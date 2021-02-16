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Интересное из жизни бобров

Интересное из жизни бобров (17 фото)

Автор:
16 февраля 2021 08:57
Сообщество : Животные
Метки: бобры   животные   интересно   познавательно   природа   факты   фото   
686
17
Бобр обыкновенный (латинское название: Castorfiber) является ярким представителем отряда грызунов из семейства бобровых. Это самый крупный грызун в мире после капибары.
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Метки: бобры   животные   интересно   познавательно   природа   факты   фото   
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22k
Vazari Час назад
Классный пост! Маргарита одобряет!
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6k
uutb 8 минут назад
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2k
Слава Кокаинум 40 минут назад
В области анального отверстия расположены жировики, парные железы и бобровая струя, выделяющая сильно пахнущий секрет – это красно-бурая, желто-бурая или темная мягкая масса. При помощи ее бобр метит территорию и общается.

В интернете много бобров
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4k
ваня панкин 2 часа назад

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