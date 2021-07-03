12 фильмов, чей сюжет был основан на самых необычных исходных материалах

Мы привыкли к тому, что если фильмы являются адаптацией какого-то материала — то есть история не является выдуманной с нуля сценаристом картины — то их источником являются либо книги/комиксы, либо реальные события или жизнь исторических личностей. Ну, в крайнем случае видеоигры!

Однако порой киностудии готовы отправиться за основой для новой картины в такие дебри, что даже не верится. Мы собрали для вас примеры тех фильмов, которые были основаны на самых неожиданных источниках.

1. Морской бой (2012)