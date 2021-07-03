12 фильмов, чей сюжет был основан на самых необычных исходных материалах

Оказывается, вот как мало нужно людям, чтобы зацепиться за идею для крупнобюджетного кино.
Мы привыкли к тому, что если фильмы являются адаптацией какого-то материала — то есть история не является выдуманной с нуля сценаристом картины — то их источником являются либо книги/комиксы, либо реальные события или жизнь исторических личностей. Ну, в крайнем случае видеоигры!
Однако порой киностудии готовы отправиться за основой для новой картины в такие дебри, что даже не верится. Мы собрали для вас примеры тех фильмов, которые были основаны на самых неожиданных источниках.
1. Морской бой (2012)
Источник адаптации: одноимённая настольная игра. Создатели реально попытались интегрировать концепцию знаменитой игры в фильм, чей бюджет составил более 200 млн долларов!
2. Серия фильмов «Пираты Карибского моря» (2003-2017)
Источник адаптации: одноимённый диснейлендовский аттракцион, открытый в 1967 году. В его создании успел поучаствовать сам Уолт Дисней.
3. Angry Birds в кино (2016)
Источник адаптации: популярное мобильное приложение, захватившее владельцев смартфонов и планшетов.
4. Марс атакует! (1996)
Источник адаптации: одноимённая серия коллекционных карточек, издаваемых в США в 1962 году.
5. Улика (1985)
Источник адаптации: настольная игра «Cluedo», изданная в 1948 году, в которой игрокам необходимо вычислить убийцу.
6. Серия фильмов «Трансформеры» (2007-2018)
Источник адаптации: серия игрушек американской компании «Hasbro». Также стоит отметить одноимённый мультсериал 1984 года и появившиеся примерно тогда же комиксы, в которых сформировались персонажи и некоторые сюжетные линии, взятые в фильм.
7. Эмоджи фильм (2017)
Источник адаптации: эмодзи из электронный сообщений. Насколько удачным оказался этот экспериментальный мультфильм, вы можете узнать в нашем посте. Спойлер: 👎
8. Земные девушки легко доступны (1988)
Источник адаптации: песня американской певицы Джули Браун «Earth Girls Are Easy». В фильме снялись молодой Джим Керри, Джефф Голдблюм и сама Джули Браун.
9. Уиджи: Доска Дьявола (2014)
Источник адаптации: доска для спиритических сеансов Уиджа.
10. Лего. Фильм (2014)
Источник адаптации: знаменитый конструктор LEGO.
11. Фантастические твари и где они обитают (2016)
Источник адаптации: вымышленный справочник по волшебным существам, упоминаемый в серии книг о Гарри Поттере. Отдельно опубликован Джоан Роулинг в 2001 году.
12. Дамбо (1941)
Источник адаптации: детская развивающая игрушка «Roll-a-Book». Запатентованный в 1939 году механизм, представляющий собой коробочку, внутри которой располагалась одна длинная страница с историей, которую можно было крутить вверх и вниз. Что-то наподобие ручного диафильма.
История слонёнка Дамбо была создана специально для распространения «Roll-a-Book», который так и не снискал популярности, и к сегодняшнему дню в мире не сохранилось ни одного экземпляра, только чертежи.
Источник:
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