Интересное из жизни бобров

В водоемах, где наблюдается изменение уровня воды, речках и ручьях бобры возводят запруды, более известные как плотины. Именно они помогают регулировать уровень воды, чтобы входы в жилища не были осушены и не стали легкодоступными для хищников.



Плотины делаются из стволов деревьев, веток, скрепляются между собой глиной, илом и другими подручными природными материалами, которые грызуны переносят в передних лапках или зубах. При стремительном течении водоема, активно используются камни.



Грызуны втыкают в дно ветви и стволы вертикально, укрепляя расстояние между ними ветвями, а пустоты наполняя камнями, илом, глиной. В качестве основы для строительства довольно часто бобры используют упавшее в воду дерево, которое впоследствии обкладывается строительным материалом. Форма сооружения зависит от скорости течения. Если оно небольшое, то плотина прямая, при быстром течении запруда выгнута в его сторону. Бобры внимательно следят за состоянием плотины и в случае разрушения, чинят ее, устраняя течь.