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Белый листонос: Ломают все стереотипы о летучих мышах. Милые, белоснежные, спят в листиках и едят только фрукты

Белый листонос: Ломают все стереотипы о летучих мышах. Милые, белоснежные, спят в листиках и едят только фрукты (8 фото)

Автор:
11 июля 2021 15:48
Метки: животные   интересно   факты   
233
8

Фу, летучие мыши, они же жуткие! Лишь человек, незнакомый с зоологией в должной мере, может ляпнуть такую глупость. Подавляющее большинство рукокрылых абсолютно безобидно. Более того, среди них есть милые, очаровательные почти игрушечные милахи, такие как белые листоносы!

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Метки: животные   интересно   факты   
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772
Not Found! 3 часа назад
Пацаны, ША! Эти «гадские утята» не с нашего двора! Типа мы можем и летать! «Пятаки» чистить бум?

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11k
ss 3 часа назад
Только не вздумай их съесть!!!
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