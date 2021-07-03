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12 фильмов, чей сюжет был основан на самых необычных исходных материалах

12 фильмов, чей сюжет был основан на самых необычных исходных материалах (13 фото)

Автор:
03 июля 2021 09:07
Сообщество : Кино
Метки: Сценарий   интересно   кино   подборка   роль   сюжет   фильм   фото   
446
13

Оказывается, вот как мало нужно людям, чтобы зацепиться за идею для крупнобюджетного кино.

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Метки: Сценарий   интересно   кино   подборка   роль   сюжет   фильм   фото   
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Паша Эмильевич 57 минут назад
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Serbento

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