в должной мере, может ляпнуть такую глупость. Подавляющее большинство рукокрылых абсолютно безобидно. Более того, среди них есть милые, очаровательные почти игрушечные милахи, такие как белые листоносы!
Ну как можно назвать жутким этот беленький пушистый комочек? Эти большие желтенькие ушки и пятачок? Эти выразительные глаза-пуговки с живой искоркой? Листоносы явно рушат все стереотипы о летучих мышах. Если привязать бантик к их маленькой шарообразной тушке в 3 сантиметра, то можно дарить детям вместо мишек и зайчиков.
Правда, раздобыть плюшевых летунов не получится. Ошиваются они на другом конце света — в дебрях Центральной Америки: в Гондурасе, Панаме и на Коста-Рике. Там, в непроходимых джунглях, белоснежные мышки сливаются с вечнозелеными лесами. Так. Что-то здесь не сходится. Как светлый окрас помогает в маскировке? Чтобы всё встало на свои места, разберемся, чем живут рукокрылые комочки пыли.
Няшные летучие мыши и близко не подходят к сырым пещерам. Небольшой компанией они устраивают палаточный лагерь, прямо как мы на шашлыках в лесу. Бригада из 6-8 летунов находит большой пышный лист и подгрызают его вдоль центральной жилки. Лопасти листа загибаются книзу, и получается эдакая палатка. Только без пола.
Мышки удерживаются в доме-перевёртыше с помощью присосок на лапках. Остается приготовить запасную хату по тому же принципу, и всё — залетай туда всей оравой, устраивай посиделки до полуночи и горлань песни под гитару. Или чем там в палатках занимаются?
Так как они маскируются-то? Они ж белые, а все вокруг зеленое! А тут сразу три версии. Во-первых, свет, проходящий через прогрызенные дырочки, придает обесцвеченным мышам зеленоватый оттенок. Вторая версия гласит, что кучка беленьких животин, прижавшихся друг к другу, напоминает осиное гнездо. А третья утверждает, что они просто косят под фруктики!
Кстати, о последних, именно фрукты и составляют диету наших милашек. На перекус комочки пыли вылетают ночью. Особенно мышки облюбовали красные плоды фигового дерева. Из-за пристрастия к этим плодам ушки и нос мышей и пожелтели.
Все дело в каратиноидах — это вещество не просто переваривается, а ещё и откладывается в коже. Чем здоровее животина, чем больше она кушает, тем ярче оттенок её сопелки и локаторов. По этому принципу листоносы и выбирают себе пару. Для них понятие «яркая личность» играет совсем другими красками — самки предпочитают парней с самыми жёлтыми носами и ушами.
Весной, когда романтика подошла к концу, колония мышей разбивается на две части. Беременные самочки проживают с альфа-самцом. Он будет охранять дам от посягательств других парней, выгоняя их из домика, если те заявятся. Вторая группа — холостяцкая. В палаточный городок принимаются все те, кто остался не при делах амурных.
К сожалению, плюшевые мыши находятся в зоне риска. Они обжили совсем небольшую территорию и питаются только одним видом фруктов. Тропические леса, в которых живут рукокрылые, активно вырубаются. Поэтому они включены в Красную Книгу как вид, близкий к уязвимому положению.
Источник:
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