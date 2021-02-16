Интересное из жизни бобров

Бобр обыкновенный (латинское название: Castorfiber) является ярким представителем отряда грызунов из семейства бобровых. Это самый крупный грызун в мире после капибары.
Довольно часто, в разговорной речи млекопитающие называют «бобёр», однако, если обратиться к словарю Ожегова С.И., то можно узнать, что это слово употребляется в значение меха грызуна.
Полуводное животное достигает в длину 1,3 метра, а масса – до 32 кг. Самки крупнее самцов. Отличительной особенностью млекопитающего является хвост, достигающий 30 см в длину и не имеющий волосяного покрова. Он напоминает весло и покрыт большими чешуйками и щетинками.
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Короткие мощные задние лапы бобра оснащены перепонки между пальцами. Крупные когти искривлены и имеют плоскую форму. Примечательным фактом является то, что коготь раздвоен на втором пальце задней лапы. При помощи него млекопитающие ухаживает за своей густой шерстью, расчесывая ее. Бобр – очень чистоплотное и аккуратное животное, которое регулярно следит за состоянием шкурки.
Красивый мех бобра считается ценным. Он состоит из грубых остевых волос, подпушка очень густая и шелковистая. Окрас может иметь разные оттенки коричневого цвета,начиная от светло-каштанового и заканчивая бурым. В природе встречаются черные представители бобров. Грызун линяет с последних дней весны и до начала зимнего периода.
У грызуна небольшие уши, которые практически незаметны среди меха, но при этом он обладает превосходным слухом. Сравнительно маленькие глаза снабжены прозрачной мигательной перепонкой, так называемым «третьим веком». Это приспособление предохраняет органы зрения зверя при погружении под воду, позволяя хорошо видеть в водной среде.
Выросты на губах смыкаются за выступающими вперед мощными резцами, что дает возможность грызть под водой.
В области анального отверстия расположены жировики, парные железы и бобровая струя, выделяющая сильно пахнущий секрет – это красно-бурая, желто-бурая или темная мягкая масса. При помощи ее бобр метит территорию и общается.
В области анального отверстия расположены жировики, парные железы и бобровая струя, выделяющая сильно пахнущий секрет – это красно-бурая, желто-бурая или темная мягкая масса. При помощи ее бобр метит территорию и общается.
Пристанищем для грызунов в основном служат берега медленно текущих рек, озер, прудов и других спокойных водоемов. Млекопитающие избегают быстрых и широких речек. Кроме того, они не селятся на берегах мелких водоемов, которые могут до самого дна промерзать зимой.
Представители отряда грызунов – превосходные пловцы и ныряльщики. Запасы воздуха обеспечиваются большими легкими и печенью. Под водой бобр может находиться до 15 минут, при этом преодолевая расстояние более 700 метров. Однако на берегу зверьки весьма медлительны и неуклюжи.
Живут млекопитающие в основном семьями, состоящими в среднем из 5-8 особей, среди которых пара взрослых бобров: самец и самка, молодые грызуны – приплод текущего и предыдущего годов. Встречаются также бобры-одиночки.
Грызуны являются моногамными животными, в семье доминирует самка. Один раз в год она приносит потомство. Брачный сезон бобров приходится на конец января и длится до конца февраля, при этом само спаривание проходит в воде под слоем льда.
Грызуны являются моногамными животными, в семье доминирует самка. Один раз в год она приносит потомство. Брачный сезон бобров приходится на конец января и длится до конца февраля, при этом само спаривание проходит в воде под слоем льда.
Беременность длится около трех с половиной месяцев. Выводок может составлять от одного до шести детенышей, которые появляются на свет наполовину слепыми, но хорошо опушенными. Их вес в среднем составляет 450 грамм. Уже через пару суток маленькие бобрята способны плавать. Когда они достигают возраста трех или четырех недель, происходит переход на растительное питание. Но самка продолжает питать бобрят своим жирным молоком до трех месяцев. Грызуны достигают половой зрелости лишь в возрасте двух лет.
Важным условиям комфортного проживания животных является наличие лиственных деревьев и разнообразных кустарников на берегах. Также они нуждаются в большом количестве водной травянистой растительности, которая составляет их основной рацион.
Важным условиям комфортного проживания животных является наличие лиственных деревьев и разнообразных кустарников на берегах. Также они нуждаются в большом количестве водной травянистой растительности, которая составляет их основной рацион.
Площадь прибрежного участка, которую занимает семья, может служить домом для нескольких последующих поколений. Длина семейного участка на больших водоемах может достигать почти 3 км. Протяженность напрямую зависит от количества пищи. Грызуны не уходят далеко от водной среды.
Если животному угрожает опасность, то грызун, находящийся в воде, хлопает своим плоским хвостом по водной глади и ныряет. Такое поведение служит сигналом тревоги для остальных членов семьи.
Млекопитающие активны в ночное время суток. Летом бобры могут бодрствовать до шести часов утра. Когда начинается период заготовки запасов на зиму, осенью, они остаются активными до 12 часов дня. В холодное время года бобры редко выходят на поверхность из своих убежищ. В сильные морозы животные совсем не выбираются.
Стоит отметить, что в естественных условиях обитания грызун живет в среднем 15 лет, в неволе это цифра увеличивается вдвое. Известны случаи, когда бобр доживал до 35 лет.
Искусный инженер, который создает сооружения, подтверждающие наличие не только высокого развитого интеллекта, но и следы сознательно работающего ума.
Бобры живут в хатках или норах, вход в которые расположен под водой в целях безопасности. В обрывистых берегах животные делают норы, напоминающие лабиринт, который имеет до пяти входов. Потолок и стены жилища тщательно разравниваются и утрамбовываются. Жилое место делается на глубине не более метра, высота его составляет 50 см, а высота – около метра. Обязательным условием является то, что пол должен находиться выше уровня воды на 0,2 метра. В случае когда поднимается вода, грызун приподнимает пол, необходимую землю соскребая с потолка.
Бобры живут в хатках или норах, вход в которые расположен под водой в целях безопасности. В обрывистых берегах животные делают норы, напоминающие лабиринт, который имеет до пяти входов. Потолок и стены жилища тщательно разравниваются и утрамбовываются. Жилое место делается на глубине не более метра, высота его составляет 50 см, а высота – около метра. Обязательным условием является то, что пол должен находиться выше уровня воды на 0,2 метра. В случае когда поднимается вода, грызун приподнимает пол, необходимую землю соскребая с потолка.
Хатки строятся грызунами в местах, где нет возможности вырыть нору. Они представляют собой кучу хвороста, скрепленного землей и илом. Хатка имеет конусообразный вид и достигает в диаметре 12 метров, а в высоту трех метров. Стены такого жилья тщательно смазываются илом и глиной, в итоге строительства получается неприступная крепость с лазами в воду и отверстием для воздуха в потолке.
В водоемах, где наблюдается изменение уровня воды, речках и ручьях бобры возводят запруды, более известные как плотины. Именно они помогают регулировать уровень воды, чтобы входы в жилища не были осушены и не стали легкодоступными для хищников.
Плотины делаются из стволов деревьев, веток, скрепляются между собой глиной, илом и другими подручными природными материалами, которые грызуны переносят в передних лапках или зубах. При стремительном течении водоема, активно используются камни.
Грызуны втыкают в дно ветви и стволы вертикально, укрепляя расстояние между ними ветвями, а пустоты наполняя камнями, илом, глиной. В качестве основы для строительства довольно часто бобры используют упавшее в воду дерево, которое впоследствии обкладывается строительным материалом. Форма сооружения зависит от скорости течения. Если оно небольшое, то плотина прямая, при быстром течении запруда выгнута в его сторону. Бобры внимательно следят за состоянием плотины и в случае разрушения, чинят ее, устраняя течь.
Плотины делаются из стволов деревьев, веток, скрепляются между собой глиной, илом и другими подручными природными материалами, которые грызуны переносят в передних лапках или зубах. При стремительном течении водоема, активно используются камни.
Грызуны втыкают в дно ветви и стволы вертикально, укрепляя расстояние между ними ветвями, а пустоты наполняя камнями, илом, глиной. В качестве основы для строительства довольно часто бобры используют упавшее в воду дерево, которое впоследствии обкладывается строительным материалом. Форма сооружения зависит от скорости течения. Если оно небольшое, то плотина прямая, при быстром течении запруда выгнута в его сторону. Бобры внимательно следят за состоянием плотины и в случае разрушения, чинят ее, устраняя течь.
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